Slováci odštartujú MS do 18 rokov proti favoritovi. Šatan: Zopakovať atmosféru

Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) zverejnila oficiálny rozpis zápasov a dejísk 2026 IIHF Majstrovstiev sveta hráčov do 18 rokov, ktoré sa uskutočnia od 22. apríla do 2. mája na Slovensku.
Dve mestá - Trenčín a Bratislava - privítajú desať reprezentačných tímov. S cieľom zabezpečiť maximálnu plynulosť a istotu príprav šampionátu pristúpili organizátori k zmene jedného z dejísk. Pôvodne plánované mesto Piešťany nahradí Trenčín.
„Oceňujeme úprimnú snahu mesta Piešťany v uplynulých mesiacoch vyriešiť otvorené technicko-právne otázky týkajúce sa mestského zimného štadióna, no keďže súčasný stav stále nie je v súlade s pravidlami IIHF, v spolupráci s medzinárodnou hokejovou federáciou sme sa dohodli na presune do Trenčína“, povedal predseda Organizačného výboru šampionátu Roman Sýkora. Informácie priniesol oficiálny portál zväzu.
Zimný štadión Pavla Demitru disponuje väčšou kapacitou a nedávno prešiel kompletnou rekonštrukciou. Športový aj časový harmonogram turnaja zostáva v plnom rozsahu zachovaný.
V základnej A skupine (Trenčín) sa predstavia Kanada, Slovensko, Fínsko, Nórsko a Lotyšsko, zatiaľ čo v B skupine (Bratislava) sa odohrajú duely Nemecka, Švédska, Česka, USA a Dánska.
Šampionát sa začne v stredu 22. apríla štyrmi stretnutiami, ktoré odštartujú turnaj v oboch dejiskách. V Bratislave sa otvárací zápas odohrá o 12:00 medzi Nemeckom a Švédskom, Trenčín privíta prvý duel skupiny A medzi Nórskom a Fínskom o 14:00.
Domáca reprezentácia nastúpi na prvý zápas hneď v úvodný deň turnaja proti Kanade, jednému z najväčších favoritov turnaja a obhajcom zlatých medailí o 18:00. Slovenskí hokejisti zabojujú o postup do vyraďovacej časti aj nasledujúci deň proti Nórsku, 25. apríla ich čaká duel proti Fínsku a po dni voľna sa domáci výber predstaví ešte raz na Zimnom štadióne Pavla Demitru proti Lotyšsku.
Všetky slovenské zápasy v základnej skupine sa budú hrať o 18:00. „Sme radi, že po deviatich rokoch sa svetový elitný šampionát do 18 rokov vracia na Slovensko a veríme, že domáci fanúšikovia vytvoria pre našich hráčov minimálne tak dobrú atmosféru, ako to bolo v Poprade v roku 2017,“ povedal prezident SZĽH Miroslav Šatan.
Súbežne sa v Bratislave odohrá kompletný program skupiny B, ktorý ponúkne viaceré atraktívne medzinárodné konfrontácie. Po ukončení skupinovej fázy bude 29. apríl patriť najskôr stretnutiu o udržanie, ktoré rozhodne o tíme zostupujúcom z A-kategórie, a hneď po ňom vstúpi turnaj do vyraďovacej časti štvrťfinálovými zápasmi.
Semifinálový program je naplánovaný na 1. mája, pričom oba zápasy sa odohrajú v trenčianskej aréne. Finálový deň 2. mája uzavrie celý šampionát najskôr stretnutím o bronz a následne večerným finále, ktoré rozhodne o novom majstrovi sveta v kategórii do 18 rokov.
Zverejnený harmonogram potvrdzuje, že Trenčín a Bratislava počas jedenástich dní privítajú najväčšie mladé talenty svetového hokeja.
Rozpis zápasov: Základné skupiny + play off
22. apríl (Streda)
Bratislava (Zimný štadión Vladimíra Dzurillu):
12:00 – Nemecko vs. Švédsko
16:00 – Česko vs. USA
Trenčín (Zimný štadión Pavla Demitru):
14:00 – Nórsko vs. Fínsko
18:00 – Kanada vs. Slovensko
23. apríl (Štvrtok)
Bratislava (Zimný štadión Vladimíra Dzurillu):
12:00 – Dánsko vs. Nemecko
16:00 – Švédsko vs. Česko
Trenčín (Zimný štadión Pavla Demitru):
14:00 – Kanada vs. Lotyšsko
18:00 – Slovensko vs. Nórsko
24. apríl (Piatok)
Bratislava (Zimný štadión Vladimíra Dzurillu):
16:00 – USA vs. Dánsko
Trenčín (Zimný štadión Pavla Demitru):
18:00 – Fínsko vs. Lotyšsko
25. apríl (Sobota)
Bratislava (Zimný štadión Vladimíra Dzurillu):
12:00 – Nemecko vs. Česko
16:00 – Švédsko vs. USA
Trenčín (Zimný štadión Pavla Demitru):
14:00 – Nórsko vs. Kanada
18:00 – Slovensko vs. Fínsko
26. apríl (Nedeľa)
Bratislava (Zimný štadión Vladimíra Dzurillu):
16:00 – Česko vs. Dánsko
Trenčín (Zimný štadión Pavla Demitru):
18:00 – Lotyšsko vs. Nórsko
27. apríl (Pondelok)
Bratislava (Zimný štadión Vladimíra Dzurillu):
12:00 – Dánsko vs. Švédsko
16:00 – USA vs. Nemecko
Trenčín (Zimný štadión Pavla Demitru):
14:00 – Fínsko vs. Kanada
18:00 – Lotyšsko vs. Slovensko
Vyraďovacia fáza a o udržanie:
29. apríl (Streda)
Trenčín (Zimný štadión Pavla Demitru):
10:00 – Zápas o udržanie (Relegation)
14:00 – Švrťfinále (QF1)
18:00 – Švrťfinále (QF3)
Bratislava (Zimný štadión Vladimíra Dzurillu):
12:00 – Švrťfinále (QF2)
16:00 – Švrťfinále (QF4)
1. máj (Piatok)
Trenčín (Zimný štadión Pavla Demitru):
15:00 – Semifinále (SF1)
19:00 – Semifinále (SF2)
2. máj (Sobota)
Trenčín (Zimný štadión Pavla Demitru):
15:00 – Zápas o bronz
19:00 – Finále