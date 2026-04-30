Záver, aký si nepamätáme. Polovica ligy hrá o postupovú baráž, druhá o záchranu

Do konca MONACObet ligy ostávajú tri kolá. Už dlhšie poznáme víťaza súťaže, Banská Bystrica sa po roku vracia medzi elitu.
O druhú priečku, ktorá by znamenala baráž o postup do prvej ligy, však ešte reálne bojujú minimálne štyri tímy, a matematickú šancu na ňu má ešte aj deviaty tím tabuľky.
Ten však ešte – aspoň matematicky – môže aj vypadnúť a pre všetky ostatné tímy za ním je zostup reálnou hrozbou.
Sportnet sa pozrel na aktuálnu situáciu v pravdepodobne najvyrovnanejšej súťaži na Slovensku.
Ťažký žreb Petržalky
V boji o druhé miesto má karty najlepšie rozdané Petržalka, ktorá má 45 bodov. S odstupom jedného bodu nasleduje Liptovský Mikuláš a s odstupom dvoch bodov Zvolen a Malženice.
Šancu na druhé miesto majú ešte aj Zlaté Moravce, ktoré získali zatiaľ 40 bodov.
Pre Pohronie a Inter (oba majú po 39 bodov) a rezervu bratislavského Slovana je druhé miesto dosiahnuteľné už len v matematickej rovine.
Petržalka na jar prehrala iba raz a v ostatných siedmich zápasov získala 18 bodov.
Mužstvo Rastislava Urgelu má však najnáročnejšie vyžrebovanie. Dvakrát sa stretne s priamym konkurentom a najbližšie privíta víťaza súťaže z Banskej Bystrice.
„Či chceme alebo nie, baráž sa skloňuje. Primárny cieľ sme už splnili, toto je nadstavba, nejaký interný sen. Ja by som ho chlapcom rád doprial,“ vravel po víťaznom bratislavskom derby tréner Petržalky Rastislav Urgela.
Liptáci to majú vo svojich rukách
Liptovský Mikuláš na jar niekoľkokrát zaváhal so súpermi, s ktorými to nečakal, stále však má svoj osud o svojich rukách. Ak vyhrá všetky tri zápasy, určite skončí na druhom mieste.
Stretnutie Petržalka – Liptovský Mikuláš v poslednom kole teda môže byť súbojom kto z koho.
Zvolen ťahá k baráži Jakub Sylvestr. 37-ročný kanonier dal v aktuálnej sezóne už 20 gólov a je na čele tabuľky strelcov. Postaral sa o viac ako polovicu presných zásahov svojho tímu.
Mužstvom jari sú zatiaľ Malženice. V desiatich jarných kolách získali 22 bodov a sú jediným tímom bez prehry v jarnej časti.
Z prostredia bývalej farmy Spartaka Trnava nepočuť žiadne vyhlásenia o prípadnej baráži, no možno aj vďaka tomu dokážu hrať bez tlaku. Na papieri majú najľahšie vyžrebovanie, stretnú sa s tímami z druhej polovice tabuľky.
V poslednom kole nastúpia u aktuálne posledného, v Starej Ľubovni, keď osud domácich možno už bude spečatený.
Sklamanie v Moravciach
Zlaté Moravce boli po jeseni na druhom mieste. Hoci na lídra z Banskej Bystrice strácali 16 bodov, na baráž to mali dobre rozohraté.
Ak však vo ViOne mysleli, že koniec jesene bol menej vydarený – v posledných šiestich jesenných kolách pozbierali Zlaté Moravce iba sedem bodov, predtým v 11 zápasoch získali 22 bodov –, tak ešte netušili, čo ich čaká na jar.
V tabuľke jari je ViOn iba na 11 mieste so ziskom 11 bodov. Z posledných piatich zápasoch štyri prehral, v Malženiciach, doma so Šamorínom, v Starej Ľubovni a doma s Pohroním.
Pohronie dalo víťazný gól v pridanom čase z pokutového kopu. „V poslednej minúte sme išli sami na bránu a následne sme dostali gól z penalty. Vytrestalo nás to. Sú to naše chyby. Nevýrazné výkony z predošlých zápasov nás dostali do situácie, v ktorej sme na šiestom mieste. Máme pred sebou tri kolá a musíme dúfať, že súper niekde zaváha,“ vravel po zápase tréner ViOn-u Jiří Vágner.
