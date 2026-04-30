Sága je na konci. Šéf FIFA rozhodol o osude Iránu na MS vo futbale

Futbalisti Iránu. (Autor: TASR/AP)
TASR|30. apr 2026 o 20:23
Futbalová reprezentácia Iránu bude štartovať na tohtoročnom svetovom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku.

Na štvrtkovom Kongrese Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) vo Vancouveri to potvrdil prezident FIFA Gianni Infantino.

„Dovoľte mi, aby som v úvode dnešného zasadnutia potvrdil, že Irán sa predstaví na MS 2026.

A zápasy základnej skupiny, samozrejme, odohrá na americkej pôde,“ citovala slová Infantina, ktoré adresoval delegátom, agentúra AFP.

Nad účasťou Iránu na šampionáte visel otáznik v súvislosti s vojenským konfliktom medzi USA a ázijskou krajinou.

Prezidentovi Iránskeho futbalového zväzu Mehdimu Tajovi, ktorý mal v úmysle zúčastniť sa na zasadnutí Kongresu FIFA, neumožnili vstup do Kanady.

