    Mladíci Slovenska siahali proti Fínom na ďalší triumf. Predĺženie však zvládol lepšie favorit

    Fotka zo zápasu Slovensko - Fínsko na MS U18 2026.
    Fotka zo zápasu Slovensko - Fínsko na MS U18 2026.
    Sportnet, TASR|25. apr 2026 o 20:42 (aktualizované 25. apr 2026 o 21:53)
    Po riadnom hracom čase sa zápas skončil remízou 4:4.

    MS v hokeji U18 2026 - skupina A

    Slovensko - Fínsko 4:5 po predĺžení (1:0, 3:3, 0:1 - 0:1)

    Góly: 19. Kazda (Šimko), 31. Kazda (Šimko), 36. Hybský (Floriš, Potočka), 37. Šramatý – 24. Mäkinen (Miilunpohja, Alalauri), 26. Mäkinen (Pakarinen), 35. Vanhatalo (Suvanto), 56. Alalauri (Laitinen), 62. Suvanto (Santala, Alalauri)

    Rozhodcovia: Gebei (Maď.), Pilný (ČR) – Rigoni (Tal.), Schafer (USA), vylúčení: 2:1 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0

    Diváci: 6059

    Slovensko: Čelko – Požgay, Goljer, Floriš, Botka, Bereš, Kovalčík, Stančík – Matta, Šimko, Kazda – Válek, Bernát, Karšay – Hybský, Brath, Potočka – Jakubec, Selič, Šramatý – Tariška

    Finsko: Ahmajärvi – Laatikainen, Piiparinen, Alalauri, Kokkonen, Kuukasjärvi, Saarimäki, E. Uronen – A. Uronen, Suvanto, Wahlroos – Laitinen, Santala, Fugleberg – Pakarinen, Vuori, Kallio – Mäkinen, Vanhatalo, Miilunpohja – Juntunen

    Slovenskí hokejisti utrpeli svoju prvú prehru na domácich MS do 18 rokov. Vo svojom treťom dueli A-skupiny podľahli v Trenčíne rovesníkom z Fínska 4:5 po predĺžení.

    Fíni sa dostali na čelo tabuľky s 8 bodmi, slovenský výber má na konte 7 bodov a patrí mu 2. miesto.

    Slováci mali vynikajúci vstup do zápasu a Fínom robili v prvom dejstve značné problémy napádaním. Súpera jednoznačne prestrieľali (14:3) a išli do vedenia vďaka Kazdovi.

    Prostredná časť priniesla až šesť gólov, no výsledkom bolo naďalej vedenie 4:3.

    Slováci by v prípade triumfu mali istotu postupu z 1. miesta, no náskok neudržali a podľahli svojmu súperovi v predĺžení.

    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Fínsko na MS U18 2026

    Slovákov čaká ďalší zápas v Trenčíne v pondelok 27. apríla o 18.00 h proti Lotyšsku.

    MS v hokeji U18 2026 - skupina A

    Poradie

    Krajina

    Zápasy

    V

    VP

    PP

    P

    Skóre

    Body

    1.

    Fínsko

    3

    2

    1

    0

    0

    13:5

    8

    2.

    Slovensko

    3

    2

    0

    1

    0

    12:7

    7

    3.

    Kanada

    3

    2

    0

    0

    1

    15:2

    6

    4.

    Lotyšsko

    2

    0

    0

    0

    2

    0:8

    0

    5.

    Nórsko

    3

    0

    0

    0

    3

    2:20

    0

    Priebeh zápasu Slovensko - Fínsko na MS U18 2026

    I. tretina:

    V slovenskej bránke stál druhýkrát na turnaji Čelko, ktorý vychytal historický triumf SR18 proti Kanade.

    Prvá tretina súboja s Fínskom bola jasne v réžii slovenských mladíkov. Fínom robili nepríjemnosti aktívnym napádaním a súpera prestrieľali v pomere 14:3.

