Získa Slovensko medailu? Štvrtý postup už nie je náhoda, ale treba mať pokoru v nárokoch

Slovenská hokejová reprezentácia získala na MS v hokeji do 18 rokov doteraz dve medaily - v rokoch 1999 a 2003. Aktéri týchto úspechov sú dnes už štyridsiatnici.
Odvtedy ubehlo viac ako 20 rokov a Slovensko na cenný kov v tejto kategórii stále čaká.
Veľa si hokejová verejnosť sľubovala od partie okolo Juraja Slafkovského či Šimona Nemca, no úspešnému ročníku dva turnaje zrušila pandémia koronavírusu a pri treťom pokuse museli postúpiť do elitnej kategórie.
V nasledujúcich rokoch mladí Slováci postúpili trikrát do semifinále, ale vo všetkých prípadoch skončili na štvrtom mieste.
Do najlepšej štvorice sa dostali hokejisti aj na domácom šampionáte v Trenčíne a Bratislave.
V piatok sa v semifinále v Trenčíne predstavia proti Lotyšsku (15:00, Joj Šport) a budú mať unikátnu možnosť získať tretiu medailu z dorasteneckého šampionátu.
Čo stojí za úspechom Slovákov? Ako sa zmenil mládežnícky hokej na Slovensku za posledné roky? A môže Slovensko tento raz vyhrať medailu?
V ankete Sportnetu odpovedajú experti na mládežnícky hokej: Peter Kúdelka, tréner slovenskej reprezentácie do 17 rokov, Tibor Tartaľ, bývalý tréner slovenskej osemnástky, Richard Kapuš, mládežnícky aj seniorský tréner, a Samuel Tirpák, šéf európskeho skautingu z Pro Hockey Group.
Expertom sme položili nasledujúce otázky:
- Ako hodnotíte postup slovenského tímu do semifinále majstrovstiev sveta do 18 rokov?
- Ako sa vám páči hra Slovenska a čo by ste na doterajších výkonoch najviac vyzdvihli?
- Slovensko sa prebojovalo do semifinále štvrtýkrát za sebou. Čím to podľa vás je?
- Ako sa podľa vás zmenil mládežnícky hokej na Slovensku za posledných päť až desať rokov? Nastala nejaká systémová zmena, zlepšila sa práca s trénermi alebo výchova talentov?
- V posledných rokoch Slovensko dokázalo na mládežníckych turnajoch zdolať tímy ako Kanada, Fínsko či Česko. Môžeme očakávať, že podobné výsledky budú prichádzať pravidelnejšie?
- Z hráčov ide veľké sebavedomie, strieľajú veľa gólov a vedia hrať s nálepkou favoritov, čo zvykne byť problém pri seniorskej reprezentácii. Zmenilo sa mentálne nastavenie mladých hokejistov?
- Ako predikujete zvyšok turnaja? Má Slovensko podľa vás šancu získať tretiu medailu v histórii majstrovstiev sveta do 18 rokov?
Ako hodnotíte postup slovenského tímu do semifinále majstrovstiev sveta do 18 rokov?
Kúdelka: Veľké prekvapenie to nie je, ale jednou vetou dodám, že každý zápas bol extrémne náročný a hráči museli zo seba vydať maximum. Myslím si, že je to zaslúžený postup. Spôsob, akým hrajú, s akým obrovským nasadením sa prezentujú, ako tímovo vystupujú a ako sú dobre takticky pripravení, na to je radosť pozerať.
Tartaľ: Iba pozitívne, vyhrali sme skupinu a vo štvrťfinále sme hrali veľmi dominantne.
Kapuš: Dá sa povedať, že je to úspech postúpiť štvrtý rok po sebe medzi najlepšiu štvorku. Výkony boli naozaj výborné a najmä kolektívne. Myslím si, že sme postúpili zaslúžene, dokonca si dovolím povedať, že zaslúžene z prvého miesta. Počas celého turnaja pôsobí tím kompaktne, bez výrazných výkyvov vo výkonnosti. Chalani si idú za svojím cieľom, hrajú pekný, atraktívny hokej, takže zatiaľ mám len pozitívne hodnotenia.
