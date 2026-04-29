Gólová smršť v úvode a jasná dominancia. Slováci vygumovali Dánov a zabojujú o medaily

MS v hokeji U18 2026 - štvrťfinále
Slovensko - Dánsko 7:1 (5:1, 1:0, 1:0)
Góly: 7. Floriš (Botka, Ozogány), 8. Matta (Kazda, Kovalčík), 9. Selič (Matta, Kazda), 10. Kazda (Selič), 15. Karšay (Bernát, Goljer), 35. Potočka (Hybský), 44. Kazda (Požgay, Šimko) – 14. Hulsig
Rozhodcovia: Stroebel (Švajč.), Wedin - Sorholm (obaja Švéd.), Rigoni (Tal.), vylúčení: 3:3, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0
Diváci: 6059 (vypredané)
Slovensko: Hrenák – Goljer, Požgay, Floriš, Botka, Stančík, Kovalčík, Bereš – Kazda, Šimko, Matta – Bernát, Válek, Karšay – Brath, Hybský, Potočka – Selič, Jakubec, Šramatý – Ozogány
Dánsko: Wilde – Kramer, Kjelgaard, Jakobsen, Ebdrup, Baerentsen, Norhoj, Magnussen – Hulsig, Lepola, Poulsen – Kloeve, Degn, Schioldan – True, Heinsen, Althof – Silverman, Larsson, Jorgensen - Foder
Slovenskí hokejisti do 18 rokov postúpili do semifinále na domácich MS v hokeji do 18 rokov 2026. Vo štvrťfinále zdolali Dánsko 7:1 a štvrtý rok po sebe budú hrať na šampionáte o medaily.
Ich súperom v boji o finále bude v piatok 1. mája o 19.00 h Lotyšsko.
V stredajšom zápase rozhodli v Trenčíne o svojom triumfe už v prvej tretine, vyhrali ju 5:1. Ďalšie góly pridali v zostávajúcom priebehu hry, blysol sa najmä útočník Timothy Kazda. Strelil dva góly a pridal dve asistencie.
Slováci majú z MS do 18 rokov zatiaľ dva cenné kovy. V roku 2003 boli strieborní, na MS 1999 získali bronz. Uplynulé tri roky po sebe (2023, 2024 a 2025) ani raz nezvládli súboj o bronz, skončili vždy štvrtí.
V druhom semifinále nastúpia proti sebe výbery Česka a Švédska (1. mája o 15.00 h v Trenčíne).
Priebeh zápasu Slovensko - Dánsko na MS U18 2026
I. tretina:
Slováci už v úvode zavreli Dánov, prvú šancu mal Karšay. Ďalšie potom prišli v presilovej hre, najmä strela Seliča bola veľmi nebezpečná.
V prvej tretine slovenskí hokejisti prevýšili súpera vo všetkým činnostiach. Ich prevahu napokon premenil na gól Floriš, keď strelou zápästím prekonal Wildeho.
Potom sa to už valilo na bránku Dánska a ešte do konca tretiny dali Slováci štyri góly. Inkasovali však z hokejky Hulsiga.
II. tretina:
V druhej tretine už Slováci nešli na plný plyn, súpera napriek tomu do šancí nepúšťali. Naopak, niekoľko ich premárnili, ale Potočka mieril presne a zvýšil na 6:1.
III. tretina:
V tretej tretine sa obraz hry nezmenil, zverenci Martina Dendisa tlačili súpera do defenzívy kreatívnymi nápadmi v útočnom pásme, dobrým pohybom, ale aj presnými prihrávkami.
Jednu z množstva šancí však premenil len Kazda a uzavrel skóre.