Záverečný program ašpirantov na baráž
Petržalka (45 bodov): Banská Bystrica (doma), Zlaté Moravce (vonku), Lipovský Mikuláš (doma)
Liptovský Mikuláš (44 bodov): Pohronie (vonku), Púchov (doma), Petržalka (vonku)
Zvolen (43 bodov): Slávia TU Košice (doma), Žilina B (doma), Šamorín (vonku)
Malženice (43 bodov): Žilina B (vonku), Šamorín (doma), Stará Ľubovňa (vonku)
Zlaté Moravce (40 bodov): Púchov (vonku), Petržalka (doma), Lehota pod Vtáčnikom (vonku)
Zostupujú tri tímy
Spodok tabuľky je nemenej vyrovnaný. Vzhľadom na to, že po reorganizácii sú tri tretie ligy, z druhej najvyššej súťaže zostupujú tri tímy. Ešte si nemôžu vydýchnuť ani mužstvá na desiatom-jedenástom mieste.
Na poslednom mieste je Stará Ľubovňa, ktorá získala zatiaľ 25 bodov. Pätnásty Púchov má na konte 26 bodov a štrnásta Považská Bystrica 28.
Tesne nad čiarou sa aktuálne nachádzajú žilinské béčko a Slávia TU Košice, ktoré majú zhodne po 29 bodov.
Istotu záchrany zatiaľ nemajú ani Šamorín a Lehota pod Vtáčnikom so ziskom 31 bodov.
Najlepšiu jarnú formu spomedzi týchto mužstiev majú Slávia TU Košice a Lehota pod Vtáčnikom, ktoré v desiatich jarných zápasoch získali po 12 bodov.
Najhorším mužstvom jari je béčko Žiliny iba so šiestimi bodmi. V posledných ôsmich zápasoch získali mladí Žilinčania iba dva body.
Trénerská zmena v Žiline
Vedenie klubu zareagovalo na nepriaznivé výsledky zmenou trénera. V úvode týždňa sa rozlúčili s Benjamínom Vomáčkom, ktorý viedol žilinskú rezervu od marca tohto roku.
Vomáčka sa vrátil do Žiliny po šestnástich rokoch začiatkom februára ako špecializovaný tréner obrancov, no po posunoch v trénerských štruktúrach sa v marci stal hlavným trénerom B-mužstva. Nevydržal však v tejto pozícii dlho.
Novým koučom sa stal Viktor Pečovský, ktorý posledné dve sezóny pôsobil v klube pri družstve U17 a jeho prvoradým cieľom je záchrana. „Kvalita v mužstve jednoznačne je, treba ho len správne mentálne nastaviť po takejto sérii a vrátiť hráčom vieru vo vlastné schopnosti,“ vravel pre klubovú webstránku Pečovský.
Prednedávnom prebehla trénerská zmena aj v Púchove. Úspešného trénera žilinskej mládeže Ivana Beláka, ktorý tím prevzal v januári, vystriedal pred dvoma týždňami Patrik Mynář, ktorý mužstvo viedol už počas jesennej časti.
V Považskej Bystrici pristúpili k zmene ešte skôr, v marci prišiel na miesto Františka Šturmu Martin Kuciak.
Už najbližšie kolo môže veľa napovedať v boji o záchranu, Stará Ľubovňa totiž privíta Považskú Bystricu v šesťbodovom zápase.
Záverečný program v boji o záchranu
Šamorín (31 bodov): Slovan B (doma), Malženice (vonku), Zvolen (doma)
Lehota pod Vtáčnikom (31 bodov): Inter Bratislava (doma), Banská Bystrica (vonku), Zlaté Moravce (doma)
Slávia TU Košice (29 bodov): Zvolen (vonku), Inter Bratislava (doma), Žilina B (vonku)
Žilina B (29 bodov): Malženice (doma), Zvolen (vonku), Slávia TU Košice (doma)
Považská Bystrica (28 bodov): Stará Ľubovňa (vonku), Pohronie (doma), Púchov (vonku)
Púchov (26 bodov): Zlaté Moravce (doma), Liptovský Mikuláš (vonku), Považská Bystrica (doma)
Stará Ľubovňa (25 bodov): Považská Bystrica (doma), Slovan B (vonku), Malženice (doma)