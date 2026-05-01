Osemnástka je favoritom na postup do finále. Kde sledovať zápas Slovensko - Lotyšsko? (TV program)

Vyraďovacia fáza MS v hokeji do 18 rokov v piatok pokračuje už len v Trenčíne.
Slovenskú reprezentáciu čaká o 15.00 h semifinálový zápas v Trenčíne, keď nastúpi proti výberu Lotyšska.
Priamy prenos zo stretnutia vysiela stanica JOJ Šport. Predzápasové štúdio so sprievodným komentárom a analýzami sa začína o 14.40 h.
Mladí Slováci majú veľkú šancu postúpiť do finále a bojovať o historické zlato.
Na predošlých troch šampionátoch však vždy skončili na nepopulárnom štvrtom mieste. Proti USA a Kanade v boji o bronz prehrali až po predĺžení. Raz nestačili na Švédov.
Na domácich MS prvýkrát v histórii vyhrali skupinu. Zároveň premiérovo zdolali Kanadu na šampionáte. Okrem zámorského favorita zdolali aj Lotyšsko a Nórsko. Nestačili len na Fínov, ktorým podľahli až po predĺžení.
Loyšssko je prekvapením turnaja, keď vo štvrťfinále vyradilo jedného z najväčších favoritov z USA po výsledku 5:2. Druhé semifinále tvoria výbery Česka a Švédska.