Tirpák: Postup do semifinále je super správa, hlavne pre mladých hokejistov. Začína to byť už tradíciou, čo je pre slovenský hokej skvelá vizitka. Hodnotiť celý turnaj je aktuálne ešte ťažké, keďže hlavná časť je ešte len pred nami.
Ako sa vám páči hra Slovenska a čo by ste na doterajších výkonoch najviac vyzdvihli?
Kúdelka: Tento ročník tvoril vždy výbornú partiu, a to je to, čo vám vie dať obrovské množstvo energie. Idú jeden za druhého a nepozerajú ako jednotlivci na seba. Z tohto pohľadu si myslím, že práve jednoliata partia je to, čo robí tento tím taký silný.
Tartaľ: Konzistentnosť hernej identity spojená s reakciou na priebeh zápasu a strelecká mentalita. Toto sa mi veľmi páči na tomto tíme.
Kapuš: Kolektívne poňatie hry. Chalani nehrajú na mená ani na individualitu, ale jeden pre druhého, tešia sa zo spoločného úspechu. Tím je kompaktný smerom dopredu aj dozadu. Obrancovia podporujú útok a útočníci zase výborne pracujú smerom dozadu.
Tirpák: Najviac sa mi páči ofenzívna kreativita, ochota vytvárať šance a využívať chyby súperov. Taktiež musím vyzdvihnúť aj tímovosť a kolektív.
Slovensko sa prebojovalo do semifinále štvrtýkrát za sebou. Čím to podľa vás je?
Kúdelka: Je to dobrou prácou trénerských štábov, ktoré sú pri chlapcoch. Ale treba povedať aj to, že tie predchádzajúce ročníky mali dobré individuálne mená, skvelých hráčov. Myslím si, že je to pre Slovensko veľmi dobrá vizitka.
Tartaľ: Je v tom veľa faktorov a je to na jeden celý podcast. Ale ak mám napísať jeden, vyberiem si koncepčnú prácu v reprezentačnom úseku a aj sebavedomie. Vedia, že sa to už podarilo predtým a je to možné znova a znova.
Kapuš: V mládežníckych kategóriách veľa závisí od konkrétneho ročníka. Keď sa to však podarí štyrikrát za sebou, už to nie je náhoda.
Podľa mňa výrazne pomohol celoročný projekt do 18 rokov, v ktorom sa chalani zohrávajú a zvykajú si na systém. Na majstrovstvá sveta potom prichádzajú po množstve spoločných zápasov ako zohratý tím a doplnia ich hráči zo zahraničia. Svoje zohráva aj dobrá partia a celkové nastavenie.
Tirpák: Hoci tréneri aj hráči sa menia, podľa mňa hlavný dôvod úspechov v posledných rokoch je systémová hra, ktorú pripravuje hlavný tréner Martin Dendis. Dlhodobo odvádza pri reprezentácii skvelú robotu.
Ako sa podľa vás zmenil mládežnícky hokej na Slovensku za posledných päť až desať rokov? Nastala nejaká systémová zmena, zlepšila sa práca s trénermi alebo výchova talentov?
Kúdelka: Myslím si, že v mládežníckom hokeji máme stále pred sebou obrovský priestor na zlepšenie v domácich podmienkach. Treba priznať fakt, že množstvo hráčov odchádza do zahraničia a pôsobí v organizáciách, ktoré hrajú kvalitnejšie mládežnícke súťaže a majú kvalitnejšie zázemie.
Na druhej strane si myslím, že aj my sme na Slovensku spravili krok dopredu a množstvo hráčov aj z našich domácich podmienok dokáže prejsť draftom. Dokážu sa presadzovať na medzinárodných podujatiach a majstrovstvách sveta v mládežníckych kategóriách. Urobili sme krok vpred, ale je dôležité, aby sme urobili ďalšie tri.
