Slováci ovládali matematiku a fandili Kanade. Vyhrali skupinu, ale oslavovať sa bude na konci

Ak by si slovenskí hokejisti do 18 rokov pred štartom domácich majstrovstiev sveta mohli vysnívať priebeh základnej skupiny, len ťažko by ho napísali lepšie.
Pred posledným zápasom skupinovej fázy proti Lotyšsku mali v rukách možnosť ovládnuť skupinu v konkurencii Kanady a Fínska.
Stačilo jediné, vyhrať akýmkoľvek spôsobom.
Slováci napokon úlohu splnili. Lotyšsko zdolali 5:2 a prvýkrát v histórii vyhrali skupinu MS v hokeji do 18 rokov.
Vo štvrťfinále ich čaká štvrtý tím B-skupiny - Dánsko.
Presilovky fungovali
Ideálny nebol len scenár skupiny, ale aj úvod zápasu proti Lotyšsku. Rozbehnutých Slovákov naštartovali dve presilovky, ktoré prišli v rozmedzí jednej minúty.
Početnú prevahu o dvoch hráčov využil v 5. minúte Lucian Bernat, presilovku piatich proti štyrom Adam Goljer.
Hluk na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne bol taký veľký, že z reproduktorov nebolo počuť ani gólovú pesničku.
„Fanúšikovia v Trenčíne vedia vytvoriť výbornú atmosféru a opäť to potvrdili. Každý zápas idú naplno a sú neskutoční," chválil brankár Hrenák.
Po góloch Slováci herne poľavili a prejavilo sa to aj na výsledku. Na konci prvej časti hry skorigoval skóre Kristers Obuks - 2:1 pre Slovensko.
„Súper využil svoju šancu a snažil sa vyrovnať, ale našťastie sme mu to nedovolili," opisoval brankár Hrenák. V zápase zastavil 21 striel Lotyšov.
Ak Slovákom proti Lotyšsku fungovala iba jedna herná situácia, s určitosťou to boli presilovky. Slováci využili štyri zo šiestich početných výhod.
„Hoci nám vyšli presilovky, hra piatich proti piatim nebola ideálna. Počas zápasu sme sa ale zlepšili," priznal Bernát.
Na začiatku tretej tretiny fauloval Lisovskis a Goljer si zopakoval gólový moment z úvodu. V 45. minúte šiel na trestnú lavicu aj Rots a z gólu sa radoval Timothy Kazda.
Hoci Lotyšsko v závere ešte znížilo na 2:4, Sebastián Brath spečatil výhru Slovákov do prázdnej bránky.
Slovensko za výhrou potiahol kapitán Goljer. Lotyšom strelil dva góly, oba po presnej strele od modrej čiary.
„Snažil som sa strieľať na bránku. Brankár bol menší a mali sme dobrý skauting od trénera brankárov, takže som to skúšal. Myslím si, že to bolo z mojej strany dobré," konštatoval.
Goljer sa stal aj hráčom zápasu na slovenskej strane. Cenu mu odovzdal útočník St. Louis Dalibor Dvorský.
„Začali sme trochu pomalšie, nehrali sme úplne to, čo sme chceli. Postupne sa to však zlepšovalo a napokon to dopadlo dobre," zhodnotil stretnutie Kazda, najlepší strelec Slovákov v základnej časti.
Na turnaji strelil už štyri góly, vrátane jedného do siete Lotyšska. Recept na strieľanie gólov je podľa neho jednoduchý.
„Väčšinou sa snažím pospať si a čo najlepšie zregenerovať," priblížil Kazda.
Oslavovať sa bude na konci
Slováci vyhrali skupinu v konkurencii dvoch svetových veľmocí.
Bodovali v každom zápase: Vyhrali nad Kanadou (2:1), Nórskom (6:1), získali bod za prehru po predĺžení s Fínskom (4:5) a vyhrali nad Lotyšskom (2:5).
Výhru Slovákov v skupine by pred turnajom netipovali ani najväčší optimisti.
„Myslím si, že z našej strany sme odohrali slušné zápasy. Hneď v prvom stretnutí s Kanadou sa ukázala sila tímu, čo nás nakoplo do ďalšieho priebehu," hodnotil Goljer.
Mladíci prvé miesto ešte neoslavovali, pred sebou majú dôležitejšiu časť turnaja - play-off.
„Tešíme sa z každej výhry, ktorú sme dosiahli, ale turnaj ešte pokračuje. Máme pred sebou ďalšie zápasy, takže oslavovať budeme až na konci. Teraz musíme ísť s pokorou do každého ďalšieho duelu," dodal brankár Hrenák.
Ako priznal útočník Bernat, Slováci ovládali možnosti, za akých by vyhrali skupinu. „Sledovali sme zápas proti Kanade na hoteli, držali sme im palce, aby vyhrali," uviedol.
„Vedeli sme, čo je v hre. Chceli sme vyhrať, aby sme boli prví v skupine," dodal s tým, že na mužstvo doľahol aj tlak.
„Pripustili sme si ho v prvej tretine. Až potom sme začali hrať sebavedomý hokej. Ale potrebovali sme vyhrať, tak sme vyhrali."
Najľahší možný súper
V štvrťfinále sa Slováci predstavia proti Dánsku. Severský súper získal v B-skupine tri body a obsadil štvrté miesto.
Dáni zvládli dôležitý zápas proti Nemecku (4:1), potom ale prehrali s USA (0:2), s Českom (1:9) aj Švédskom (1:10).
Slováci hrali proti Dánsku generálku na MS, vyhrali presvedčivo 7:0.
Hráči sa ale zhodli, že v štvrťfinále svetového šampionátu to bude ale úplne iný zápas.
„Určite ich nesmieme podceniť. Aj keď boli štvrtí v skupine, aj keď sme s nimi vyhrali v príprave, musíme sa na to pripraviť. Play-off je o jednom zápase, vyhrať môže hocikto. Kto prehrá, ide domov," konštatoval Bernat.
Ak by sa v stredu (18:00) Slovákom podarilo zdolať outsidera, štvrtýkrát za sebou by na MS do 18 rokov hrali o medaily.
„Pôjdeme do toho s pokorou, ale cieľom je vyhrať," uzavrel brankár Hrenák.
Slovensko - Lotyšsko 5:2 (2:1, 0:0, 3:1)
Góly: 5. Bernát (Botka), 6. Goljer (Šramatý, Matta), 42. Goljer (Šramatý), 46. Kazda (Matta, Šramatý), 59. Brath (Potočka) - 20. Obuks (Murnieks, Reidzans), 58. Rots (Upenieks).
Rozhodcovia: Pilný (ČR), Ströbel (Švaj.) – Rigoni (Tal.), Brüggemann (Nem.), vylúčení: 3:6 na 2 min., presilovky: 4:0, oslabenia: 0:0
Diváci: 4727
Slovensko: Hrenák - Goljer, Požgay, Botka, Floriš, Stančík, Kovalčík – Kazda, Šimko, Matta – Bernát, Hybský, Tariška – Brath, Karšay, Potočka – Selič, Jakubec, Šramatý – Válek, Ozogány
Lotyšsko: Nikitins – Laganovskis, Laugalis, Lisovskis, Luks, Klavinš, Erdmanis-Hermanis, S. Kruminš – Avotiņš, Murnieks, Reidzans – Rots, Upenieks, Tarvids – Obuks, Rutkis, Klaucans – E. Kruminš, Losanš, Tamenieks – Danilovs