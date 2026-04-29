    Gólová smršť v úvode a jasná dominancia. Slováci vygumovali Dánov a zabojujú o medaily

    Gólová radosť hráčov Slovenska proti Dánsku vo štvrťfinále na MS U18 2026. (Autor: TASR)
    Sportnet, TASR|29. apr 2026 o 20:21
    Slováci postúpili do semifinále po štvrtý raz za sebou.

    MS v hokeji U18 2026 - štvrťfinále

    Slovensko - Dánsko 7:1 (5:1, 1:0, 1:0)

    Góly: 7. Floriš (Botka, Ozogány), 8. Matta (Kazda, Kovalčík), 9. Selič (Matta, Kazda), 10. Kazda (Selič), 15. Karšay (Bernát, Goljer), 35. Potočka (Hybský), 44. Kazda (Požgay, Šimko) – 14. Hulsig

    Rozhodcovia: Stroebel (Švajč.), Wedin - Sorholm (obaja Švéd.), Rigoni (Tal.), vylúčení: 3:3, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0

    Diváci: 6059 (vypredané)

    Slovensko: Hrenák – Goljer, Požgay, Floriš, Botka, Stančík, Kovalčík, Bereš – Kazda, Šimko, Matta – Bernát, Válek, Karšay – Brath, Hybský, Potočka – Selič, Jakubec, Šramatý – Ozogány

    Dánsko: Wilde – Kramer, Kjelgaard, Jakobsen, Ebdrup, Baerentsen, Norhoj, Magnussen – Hulsig, Lepola, Poulsen – Kloeve, Degn, Schioldan – True, Heinsen, Althof – Silverman, Larsson, Jorgensen - Foder

    Slovenskí hokejisti do 18 rokov postúpili do semifinále na domácich MS v hokeji do 18 rokov 2026. Vo štvrťfinále zdolali Dánsko 7:1 a štvrtý rok po sebe budú hrať na šampionáte o medaily.

    Ich súperom v boji o finále bude v piatok 1. mája o 19.00 h Lotyšsko.

    V stredajšom zápase rozhodli v Trenčíne o svojom triumfe už v prvej tretine, vyhrali ju 5:1. Ďalšie góly pridali v zostávajúcom priebehu hry, blysol sa najmä útočník Timothy Kazda. Strelil dva góly a pridal dve asistencie.

    Na snímke zľava Emil Jakobsen z Dánska a Ivan Matta zo Slovenska počas hokejového zápasu Slovensko – Dánsko vo štvrťfinále na 2026 IIHF Majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v stredu 29. apríla 2026 v Trenčíne.
    Na snímke radosť hráčov Slovenska po treťom góle počas hokejového zápasu Slovensko – Dánsko vo štvrťfinále na 2026 IIHF Majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v stredu 29. apríla 2026 v Trenčíne.
    Na snímke sprava Emil Jakobsen z Dánska a Tomáš Selič zo Slovenska počas hokejového zápasu Slovensko – Dánsko vo štvrťfinále na 2026 IIHF Majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v stredu 29. apríla 2026 v Trenčíne.
    Na snímke zľava Lucas Kjelgaard z Dánska a Lucian Bernát zo Slovenska počas hokejového zápasu Slovensko – Dánsko vo štvrťfinále na 2026 IIHF Majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v stredu 29. apríla 2026 v Trenčíne.
    Na snímke zľava Mikkel Poulsen z Dánska, Adam Goljer zo Slovenska a Emil Jakobsen z Dánska počas hokejového zápasu Slovensko – Dánsko vo štvrťfinále na 2026 IIHF Majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v stredu 29. apríla 2026 v Trenčíne.

    Slováci majú z MS do 18 rokov zatiaľ dva cenné kovy. V roku 2003 boli strieborní, na MS 1999 získali bronz. Uplynulé tri roky po sebe (2023, 2024 a 2025) ani raz nezvládli súboj o bronz, skončili vždy štvrtí.

    V druhom semifinále nastúpia proti sebe výbery Česka a Švédska (1. mája o 15.00 h v Trenčíne).

    Priebeh zápasu Slovensko - Dánsko na MS U18 2026

    I. tretina:

    Slováci už v úvode zavreli Dánov, prvú šancu mal Karšay. Ďalšie potom prišli v presilovej hre, najmä strela Seliča bola veľmi nebezpečná.

    V prvej tretine slovenskí hokejisti prevýšili súpera vo všetkým činnostiach. Ich prevahu napokon premenil na gól Floriš, keď strelou zápästím prekonal Wildeho.

    Potom sa to už valilo na bránku Dánska a ešte do konca tretiny dali Slováci štyri góly. Inkasovali však z hokejky Hulsiga.

    II. tretina:

    V druhej tretine už Slováci nešli na plný plyn, súpera napriek tomu do šancí nepúšťali. Naopak, niekoľko ich premárnili, ale Potočka mieril presne a zvýšil na 6:1.

    III. tretina:

    V tretej tretine sa obraz hry nezmenil, zverenci Martina Dendisa tlačili súpera do defenzívy kreatívnymi nápadmi v útočnom pásme, dobrým pohybom, ale aj presnými prihrávkami.

    Jednu z množstva šancí však premenil len Kazda a uzavrel skóre.

