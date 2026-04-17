Vynovený Trenčín a trochu retra v Bratislave. Ako vyzerajú štadióny pred MS do 18 rokov?

Od 22. apríla do 2. mája 2026 sa v Trenčíne a bratislavskom Ružinove uskutočnia majstrovstvá sveta v hokeji hráčov do 18 rokov.
Prestížny turnaj sa bude konať na Slovensku tretíkrát: v roku 2002 sa hralo v Piešťanoch a Trnave, v roku 2017 v Poprade a Spišskej Novej Vsi, ktoré mali záujem o organizáciu aj v tomto roku.
Hlavným dejiskom šampionátu mal byť pôvodne štadión v Piešťanoch, ale pre spor mesta s podnikateľom musel Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) urobiť zmenu a Piešťany nahradil Trenčín.
Na Zimnom štadióne Pavla Demitru odohrá svoje zápasy slovenská reprezentácia a uskutočnia sa tam aj stretnutia vyraďovacej fázy vrátane duelov o medaily.
Druhým dejiskom je Zimný Štadión Vladimíra Dzurillu v bratislavskom Ružinove.
Na turnaji sa predstaví desať tímov rozdelených do dvoch skupín.
V základnej A skupine (Trenčín) sa predstavia Kanada, Slovensko, Fínsko, Nórsko a Lotyšsko, zatiaľ čo v B skupine (Bratislava) sa odohrajú duely Nemecka, Švédska, Česka, USA a Dánska.
„Šampionát je pripravený. V spolupráci s mestom Trenčín a bratislavskou mestskou časťou Ružinov sme zvládli všetko pripraviť, ako od nás IIHF vyžadovala," ubezpečil v utorok riaditeľ turnaja Roman Sýkora.
Bizarný spor o sedačky
Piešťany mali šampionát hostiť druhýkrát v histórii, no koncom roka 2025 sa začali objavovať problémy, ktoré nakoniec mesto o organizáciu pripravili.
Piešťanská aréna utrpela stopku nielen pre pretrvávajúce problémy s vlhkosťou a vzduchotechnikou, ale najmä pre kuriózny majetkovo-právny spor mesta s miestnym podnikateľom o hľadisko štadióna.
Spoločnosť Sedasport si začala nárokovať vybavenie štadióna s tvrdením, že jej bývalý nájomca haly za ne nezaplatil.
„V poslednom čase sa začal hlásiť vlastník spoločnosti Sedasport s tým, že si chce prísť po sedačky na zimnom štadióne, ktoré mu podľa jeho tvrdení neboli zaplatené od bývalého nájomcu zimného štadióna. Keďže on sa súdil so spoločnosťou a tvrdí, že mu neboli vyplatené všetky sedačky, domáha sa ich,“ objasňoval v decembri situáciu primátor Piešťan Peter Jančovič.
Mesto síce reagovalo určovacou žalobou, no v hre bolo reálne riziko, že by exekútor začal demontovať hľadisko tesne pred alebo priamo počas majstrovstiev sveta.
„Z dôvodu nejakej prevencie a právnej istoty sme sa rozhodli po spoločnej komunikácii so Slovenským zväzom ľadového hokeja, že nebudeme riskovať reputačné riziko mesta Piešťany, ani Slovenského zväzu ľadového hokeja, alebo Slovenska, aby náhodou nevzniklo nejaké ‚faux pas‘ alebo nejaká dramatická situácia, ktorá by súvisela s domáhaním sa týchto sedačiek,“ dodal Jančovič.
Druhým faktorom bol nevyhovujúci stav Easton Arény, ktorá by musela pre šampionát spĺňať štandardy IIHF.
Problematické boli najmä vzduchotechnika a systém odvlhčovania, ktoré by nezabezpečili kvalitné televízne prenosy a vysokú úroveň ľadovej plochy.
Hoci mesto schválilo úvodnú investíciu vo výške viac ako 200-tisíc eur, ukázalo sa, že ide len o zlomok potrebných nákladov.
Kompletný systém odvetrania si vyžadoval ďalších 500-tisíc eur, pričom chýbala garancia funkčnosti a mesto navyše nedokázalo zaručiť, že nové vybavenie bude dodané v požadovanom termíne.
Organizátori tak museli v hodine dvanástej siahnuť po alternatíve.
Ideálna náhrada
Zatiaľ čo Piešťany doplatili na neriešené spory a technický dlh, Trenčín sa stal ideálnou náhradou vďaka dlhodobej a systematickej obnove.
Zimný štadión Pavla Demitru prešiel od roku 2018 štyrmi fázami rozsiahlej rekonštrukcie, ktoré z neho urobili moderný hokejový stánok hodný tradičnej bašty slovenského hokeja.
Všetko odštartovalo v roku 2018 obnovou chladiaceho zariadenia a rozvodov za viac ako 600-tisíc eur. O rok neskôr prešli výraznou premenou tribúny, vstupná hala a šatne hostí, do ktorých štát a mesto investovali vyše milión eur.
V tretej fáze za viac ako tri milióny eur bola kompletne vymenená strecha vrátane izolácie, pribudla nová vzduchotechnika, scénické osvetlenie a špičkové ozvučenie. Súčasťou modernizácie bolo aj sedem nových šatní pre mládež a rozhodcov či nová multimediálna informačná kocka.
