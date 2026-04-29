Futbalová extáza storočia: PSG a Bayern odohrali zápas, aký svet nevidel

Niektorí vstávali zo sedadiel, aby sa vôbec nadýchli. Iní si chytali hlavu do dlaní a neveriacky sa pýtali, čo sa to vlastne deje. Všetci však cítili to isté – boli svedkami okamihu, ktorý sa možno už nikdy nezopakuje.
Zápas pre históriu, epická bitka a ofenzívna exhibícia dvoch najlepších tímov Európy vytvorili predstavenie, na ktoré sa bude spomínať celé desaťročia.
Paríž Saint-Germain zdolal Bayern Mníchov v prvom semifinále Ligy majstrov 5:4. Deväť gólov, dve penalty, dve konštrukcie brány, neustále zvraty, elektrina medzi hráčmi aj divákmi a tempo, pri ktorom sa tajil dych.
Jednoducho duel do učebníc dejín.
Paríž St. Germain - Bayern Mníchov 5:4 (3:2)
Góly: 24. a 56. Kvaracchelija, 45.+5 a 58. Dembele (prvý z 11 m), 33. Neves - 17. Kane, 41. Olise, 65. Upamecano, 68. Diaz
Rozhodcovia: Schärer (Švajč.) - Nevado, Ayuso (obaja Šp.)
ŽK: Marquinhos, Ruiz, Hakimi
Paríž Saint-Germain: Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes (84. Hernandez) - Zaire-Emery (64. Ruiz), Vitinha, Neves - