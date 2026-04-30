Mladí Slováci v semifinále MS a finále pohára Žilina - Košice. Športový program na dnes (1. máj)

Športový program na piatok, 1. máj
Futbal
- 14:00 OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - FK Inter Bratislava, 28. kolo MONACObet ligy
- 16:00 MŠK Žilina - FC Košice, finále Slovnaft Cupu
- 20:45 Pisa SC - US Lecce, 35. kolo Serie A
- 21:00 FC Girona - RCD Mallorca, 34. kolo La Ligy
- 21:00 Leeds United - FC Burnley, 35. kolo Premier League
Hokej
- 1:30 Minnesota Wild – Dallas Stars, 1. kolo play off NHL /stav série: 3:2/
- 4:00 Anaheim Ducks – Edmonton Oilers, 1. kolo play off NHL /stav série: 3:2/
- 14:00 Nórsko - Maďarsko, prípravný zápas pred MS
- 15:00 Slovensko - Lotyšsko, MS hráčov do 18 rokov (semifinále) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 19:00 Česko - Švédsko, MS hráčov do 18 rokov (semifinále) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Tenis
- Turnaj WTA v Madride
- Turnaj ATP v Madride
Cyklistika
- 12:05 Eschborn-Frankfurt
- 13:05 3. etapa Okolo Romandie: Orbe - Orbe (176,6 km)
Basketbal
- 1:00 Atlanta Hawks – New York Knicks, 1. kolo play-off NBA /stav série: 2:3/
- 2:00 Philadelphia 76ers – Boston Celtics, 1. kolo play-off NBA /stav série: 2:3/
- 3:30 Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets, 1. kolo play-off NBA /stav série: 3:2/
- 19:00 Nitra Blue Wings - BC Slovan Bratislava, tretí zápas semifinále play off Tipos SBL /stav série: 0:2/ /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Stolný tenis
- 13:30 Slovensko - Madagaskar, MS družstiev (žena, 16. skupina)
Malý futbal
- 10:00 zápas o 5. miesto, EMF Nations Games /účasť SR/
- 11:30 zápas o 3. miesto, EMF Nations Games /účasť SR/
- 13:00 finále, EMF Nations Games /účasť SR/
Džudo
- 8:00 turnaj Grand Slam /účasť SR/
Futsal
- 19:00 Futsal Team Levice - Futsal Klub Lučenec, druhý zápas finále play off extraligy /stav série: 0:1/
TV program: piatok, 1. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.