Česko má v NHL viac brankárov ako Slovensko hráčov. Dobehnúť ho? Nereálne

„V NHL máme viac brankárov ako Slováci hráčov,“ vyhlásil vo februári český brankár Anaheimu Lukáš Dostál a spustil prekáračku fanúšikov z oboch častí bývalého spoločného štátu na sociálnych sieťach.
Pravdu mal len sčasti. V aktuálnej sezóne NHL odchytalo aspoň desať zápasov sedem českých brankárov.
Slovensko malo v základnej časti v profilige deväť hokejistov, ale pravidelne hrali len piati.
V čase, keď Dostál vyslovil svoj výrok, Česko malo v NHL rovnaký počet brankárov ako Slovensko hráčov. Sedem a sedem.
Jeho slová však boli dôkazom toho, ako Česi vychovávajú brankárov.
“Je to krásny obraz českej brankárskej školy,“ dodal 25-ročný brankár.
Českí brankári sú v NHL už roky žiadaný artikel a v aktuálnom play-off dokazujú zmysel tohto trendu.
Slovensko malo v histórii profiligy len päť brankárov, Česko až 27.
Stabilné miesto v NHL si zo Slovákov však vybojovali len dvaja – Jaroslav Halák a Peter Budaj. Rastislav Staňa s Jánom Lašákom odchytali po šesť zápasov, jeden štart si pripísal Adam Húska.
V play-off nikto nechytá viac ako Česi
Česi v súčasnej sezóne tvorili necelé tri percentá hráčov NHL. Dve percentá útočníkov, jedno percento obrancov, ale až deväť percent všetkých brankárov.
V aktuálnej sezóne boli dvaja Česi v bránkovisku Utahu – Vejmelka a Vaneček, dvaja v Anaheime – Dostál a Mrázek, Vladař vo Philadelphii, Dobeš v Montreale, Rittich v New Yorku Islanders a jeden zápas za Vancouver si pripísal Patera.
Počas play-off do hry zasiahlo šesť českých korčuliarov a dvaja slovenskí (Juraj Slafkovský a Erik Černák). Tieto čísla patria k podpriemeru.
Opačná je však situácia medzi brankármi.
V play-off NHL je 16 tímov a až štyri brankárske jednotky sú z Česka. To je vysoký nadpriemer a nepomer. Počas vyraďovacej časti tak Dostálov výrok platí dvojnásobne.
Pri pohľade na národnosť brankárov a počet odchytaných zápasov vo vyraďovacej časti NHL to vyzerá takto:
Na 18 odchytaných zápasoch mali podiel štyria brankári, ktorí sú vo svojich mužstvách jednotkami.
Výnimočne vysoké je číslo odchytaných zápasov aj v porovnaní s minulými sezónami. Hrá sa stále len prvé kolo play-off, ale už teraz Česi prekonali mnoho z posledných ročníkov.
Naposledy v roku 2007 mali českí brankári viac zápasov v play-off ako teraz a najväčší podiel na tom mal Dominik Hašek, ktorý chytal za Detroit v 18 stretnutiach. Päť duelov za Nashville si vtedy pripísal Tomáš Vokoun.
Výkony tímov závisia od Čechov
Vladař vo Philadelphii, Vejmelka v Utahu, Dostál v Anaheime a ani Dobeš v Montreale zatiaľ neprepustili miesto jednotky ďalšiemu brankárovi ani na jeden zápas.
Dostál však nedochytal piaty duel proti Edmontonu a striedal po troch inkasovaných góloch v desiatich minútach.
Pre všetkých štyroch menovaných sú to prvé veľké skúsenosti s play-off. Dostál ani Vejmelka predtým vo vyraďovacích bojoch nikdy nechytali a zvyšní dvaja mali na konte len zopár duelov.
„Na všetkých štyroch to stojí,“ hovoril pre idnes.cz bývalý český brankár a súčasný hokejový skaut Pavel Francouz. „Výkony týchto tímov sa odvíjajú od výkonov českých brankárov.“
Darí sa im aj z tímového hľadiska a svoje série majú rozohrané pomerne dobre.
Dostál s Anaheimom vedie nad Edmontonom 3:2, Vladařova Philadelphia vyhráva nad Pittsburghom takisto 3:2.
Dobešov Montreal hrá s Tampou vyrovnane 2:2 a Vejmelka s Utahom majú proti Vegas takisto nerozhodný stav 2:2.
Vychovali ich doma
Väčšina českých brankárov v NHL hokejovo vyrastala v domovine a niektorí z nich spravili priamy skok z českej extraligy do zámoria.
