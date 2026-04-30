Rozprávková sezóna mladíka z Nitry. Žiaril na MS, rozhodol finále. Gólovú hokejku nemá

Dostal skvelú prihrávku od Joshuu Lawrenca zadovkou spoza bránky, pokľakol, napriahol a vystrelil. Brankár Slovana Henri Kiviaho chvíľu ani netušil, že puk je už v bránke.
Tomáš Chrenko sa bleskovo otočil, odhodil gólovú hokejku do hľadiska a vzápätí sa ocitol v zovretí spoluhráčov, ktorí okolo neho vytvorili strapec nabitý extázou.
Osemnásťročný Chrenko strelil posledný gól tejto sezóny Tipsport ligy a rozhodol finále. Všetko však mohlo byť inak...
Pri ofsajde mu zatrnulo
Nitrianski hokejisti majú pred sebou veľmi dlhú noc.
V siedmom zápase finálovej série vyhrali doma nad Slovanom Bratislava 4:3 po predĺžení a oslávia storočnicu nitrianskeho hokeja tretím majstrovským titulom.
Prvýkrát v histórii v najvyššej slovenskej súťaži otočil víťazný tím vo finále nepriaznivý stav 1:3 na zápasy.
V extra čase mal prvú veľkú šancu Slovan. Pri signalizovanom nitrianskom ofsajde sa Chrenko v útočnom pásme netakticky dotkol puku, čím sa priestupok domácich zmenil na úmyselný a buly sa vhadzovalo na opačnej strane, pred bránkou Nitry.
Po ňom sa ocitol Jonáš Peterek sám pred brankárom Dylanom Fergusonom, ale Kanaďan predviedol jeden z množstva dôležitých zákrokov finálovej série.
"V tej chvíli mi veru zatrnulo," priznal bezprostredne po zápase Tomáš Chrenko. "Ale asi to tak malo byť. V predĺžení mi pri každom vpáde slovanistov do nášho pásma zvieralo riť, no napokon sme to uhrali my.
Strelil som rozhodujúci gól doma pred zaplneným hľadiskom. Detský sen sa mi splnil už v detskom veku. Za hokejkou nebanujem.
Pred zápasom som si vravel, že keby som strelil víťazný gól, tak ju odhodím na tribúnu. Keď som ho dal, ani chvíľu som neváhal," hovoril v emóciách mladý útočník.
Nitriansky tínedžer prežíva rozprávkovú sezónu. Na prelome rokov zažiaril na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov v Minneapolise.
Strelil hetrik Nemcom a s bilanciou päť gólov a tri asistencie patril k najproduktívnejším hráčom šampionátu. V júni by jeho meno mohlo zaznieť aj na drafte do NHL.
Hokej sa nehrá len v NHL
Na rozdiel od viacerých rovesníkov, Chrenko sa nevydal cestou zámorskej juniorky. Zostal doma, kde dostal šancu podobne ako viacero jeho predchodcov - Šimon Nemec, Adam Sýkora či Tomáš Pobežal.
"Hokej sa nehrá iba v NHL. Čo sa týka môjho syna, sezónu v zahraničí som vôbec neplánoval. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať a aký budú mať spolu aj s Adamom (Nemcom) priestor.
Nevidím dôvod, aby sme ich posielali do Kanady, aby sa niekde ukazovali. Draft je možno nejaký čiastkový úspech, ale nerobíme z toho veľkú vedu.
Chcem, aby synovi slúžilo zdravie, bavil ho hokej ako doteraz a mal spokojný život. A ten môže mať, aj keď bude hrať dobrý hokej v Nitre, vo Švédsku alebo vo Švajčiarsku," povedal o mladíkovi na začiatku sezóny jeho otec Tomáš Chrenko starší, manažér HK Nitra.
Mezei vyzdvihol trénera Kmeča
Kým Chrenko a Nemec patrili k najmladším v nitrianskom kádri, Branislav Mezei je najstarší hráč v lige. Nitriansky kapitán je v 45 rokoch zjav.
Má za sebou trinásť sezón v najvyššej slovenskej súťaži a desiatky zápasov v NHL, KHL, v Česku či Fínsku. Po zápase sa vyobjímal s trénerom Andrejom Kmečom a vyzdvihol jeho prácu pre tím.
"Mal to veľmi ťažké. Prišiel po Tondovi Stavjaňovi, ktorého v Nitre všetci milovali a pracoval v prostredí, kde sa každý výsledok okrem titulu považoval za neúspech. Veľmi mu tento titul prajem, jemu asi najviac, že to dokázal a my s ním," vravel Mezei.
Tapper: Pekelný zápas, úžasná séria
Slovan sa po troch neúspešných sezónach vrátil medzi elitu. Minulý rok prešiel káder silnou obmenou, odišlo dvanásť hráčov a na striedačke sa objavil nový tréner - Kanaďan Brad Tapper.
Nezačal ideálne, ale postupne vytiahol klub na popredné pozície. Na ceste do finále vyradil Slovan Liptovský Mikuláš a Košice a výborne rozohral aj sériu proti Nitre.
Blízko k titulu bol v piatom zápase, keď zlikvidoval trojgólové manko súpera, ale štvrtý gól strelila opäť Nitra.
"Bol to pekelne dobrý zápas a skvelá séria. Piaty zápas bol náš, séria sa už mohla skončiť, ale niekto si myslel opak," vravel Kanaďan v televíznom rozhovore pre Joj šport narážajúc na neuznaný gól Tomáša Marcinka za stavu 3:3.
Tapper pokračoval vo svojom typickom zámorskom štýle a slovníku. "Hrali sme úžasne. Milujem naše mesto. Milujem našich hráčov. Naši fanúšikovia sú kur..sky najlepší v tejto lige a budúci rok budeme späť."