V záverečnej štvrtej fáze, ktorá bola financovaná z Plánu obnovy čiastkou 7,8 milióna eur, sa vymenilo vonkajšie opláštenie, fasáda a energetické systémy, čo výrazne predĺži životnosť haly a zníži jej prevádzkové náklady.
Hoci štadión prešiel generálnou opravou, organizácia MS do 18 rokov si vyžiadala ďalšie špecifické investície vo výške takmer milión eur. Tie sa sústredili najmä na bezpečnosť aktérov a komfort divákov.
Najväčšou novinkou sú moderné pružné mantinely, ktoré sú v dnešnom profesionálnom hokeji nevyhnutnosťou. Pri nárazoch dokážu absorbovať obrovskú časť energie, čím dramaticky znižujú riziko zranení hráčov.
Podobné mantinely, aké má od apríla Trenčín, boli založené aj na ZOH 2026 v Miláne, kde sa predstavili aktuálne najlepší hokejisti sveta.
Staré sklá nahradil bezstĺpikový systém z odolného akrylátu. Diváci v hľadisku, ale aj televízne kamery, tak získali nerušený panoramatický výhľad na celú hraciu plochu.
Okrem toho prešli kompletnou výmenou aj striedačky, trestné lavice a priestory pre časomeračov.
Stavebný ruch neutícha ani zopár dní pred úvodným vhadzovaním. Starý asfalt v okolí štadióna nahrádza nová dlažba, pribúdajú cykloprístrešky a zeleň.
VIDEO: Zimný štadión Pavla Demitru krátko pred začiatkom MS v hokeji do 18 rokov
Okolie štadióna bude dýchať históriou trenčianskeho hokeja. Do priestoru mesto osadí päť špeciálnych lavičiek, ktoré nesú mená legendárnych hráčov vyrastajúcich pod hradom Matúša Čáka: Pavol Demitra, Miroslav Hlinka, Róbert Švehla, Marián Hossa a Zdeno Chára.
Renovácie a premiestnenia sa dočkal aj Pamätník Pavla Demitru, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti hlavného vchodu.
„Trenčín je hokejové mesto. Som presvedčený o tom, že minimálne na slovenskú reprezentáciu bude plný štadión,“ povedal Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín.
Organizátorom urobili vrásky aj hokejisti Dukly, ktorý v týchto dňoch hrajú baráž o zotrvanie v najvyššej súťaži. Domovský štadión museli vymeniť za ten v Piešťanoch, kde odohrajú posledné duely baráže.
Šatňu a zázemie hokejistov Dukly budú užívať počas šampionátu slovenskí hokejisti.
Malá rekonštrukcia v Ružinove
Druhým dejiskom šampionátu je Zimný štadión Vladimíra Dzurillu v bratislavskom Ružinove, ktorý nesie meno legendárneho slovenského brankára.
Aréna postavená v roku 1980 s kapacitou približne 3500 miest okrem hokeja poskytuje zázemie aj krasokorčuliarom či hráčom curlingu.
Štadión prešiel menšou obnovou počas výstavby nového štadióna Ondreja Nepelu, keď na ňom hrával extaligové zápasy Slovan, ale jeho útroby dýchali pôvodnou atmosférou osemdesiatych rokov. To sa vďaka blížiacim sa MS 18 aspoň čiastočne zmenilo.
Súčasné práce organizátori a samospráva označujú len za "malú rekonštrukciu", komplexná by sa mala začať na budúci rok.
Na prvú fázu získala mestská časť mimoriadny grant vo výške 790-tisíc eur z Fondu na podporu športu.
Aktuálna obnova zasiahla až 70 percent vnútorného vybavenia haly.
Na štadióne pribudli nové pružné mantinely, moderná informačná kocka, kompletne boli prerobené hráčske šatne, ktoré už spĺňajú prísne medzinárodné štandardy IIHF.
„Doladili sme aj množstvo ďalších detailov, aby bol štadión pripravený na majstrovstvá sveta v hokeji," uviedol Ružinovský športový klub na sociálnej sieti.
VIDEO: Ružinovský štadión pred štartom MS v hokeji do 18 rokov
„Investícia zvýšila technickú úroveň aj bezpečnostné štandardy nášho zimného štadióna. Sme pripravení privítať mladé hokejové talenty z celého sveta," uviedol starosta Ružinova Martin Chren.
Určitým retro špecifikom však zostávajú divácke tribúny s pôvodnými drevenými sedačkami.
Nový vizuál naopak dostalo opláštenie štadióna, ktorému aktuálne dominuje veľký plagát promujúci MS U18 2026.
Chren zároveň vyzdvihol, že investície do zázemia budú slúžiť mladým hokejistom v mestskej časti aj dlho po finálovom hvizde šampionátu.
Na komplexnú modernizáciu štadióna pôjde až 3,4 milióna eur, ktoré vyčlení ministerstvo životného prostredia z Modernizačného fondu.
Obnova odštartuje v lete budúceho roka. Podľa plánov samosprávy dôjde k zatepleniu celého obvodového plášťa, no najmä k výmene zastaranej a nebezpečnej chladiacej technológie, ktorá momentálne stále funguje na báze čpavku.
V rámci týchto prác sa kompletne vybúra betón pod ľadovou plochou, natiahnu sa nové rozvody a nainštalujú sa moderné kompresory, ktoré štadión definitívne posunú do 21. storočia.