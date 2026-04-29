Slováci vyzvú prekvapenie turnaja. Pozrite si dvojice semifinále MS v hokeji U18 2026

Slovenských hokejových reprezentantov čakajú v semifinále na domácich majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov hráči Lotyšska. Zverenci trénera Martina Dendisa porazili vo štvrťfinále Dánsko jednoznačne 7:1.
- Program a výsledky na MS v hokeji do 18 rokov 2026 (MS U18)
- Program Slovenska na MS v hokeji do 18 rokov 2026 (MS U18)
Zápas je na programe v piatok o 19.00 hod na štadióne Pavla Demitru v Trenčíne.
Lotyši vo štvrťfinále šokujúco prešli cez zámorského favorita a víťaza B-skupiny USA, ktorého zdolali 5:2.
Slováci tak nadviazali na výkony zo skupiny, ktorú vyhrali prvýkrát v histórii svetových šampionátov tejto vekovej kategórie. V štyroch dueloch nazbierali 10 bodov, o bod viac ako druhá Kanada.
V druhom semifinálovom súboji sa stretnú reprezentácie Česka a Švédska.
Česi zdolali v tesnom súboji Fínsko 2:1, Švédi si poradili s Kanadou 4:2.
Dvojice semifinále MS v hokeji U18 2026
Piatok 1. máj:
19:00 Slovensko - Lotyšsko
15:00 Česko - Švédsko