Daniel Vladař začal a dlho pôsobil v Kladne. Do americkej juniorskej USHL išiel až po drafte. Predtým, ako sa dostal do NHL, ešte na pár zápasov hosťoval v Pardubiciach.
Ako jednotka sa naplno uchytil až vo Philadelphii, predchádzalo tomu zopár zápasov za Boston a štyri sezóny ako dvojka v Calgary.
Vladař je v súčasnej sezóne veľkou oporou Flyers a vyslúžil si aj pochvalu od legendárneho Waynea Gretzkého, ktorý by ho zaradil medzi kandidátov na cenu MVP celej sezóny.
Lukáš Dostál je odchovanec Komety Brno, avšak nastupoval najmä v druhej lige za Třebíč. Po drafte sa s klubom rozhodli pre fínsku cestu.
25-ročný Čech patrí medzi veľké brankárske talenty a v Anaheime s ním rátajú do ďalších rokov.
Karel Vejmelka je najstarší z tejto štvorice, ale zaznamenal zrejme najväčší skok. Vyrástol v Třebíči, neskôr hral za Pardubice aj Brno. Do NHL sa dostal až šesť rokov po drafte ako 25-ročný hneď po vydarenej sezóne v drese Komety.
Jednotkou sa stal už počas prvého roka v Arizone a v dobrých výkonoch pokračuje aj po presťahovaní sa do Utahu. Viac víťazstiev ako on si v aktuálnom ročníku NHL pripísal len Vasilevskij z Tampy.
Jakub Dobeš nie je typickým príkladom českého brankára. Odchovanec Havířova hral aj za Vítkovice a Chomutov, ale už v 16 rokoch prešiel do amerických súťaží.
Pevné miesto v prvom tíme Montrealu si vybojoval až tento rok. V 24 rokoch je dôležitým prvkom do skladačky kádra Habs do ďalších rokov.
Lašák: České tímy sa neboja
Na kvalitu Čechov na tejto pozícii sme sa pýtali aj slovenského trénera brankárov Jána Lašáka:
„V prvom rade je to o tom, že v extralige dávajú veľkú dôveru mladým brankárom. Vidíme to pravidelne. Michal Postava z prvej ligy dostal šancu v Komete Brno a Detroit s ním po zisku titulu podpísal zmluvu.
Ďalší príklad je Slovák Dávid Hrenák. Mal 25 rokov, v Liberci bol jednotka a chrbát mu kryl dvadsaťročný gólman. České tímy sa toho neboja.
Samuel Hlavaj nedostával v Slovane veľa príležitostí, išiel do Plzne a nemal tam ako mladý brankár problém,“ vysvetlil trojnásobný medailista z MS.
„Českí brankár majú zároveň vysoký kredit v zahraničí. Keď si tam majú vyberať medzi podobnými typmi brankárov, prednosť dostane Čech, napríklad pred Slovákom.
Dôležité sú aj podmienky, kvalitné zázemie, financie, životná úroveň, možnosti investovať do výstroja. V tomto nám Česi odskočili, a to nielen na ľade, ale aj mimo neho.
Ďalším faktorom je kvalitná juniorská liga. Českí mladíci majú lepšie podmienky na rozvoj, za ktorými niektorí naši chlapci musia odchádzať do zahraničia,“ dodal Lašák.
Osem brankárov nie je reálnych
Dočká sa Slovensko podobných čísel v NHL ako Česko?
Na farme o svoje miesto bojuje Samuel Hlavaj, ale presun do profiligy sa zatiaľ nejaví nádejne.
V posledných rokoch kluby NHL draftovali dvoch brankárov – Adam Gajan z druhého kola v roku 2023 zamieril do Chicaga a vlani si v treťom kole Detroit vybral Michala Prádela.
V uplynulom ročníku vybrali Prádela do tretieho all-star tímu v juniorskej USHL. V druhom all-star výbere bol ďalší slovenský brankár Roberto Leonardo Henriquez.
Medzi ďalšie nádeje patria Samuel Urban, Samuel Hrenák, Alan Lenďák či Denis Čelko.
Česi nemali na minuloročnom drafte žiadneho brankára, ale predtým si klub NHL vybral aspoň jedného českého brankára osemkrát za sebou.
„Našou snahou je, aby bolo čo najviac chlapcov draftovaných. Verím, že po dvoch úspešných ročníkoch, keď draftom prešli Gajan a Prádel, príde ďalší tento rok, potom o rok ďalší a tak ďalej,“ hovorí Lašák, ktorý sa brankárom na Slovensku systematicky venuje.
„Je to však beh na dlhú trať. Myslím si, že Čechov nedobehneme. Osem brankárov v NHL je nereálne číslo. Vždy som však hovoril, že by som chcel štyroch,“ dodáva.