Tartaľ: K tomu by som sa nechcel vyjadrovať, pretože je to otázka v rovine sci-fi, ale niektoré kluby sa posunuli naozaj veľmi dopredu. Zlepšila sa komunikácia a otvorenosť v reprezentačnom úseku, začali sa zdieľať informácie a zmenila sa aj mentalita. Posúvajú sa informácie ohľadom systému a taktiky smerom do klubov.
Kapuš: K tomu sa nechcem veľmi vyjadrovať, keďže už tri roky pôsobím mimo Slovenska a pri mládeži som naposledy pracoval pred šiestimi rokmi. Myslím si však, že s mládežou sa vždy robilo kvalitne. Nebol síce projekt, ale nemám pocit, že by nastala nejaká zásadná obrovská zmena. Skôr ide o dobré nastavenie ľudí a to, že tomu chalani veria.
Tirpák: Určite sa zmenilo veľa vecí. Prístup vo viacerých kluboch je zlepšený a vedú ich ľudia s konkrétnym plánom. Aj keď zámery sú v každom klube iné, zlepšenia sú viditeľné. Dúfam, že bude pokračovať vývoj a vzdelávanie trénerov. Tréner Dendis si doniesol zo Švédska veľmi dobré znalosti, ktoré treba posúvať ďalej.
V posledných rokoch Slovensko dokázalo na mládežníckych turnajoch zdolať tímy ako Kanada, Fínsko či Česko. Môžeme očakávať, že podobné výsledky v mládežníckom hokeji budú prichádzať pravidelnejšie?
Kúdelka: Hovoriť o krátkodobom turnaji, akým sú majstrovstvá sveta, ako o nejakom zrkadle, je trošku neobjektívne. Nie je to úplne ideálna rovnica, podľa ktorej by sme tieto veci mohli porovnávať. Na druhej strane si myslím, že je za tým dobrá robota ľudí okolo tímu. Treba len dúfať a treba pracovať, aby sme nemohli povedať, že je to nejaký ojedinelý výstrel.
Tartaľ: Zachovajme pokoru v nárokoch. To, že sme ich porazili, je skvelé a motivujúce a dajme tomu skutočný kredit všetkým, ktorí na tom majú zásluhu. Je tam však „ale“, vzájomná bilancia je stále negatívna.
Kapuš: Nepozeral by som sa ďaleko do budúcnosti, ale tieto štyri roky jasne ukazujú, že Slovensko má kvalitnú mládež. Už by sa to malo odzrkadliť v kategórii do 20 rokov, keďže hráči plynule prechádzajú z osemnástky. Kvalita tam je.
Nie je to o jednom ustrelenom ročníku, ale ukazuje sa to štyri roky po sebe. Kvalita tu teda je, treba s ňou ďalej pracovať.
Zároveň však musíme zostať nohami na zemi, z jedného úspešného tímu nevyrastie 22 top hviezd NHL. Treba pokračovať v práci a nemyslieť si, že úspech príde automaticky.
Tirpák: Určite, pomaly dobiehame konkurenciu a smerom do budúcna to vidím pozitívne. Aj napriek tomu, že niekedy mládežnícke reprezentácie prehrajú vyšším rozdielom. Treba však dodať, že nesmieme dať nohu z plynu. Ten rozdiel už nie je veľký a pri tomto vývoji sa to bude postupne ešte vyrovnávať.
Z hráčov na turnaji ide veľké sebavedomie, strieľajú veľa gólov a nemajú problémy hrať s nálepkou favoritov, ako to zvykne byť problém pri seniorskej reprezentácii. Zmenilo sa mentálne nastavenie mladých hokejistov?
Kúdelka: Hráčom treba zdôrazňovať, že môžu poraziť každého, keď budú hrať ako tím a plniť základné taktické pokyny. Myslím si, že je to práca trénera Dendisa, že hráčov nejakým spôsobom o tom presviedča. Zároveň má silných charakterových hráčov, ktorí idú za trénerským štábom, dôverujú mu a naozaj veria. To sa odzrkadlilo aj v zápase proti Kanade a aj vo výbornom výkone proti Fínsku, ak tieto tímy môžeme označiť za papierových favoritov.