    Šance útočníkov Seliča či Bratha gólom neskončili, no odmenou domácemu výberu bol presný zásah Kazdu z 19. minúty.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Fínsko na MS v hokeji do 18 rokov 2026
    Na snímke radosť hokejistov Slovenska po prvom góle počas hokejového zápasu A- skupiny Slovensko – Fínsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne v sobotu 25. apríla 2026.
    Na snímke sprava Michal Jakubec zo Slovenska, Anttoni Uronen z Fínska a Oliver Suvanto z Fínska gól počas hokejového zápasu A- skupiny Slovensko – Fínsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne v sobotu 25. apríla 2026.
    Na snímke zľava Timothy Kazda zo Slovenska strieľa gól počas hokejového zápasu A- skupiny Slovensko – Fínsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne v sobotu 25. apríla 2026.
    Na snímke sprava Marko Požgay zo Slovenska a Rasmus Miilunpohja z Fínska počas hokejového zápasu A- skupiny Slovensko – Fínsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne v sobotu 25. apríla 2026.
    Na snímke zľava Jakub Floriš zo Slovenska a Anttoni Uronen z Fínska počas hokejového zápasu A- skupiny Slovensko – Fínsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne v sobotu 25. apríla 2026.Na snímke sprava Ivan Matta zo Slovenska a Anttoni Uronen z Fínska počas hokejového zápasu A- skupiny Slovensko – Fínsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne v sobotu 25. apríla 2026.Na snímke radosť hokejistov Fínska po druhom góle počas hokejového zápasu A- skupiny Slovensko – Fínsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne v sobotu 25. apríla 2026.Na snímke sprava Samuel Karšay zo Slovenska a Juho Piiparinen z Fínska počas hokejového zápasu A- skupiny Slovensko – Fínsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne v sobotu 25. apríla 2026.Na snímke radosť fanúšikov Slovenska po góle počas hokejového zápasu A- skupiny Slovensko – Fínsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne v sobotu 25. apríla 2026.Na snímke radosť hokejistov Slovenska po štvrtom góle počas hokejového zápasu A- skupiny Slovensko – Fínsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne v sobotu 25. apríla 2026.Na snímke sprava Adam Goljer zo Slovenska, Denis Čelko zo Slovenska, Rasmus Miilunpohja z Fínska, Tomáš Selič zo Slovenska a Ilari Makinen z Fínska počas hokejového zápasu A- skupiny Slovensko – Fínsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne v sobotu 25. apríla 2026.Na snímke zľava hokejisti zo Slovenska a radosť hokejistov z Fínska po predĺžení hokejového zápasu A-skupiny Slovensko – Fínsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne v sobotu 25. apríla 2026.Na snímke druhý zľava Boris Čelko zo Slovenska a radosť hokejistov z Fínska po predĺžení hokejového zápasu A-skupiny Slovensko – Fínsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne v sobotu 25. apríla 2026.Na snímke v strede Samu Alalauri z Fínska sa teší po góle v predĺžení zápasu A-skupiny Slovensko – Fínsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne v sobotu 25. apríla 2026.Na snímke Timothy Kazda zo Slovenska po vyhlásení za najužitočnejšieho hráča hokejového zápasu A-skupiny Slovensko – Fínsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne v sobotu 25. apríla 2026.Na snímke hokejisti Slovenska po skončení hokejového zápasu A-skupiny Slovensko – Fínsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne v sobotu 25. apríla 2026.

    II. tretina:

    Slováci nezachytili úvod prostrednej časti. „Suomi“ strávili v útočnom pásme nepretržite viac ako dve minúty a po tlaku vyrovnali.

    Fíni zmenili najmä dôraz, ktorý im priniesol góly a vedenie 2:1. V oboch prípadoch pretlačil Mäkinen puk za chrbát Čelka.

    Dôležitá bola odpoveď Dendisovho tímu a rezultoval z nej Kazdov druhý gól - 2:2.

    Gólové hody pokračovali ďalej, po chybe slovenského kapitána Goljera skóroval Vanhatalo, avšak domácich to nepoložilo.

    Vedenie vrátili späť svojmu tímu Hybský a Šramatý presnými zásahmi v rozmedzí 83 sekúnd.

    III. tretina:

    Slováci mali na dosah možnosť zaistiť si 1. miesto v skupine. Zostávalo im ubrániť svoje vedenie, čomu podriadili aj taktiku. Sústredili sa najmä na defenzívu a prehusťovali stredné pásmo.

    Víťazný plán však prekazil inkasovaný gól necelých päť minút pred záverečnou sirénou z hokejky Alalauriho na 4:4. Duel dospel do predĺženia, v ktorom rozhodol Suvanto.

    VIDEO: Tréner Dendis po zápase s Fínskom

    VIDEO: Samuel Šramatý po zápase s Fínskom


    Hlasy po zápase

    Martin Dendis, tréner SR18: „Ja som chalanom povedal v kabíne, že som na nich maximálne hrdý. Za to, čo predviedli, ako hrali za Slovensko, obetovali sa, hrali sebavedomo a to, čo chceme hrať. Ukázali, aká je tu partia, jedna hokejová rodina. Bola to radosť pozerať sa a chalani nechali na ľade všetko. Som presvedčený, že presvedčili o tom aj fanúšikov.“

    Timothy Kazda, útočník SR18 a autor dvoch gólov: „Super zápas. Fíni sú veľmi kvalitný súper. Dve tretiny sme hrali našu hru, v tretej sme trochu poľavili, ale zase sme sa k tomu dostali naspäť. V predĺžení je to o jednom góle, žiaľ, nám to nevyšlo.“

    Samuel Šramatý, útočník SR18 a strelec gólu: „Ťažký zápas, ale opäť sme si ukázali, že vieme hrať s každým súperom. Strelecky sme boli na tom lepšie ako Fíni, škoda, že sme to nedotiahli do víťazného konca.“

    MS v hokeji do 18 rokov 2026

    MS v hokeji U18 2026

    MS v hokeji U18 2026

    Fotka zo zápasu Slovensko - Fínsko na MS U18 2026.
    Fotka zo zápasu Slovensko - Fínsko na MS U18 2026.
    Mladíci Slovenska siahali proti Fínom na ďalší triumf. Predĺženie však zvládol lepšie favorit
