Ťažšie znášal kritiku a prísnosť Weissa, no poučil sa. Talent Slovana sa chopil druhej šance

Artur Gajdoš. (Autor: REUTERS)
Martin Kozinka|28. apr 2026 o 12:00
Artur Gajdoš je v posledných zápas kľúčový hráč Slovana.

So svojou prvou príležitosťou v Slovane nenaložil najlepšie. „Na ihrisku som nesplatil dôveru," uznal pred rokom Artur Gajdoš.

V tom čase obliekal dres Trenčína, kam sa vrátil už po polroku pôsobenia v hlavnom meste. Slovenský šampión ho tam poslal na hosťovanie, zatiaľ čo opačným smerom putoval Rahim Ibrahim.

Išlo o nápad Slovana. „Málokedy berieme hráča, z ktorého nemáme ďalší úžitok,” vravel po návrate odchovanca manažér Trenčína Róbert Rybníček. 

Talentovaný stredopoliar na tejto adrese opäť na trávniku dominoval. Chcel sa ukázať, najmä vzhľadom na blížiaci sa domáci šampionát do 21 rokov.

„Ak by nebolo EURO, tak som v Slovane a bojujem o miesto v zostave,” priznal mladík. Tréner Weiss veril, že takúto verziu Gajdoša uvidí hneď po návrate.

Pribrzdilo ho zranenie

„Nie je to podľa mňa hráč, ktorého by Slovan hneď škrtol," zamyslel sa nad situáciou bývalý reprezentant a expert Marián Zeman, ktorý dodal: „Nie je hráč, ktorý prichádza do základu Slovana. Musí sa oň pobiť, prepracovať sa k tomu."

Na snímke vľavo Artur Gajdoš (Trenčín). (Autor: TASR)

Úvodných desať tohtosezónnych ligových kôl však vynechal pre zranenie, pričom sa istý čas rozohrával v druholigovej rezerve Slovana. 

„Po tom, čo som sa pripojil k tímu, som sa po týždni zranil a vypadol som na dva a pol mesiaca. Bola to smola, ale to patrí k futbalu," smútil Gajdoš.

Do konca tohtosezónnej základnej časti stihol odohrať jedenásť ligových stretnutí s priemerným vyťažením 58 minút na zápas. V Konferenčnej lige sa objavil len v troch dueloch. Do všetkých naskočil z lavičky. 

Ťažšie znášal kritiku

V úvodnom jarnom kole proti Dunajskej Strede Gajdoš zažiaril, keď dvakrát skóroval. „Prešiel si hosťovaním, sedel na lavičke. Bolo to ale spôsobené tým, že som chcel od neho viac," vravel po stretnutí Weiss.

„Talent na to má. Musí hrať tak ako dnes, aby bol stabilným hráčom. Je taká povaha, že ťažšie znáša kritiku. Ale teraz to prijal dobre a vycítil šancu,“ doplnil tréner.

Z posledných jedenástich ligových zápasov figuroval v základnej jedenástke Slovana až desaťkrát. Nikto ďalší (okrem obrancov) toľko šancí v základe počas tohto obdobia nedostal.

Pri posledných dvoch výhrach Slovana so Žilinou (1:0) a Trnavou (1:0) zohral Gajdoš kľúčovú úlohu.

Behá najviac s loptou

Proti Sparatku si pripísal asistenciu, pričom s loptou na kopačke prebehol v zápase takmer 230 metrov. Išlo o tretie najväčšie číslo spomedzi všetkých hráčov na trávniku po Erikovi Sabovi (260) a Kenanovi Bajričovi (233).

Na snímke hráč Slovana Bratislava Artur Gajdoš (8) a hráč Spartaku Trnava Miloš Kratochvíl (14). (Autor: © Matej Sagan / Sportnet 2026)

Zaznamenal zďaleka najviac progresívneho pohybu s loptou na kopačke (81,7 metra). Do tohto údaju sa započítava prenášanie lopty smerom k súperovej bráne, pričom hráč musí zvyčajne prejsť minimálne päť až desať metrov.