Tartaľ: Je v tom veľa faktorov. Sú to mladí ľudia, svojím telom sú krok od veľkého hokeja, ale s dušou bezstarostných chlapcov. Je v tom množstvo emócií, veľmi rýchlo uveríte, že ste najlepší, a hneď na to sa bojíte pozrieť do zrkadla, lebo si neveríte.
Ukážkou toho je gigant z USA, ktorý vládne tejto vekovej kategórii. Zrazu však stratil sebavedomie a Lotyši ho absolútne prevalcovali. Je to najmä práca ľudí okolo tímu od hlavného trénera, cez realizačný tím, vedenie zväzu aj ambasádorov. Napomáha tomu aj pozitívna energia domáceho prostredia, ktorá je veľmi silná.
Kapuš: Bol som osobne v Trenčíne na zápase s Fínskom a chalani podali dobrý výkon. Dokázali však aj potvrdiť rolu favorita, čo nie je vždy jednoduché. Ťažko sa mi to hodnotí, keďže nie som priamo pri tíme, ale je radosť sa na nich pozerať.
Sú dobre nastavení, kolektívni, nemyslia na individuálne veci ako draft či osobná produktivita. Nemáme výrazné individuality na prvé výbery v drafte, ale máme veľmi šikovných hráčov a o to lepší a súdržnejší je celý kolektív.
Tirpák: Majú určite viac sebavedomia a to vyplýva z driny, tvrdej práce a prípravy. Tieto veci idú na hráčov z realizačného tímu. Hráči si potom viac veria. Ja dúfam, že to bude takto pokračovať ďalej, lebo mne, ako skautovi, ktorý chce nájsť budúcich víťazov Stanleyho pohára, sa zdravé ego veľmi páči.
Ako predikujete zvyšok turnaja? Má Slovensko podľa vás šancu získať tretiu medailu v histórii majstrovstiev sveta do 18 rokov?
Kúdelka: Verím tomu, že medailu získame. Dôležitý bude teraz najmä zápas s Lotyšskom, pretože favoriti sme teraz my. Bude kľúčové, aby sme k tomu pristúpili rovnako ako k zápasu s Dánskom. Som však presvedčený, že tréneri na to budú hráčov upozorňovať. Verím tomu, že môžeme hrať vo finále a verím, že aj vo finále môžeme byť úspešní.
Tartaľ: Určite áno, okolnosti sa na týchto MS spojili. Je to fakt šialený turnaj, favoriti končia a outsideri idú ďalej. Jedno je už teraz isté, vo finále bude favorit proti outsiderovi a na to sa veľmi teším.
Kapuš: Nechcem to zakríknuť, ale po vypadnutí oboch zámorských tímov sa šanca určite zvýšila. Aj súper v semifinále (Lotyšsko) je podľa mňa prijateľnejší – nechcem povedať slabší, ale hrateľnejší ako napríklad Česko či Švédsko. Ak si chalani udržia svoje nastavenie a nepodľahnú tlaku domáceho prostredia, čo si myslím, že by sa nemalo stať, môžu to zvládnuť. Lotyši síce vyradili Američanov, ale myslím si, že máme kvalitnejšie mužstvo a som presvedčený o tom, že to chalani na ľade potvrdia.
Tirpák: Slováci sa teraz musia sústrediť výlučne na Lotyšov, to je jediný súper, na ktorého sa treba pozerať. Určite ich nesmú podceniť, pretože nie je náhoda, že zdolali Američanov.
Lotyši bývajú vždy veľmi dobre pripravení, hrajú tvrdo a zodpovedne v defenzíve. Preto bude dôležitá trpezlivosť v ofenzíve a disciplína počas celého zápasu. Šanca na úspech tam určite je, teraz bude záležať len na tom, ako sa Slováci ukážu.