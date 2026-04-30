Dokonalá otočka finálovej série. Nitra je po troch výhrach majstrom Tipsport ligy

Tipsport liga - 7. zápas finále
Nitra - Slovan Bratislava 4:3 pp (1:0, 1:3, 1:0 - 1:0)
Góly: 15. Stacha (Paulovič), 31. Passolt (Lawrence, Osburn), 49. Krištof (Passolt, Paulovič), 74. Chrenko (Lawrence, Passolt) – 24. Takáč (Varga, O'Connor), 34. Takáč (Peterek, Varga), 35. Královič (Elson, Dmowski)
Rozhodcovia: Krajčík, Stano – Durmis, Kacej
Vylúčení: 2:3, presilovky a oslabenia: 0:0
Diváci: 3 600 (vypredané)
Nitra: Ferguson – Osburn, Mezei, Graham, Bača, Vitaloš, Stacha, Bajtek, Kalman – Paulovič, Krištof, Passolt – Lawrence, Chrenko, Turanský – Lacka, Čederle, Buček – Molnár, Hrnka, Okoličány
Slovan: Kiviaho – Turan, Bačik, Acolatse, Zeleňák, Královič, O'Connor, Ličko – Varga, Marcinko, Takáč – Pecararo, Elson, Dmowski – Petriska, Peterek, Bondra – Bakoš, Solenský, Šimun
/konečný stav série: 4:3, Nitra získala titul/
Hokejisti HK Nitra získali svoj tretí titul v najvyššej slovenskej súťaži. V rozhodujúcom siedmom zápase finále play off Tipsport ligy zdolali Slovan Bratislava 4:3 po predĺžení a v sérii triumfovali 4:3.
„Corgoni“ museli vo finále otáčať nepriaznivý vývoj, keď síce zvládli prvý zápas, ale nasledujúce tri prehrali a za stavu 1:3 mali nôž na krku.
Dokázali však doma znížiť a v utorok si v Bratislave po víťazstve 5:2 vynútili rozhodujúci siedmy duel. Ten napokon rozhodol v predĺžení Tomáš Chrenko.
Priebeh zápasu
I. tretina:
Siedmy zápas začal opatrne z oboch strán, ale šance sa zrodili na oboch koncoch klziska.
Za Fergusonom zazvonila aj žŕdka po teči Marcinka, ale ako prvý namieril presne v 15. minúte Stacha.
II. tretina:
Slovan vyrovnal po prestávke, keď sa šťastne dostal odrazený puk k Takáčovi a ten nemal problém rozvlniť sieť.
Slovan od tohto momentu prebral iniciatívu a tréner Kmeč si vzal oddychový čas. To Nitre pomohlo, pretože Lawrence si potom povodil obrancov Slovana a naservíroval voľnému Passoltovi - 2:1.
Opäť si však vzal slovo Takáč, keď trafil do siete puk letiaci vzduchom.
Slovan toto „momentum“ dokázal využiť, Královič o 87 sekúnd neskôr priniesol Slovanu po prvý raz v zápase vedenie.
III. tretina+predĺženie:
V tretej tretine však Nitrania Slovan zatlačili a výsledkom bol vyrovnávajúci gól Krištofa.
Zápas tak išiel do predĺženia.
V ňom mal prvú šancu Peterek, ale v 74. minúte rozhodol Chrenko.
Hlasy po zápase
Andrej Kmeč, tréner Nitry: „Je to obrovské zadosťučinenie pre celé mesto, celý klub. Tie momenty, ktoré sa stretli – storočnica, siedmy zápas, predĺženie, otočenie. Tým chalanom veríme, vieme, čoho sú schopní. Dal to Tomáš, ale zaslúžil by si to každý jeden.“
Miroslav Kováčik, prezident Nitry: „Ešte sa z toho neviem spamätať. Bolo to extrémne náročných šesť týždňov. Došli mi slová, bol to neskutočný tlak. Michalovce boli neskutočný súper, už tam sme to mali veľmi náročné. To sa ani nedá napísať. Veľmi to prajem Tomášovi Chrenkovi, lebo majú ťažké obdobie v rodine a mladý to rozhodol.“
Tomáš Surový, asistent trénera Slovana Bratislava: „V tretej tretine sme to trochu stiahli. V predĺžení sme mali šance aj my, ale, žiaľbohu, padlo to Nitre. Dnes to bolo veľmi tesné.“
Brad Tapper, tréner Slovana Bratislava: „Bol to skvelý zápas a úžasná séria. Hotovo mohlo byť už po piatom zápase, ale nestalo sa. Milujem toto mesto, týchto hráčov a na budúci rok sme späť.“