Osemnástka zabojuje na MS o medaily, Slovan môže spečatiť obhajobu titulu (TV tipy na víkend)

Cez víkend pokračujú zápasy v Niké lige, kde sa v šlágri kola stretne Slovan Bratislava s Dunajskou Stredou. Slovan môže v tomto zápase definitívne spečatiť obhajobu titulu, na čo mu stačí proti DAC aj remíza.
Deň predtým 1. mája vyvrcholí aj finále Slovnaft Cupu, kde sa stretnú futbalisti MŠK Žilina a FC Košice. Duel sa odohrá na štadióne v Žiline.
Počas víkendu pokračujú európske ligové súťaže aj so slovenskými hráčmi. Martin Valjent so svojou Mallorcou odohrá duel proti Girone, Stanislav Lobotka s Neapolom pocestuje do Coma, Dominik Greif bude čeliť futbalistom Rennes a Martin Dúbravka s Burnley pocestuje do Leedsu.
Slovenskí hokejisti pokračujú v príprave pred nadchádzajúcimi MS v hokeji 2026. Po domácich zápasoch proti Švajčiarsku a dueloch v Nemecku odohrajú dva zápasy proti Lotyšsku v Bratislave.
V akcii sú aj slovenskí hokejisti do 18 rokov, ktorí budú na domácom šampionáte v Trenčíne a Bratislave bojovať o medaily. V semifinále sa stretnú s Lotyšskom, druhú semifinálovú dvojicu tvoria Česko a Švédsko.
Cyklisti pokračujú v etapových pretekoch Okolo Romandie, tenisti a tenistky pokračujú na turnaji v Madride, ktorý cez víkend vyvrcholí finálovými zápasmi.
Po dlhšej prestávke sa vracia formula 1. Pretekári sa predstavia na okruhu v Miami, kde je na programe šprintový víkend.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.
