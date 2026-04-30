Mladí Slováci v semifinále MS a finále pohára Žilina - Košice. Športový program na dnes (1. máj)

Na snímke radosť hráčov Slovenska po góle počas štvrťfinále. (Autor: TASR)
Sportnet|1. máj 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok, 1. mája. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 1. máj

Futbal

  • 14:00 OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - FK Inter Bratislava, 28. kolo MONACObet ligy
     
  • 16:00 MŠK Žilina - FC Košice, finále Slovnaft Cupu
     
  • 20:45 Pisa SC - US Lecce, 35. kolo Serie A 

  • 21:00 FC Girona - RCD Mallorca, 34. kolo La Ligy 

  • 21:00 Leeds United - FC Burnley, 35. kolo Premier League 

Hokej

Tenis

  • Turnaj WTA v Madride
  • Turnaj ATP v Madride

Cyklistika

  • 12:05 Eschborn-Frankfurt

  • 13:05 3. etapa Okolo Romandie: Orbe - Orbe (176,6 km)

Basketbal

  • 1:00 Atlanta Hawks – New York Knicks, 1. kolo play-off NBA /stav série: 2:3/ 
  • 2:00 Philadelphia 76ers – Boston Celtics, 1. kolo play-off NBA /stav série: 2:3/ 
  • 3:30 Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets, 1. kolo play-off NBA /stav série: 3:2/ 

  • 19:00 Nitra Blue Wings - BC Slovan Bratislava, tretí zápas semifinále play off Tipos SBL /stav série: 0:2/ /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

Stolný tenis

  • 13:30 Slovensko - Madagaskar, MS družstiev (žena, 16. skupina) 

Malý futbal

  • 10:00 zápas o 5. miesto, EMF Nations Games /účasť SR/ 
  • 11:30 zápas o 3. miesto, EMF Nations Games /účasť SR/ 
  • 13:00 finále, EMF Nations Games /účasť SR/

Džudo

  • 8:00 turnaj Grand Slam /účasť SR/

Futsal

  • 19:00 Futsal Team Levice - Futsal Klub Lučenec, druhý zápas finále play off extraligy /stav série: 0:1/ 
TV program: piatok, 1. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

