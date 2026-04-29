    Slováci vyzvú prekvapenie turnaja. Pozrite si dvojice semifinále MS v hokeji U18 2026

    Radosť hráčov Slovenska a fanúšikov po góle počas zápasu Slovensko – Dánsko.
    Fotogaléria (13)
    Radosť hráčov Slovenska a fanúšikov po góle počas zápasu Slovensko – Dánsko. (Autor: TASR)
    Sportnet, TASR|29. apr 2026 o 20:26
    ShareTweet3

    Pozrite si semifinálové dvojice na MS v hokeji do 18 rokov 2026 na Slovensku.

    Slovenských hokejových reprezentantov čakajú v semifinále na domácich majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov hráči Lotyšska. Zverenci trénera Martina Dendisa porazili vo štvrťfinále Dánsko jednoznačne 7:1.

    Zápas je na programe v piatok o 19.00 hod na štadióne Pavla Demitru v Trenčíne.

    Lotyši vo štvrťfinále šokujúco prešli cez zámorského favorita a víťaza B-skupiny USA, ktorého zdolali 5:2.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Dánsko vo štvrťfinále na MS v hokeji do 18 rokov 2026
    Na snímke zľava Emil Jakobsen z Dánska a Ivan Matta zo Slovenska počas hokejového zápasu Slovensko – Dánsko vo štvrťfinále na 2026 IIHF Majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v stredu 29. apríla 2026 v Trenčíne.
    Na snímke radosť hráčov Slovenska po treťom góle počas hokejového zápasu Slovensko – Dánsko vo štvrťfinále na 2026 IIHF Majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v stredu 29. apríla 2026 v Trenčíne.
    Na snímke sprava Emil Jakobsen z Dánska a Tomáš Selič zo Slovenska počas hokejového zápasu Slovensko – Dánsko vo štvrťfinále na 2026 IIHF Majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v stredu 29. apríla 2026 v Trenčíne.
    Na snímke zľava Lucas Kjelgaard z Dánska a Lucian Bernát zo Slovenska počas hokejového zápasu Slovensko – Dánsko vo štvrťfinále na 2026 IIHF Majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v stredu 29. apríla 2026 v Trenčíne.
    13 fotografií
    Na snímke zľava Mikkel Poulsen z Dánska, Adam Goljer zo Slovenska a Emil Jakobsen z Dánska počas hokejového zápasu Slovensko – Dánsko vo štvrťfinále na 2026 IIHF Majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v stredu 29. apríla 2026 v Trenčíne.

    Slováci tak nadviazali na výkony zo skupiny, ktorú vyhrali prvýkrát v histórii svetových šampionátov tejto vekovej kategórie. V štyroch dueloch nazbierali 10 bodov, o bod viac ako druhá Kanada.

    V druhom semifinálovom súboji sa stretnú reprezentácie Česka a Švédska.

    Česi zdolali v tesnom súboji Fínsko 2:1, Švédi si poradili s Kanadou 4:2.

    Dvojice semifinále MS v hokeji U18 2026

    Piatok 1. máj:

    19:00 Slovensko - Lotyšsko

    15:00 Česko - Švédsko


    MS v hokeji do 18 rokov 2026

    dnes 20:26|3
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji U18 2026»Slováci vyzvú prekvapenie turnaja. Pozrite si dvojice semifinále MS v hokeji U18 2026