Jeho najdlhšia (progresívna) trasa s loptou merala 32 metrov. Išlo o gólovú akciu, keď loptu dostal z polovice ihriska do šestnástky Trnavy, kde ju naservíroval Tigranovi Barseghjanovi.

Za celý zápas potiahol loptu smerom vpred na vzdialenosť viac než sto metrov. V tomto smere exceloval aj proti Žiline. 

Weiss: Sú budúcnosť slovenského futbalu

„Keď prišli do Slovana (Artur Gajdoš a Peter Pokorný), nebol som s nimi spokojný. V tom zmysle, že som od nich čakal to, čo hrajú dnes," chválil dvojicu zo stredu poľa kouč Weiss a pokračoval:

„Gajdoš išiel na hosťovanie do Trenčína, vrátil sa a má iný prístup k futbalu. Bol som na nich prísny a aj som ich skritizoval, no prijali to dobre."

Ak v týchto výkonoch budú pokračovať, môžu sa objaviť aj v najcennejšom drese. 

„Uvedomujú si, že futbal aj bolí. Gajdoš musí zlepšiť fyzickú stránku. Obidvaja však majú potenciál byť reprezentantmi. Sú budúcnosť Slovana aj slovenského futbalu," zakončil Weiss.

Práve fyzickosť limituje Gajdoša v súbojoch o loptu. Je skôr kreatívny stredopoliar. Podľa dát DataMB vyhral Gajdoš v tejto sezóne len 49,7% súbojov, čím sa neradí ani medzi najlepšiu dvadsiatku.

Podľa dát mal mať viac asistencií

Vo vlaňajšej sezóne mal Gajdoš tretiu najlepšiu úspešnosť progresívnych prihrávok v lige (88,4%). Ôsmu najlepšiu pri dlhých prihrávkach (68,1%).

Na snímke sprava Miroslav Káčer (Žilina) a Artur Gajdoš (Slovan) bojujú o loptu. (Autor: TASR)

V tejto sezóne má 0,21 očakávanej asistencie na zápas (6. najlepší hráč v lige). Ide o údaj, ktorý vypočítava pravdepodobnosť, že z úspešnej prihrávky sa stane gólová asistencia.

Hodnotí kvalitu tvorby hry bez ohľadu na schopnosti zakončovateľa, čím pomáha identifikovať podceňovaných kreatívnych hráčov. Hráč môže mať vysoké xA (očakávané asistencie), ale nízke skutočné číslo, ak jeho spoluhráči zahadzujú príležitosti, ktoré vytvorí.

Pre porovnanie, Michal Faško, líder ligy v asistenciách (8) má v štatistike xA číslo 4. Gajdoš má 2,5xA pri dvoch skutočných asistenciách.

Dostáva sa do góloviek

Medzi stredopoliarmi v Niké lige s aspoň tisíc odohranými minútami má Gajdoš druhú najlepšiu úspešnosť dlhých prihrávok (62,5%). 

Priemeruje dva a pol dotyku s loptou v súperovej šestnástke na zápas (2. najväčší priemer medzi stredopoliarmi).

Spomedzi stredopoliarov má tretie najlepšie xG v lige v priemere na 90 minút (0,26). 

Dokonca najlepšie v priemere na zakončenie (0,19), čo ukazuje, že sa dostáva do gólových príležitostí, no má len 13-percentnú streleckú efektivitu (7. v lige medzi stredopoliarmi).

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
29
19
5
5
59:34
62
V
V
R
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
29
16
7
6
51:31
55
V
P
V
V
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
29
15
5
9
47:34
50
P
V
V
R
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
29
14
7
8
56:36
49
P
P
V
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
29
12
3
14
52:46
39
V
P
P
P
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
29
11
5
13
38:48
38
P
P
P
V
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
29
12
4
13
48:48
40
V
P
V
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
29
12
3
14
27:45
39
V
P
V
V
V
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
29
7
10
12
29:45
31
P
V
R
R
P
4
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
29
7
8
14
30:41
29
V
V
R
P
V
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
29
6
8
15
30:43
26
P
P
P
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
29
5
11
13
25:41
26
P
V
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

