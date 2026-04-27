    Mladí Slováci prvýkrát ovládli skupinu. Lotyšom strelili takmer všetky góly v presilovkách

    Na snímke radosť hráčov Slovenska po strelení gólu. (Autor: TASR)
    Sportnet, TASR|27. apr 2026 o 20:39
    V skupine nestačili len na Fínsko.

    MS v hokeji do 18 rokov 2026 - skupina A

    Slovensko - Lotyšsko 5:2 (2:1, 0:0, 3:1)

    Góly: 5. Bernát (Botka), 6. Goljer (Šramatý, Matta), 42. Goljer (Šramatý), 46. Kazda (Válek, Šramatý), 59. Brath (Potočka) - 20. Obuks (Murnieks, Reidzāns), 58. Rots (Upenieks)

    Slovenskí hokejisti zvíťazili aj vo svojom štvrtom zápase na domácich majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.

    V záverečnom stretnutí skupiny zdolali Lotyšsko 5:2 a vyhrali tabuľku A-skupiny.

    Na snímke radosť hráčov Slovenska po strelení gólu počas hokejového zápasu A- skupiny Slovensko – Lotyšsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne.
    Na snímke vľavo hráč Slovenska Samuel Hybský a hráč Lotyšska Adrians Klavins počas hokejového zápasu A- skupiny Slovensko – Lotyšsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne.
    Na snímke tréner Slovenska Martin Dendis počas hokejového zápasu A- skupiny Slovensko – Lotyšsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne.
    Na snímke fanúšikovia Slovenska počas hokejového zápasu A- skupiny Slovensko – Lotyšsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne.
    MS v hokeji U18 2026 - skupina A

    Poradie

    Krajina

    Zápasy

    V

    VP

    PP

    P

    Skóre

    Body

    1.

    Slovensko

    4

    3

    0

    1

    0

    17:9

    10

    2.

    Kanada

    4

    3

    0

    0

    1

    22:2

    9

    3.

    Fínsko

    4

    2

    1

    0

    1

    13:12

    8

    4.

    Lotyšsko

    4

    1

    0

    0

    3

    10:14

    3

    5.

    Nórsko

    4

    0

    0

    0

    4

    3:28

    0

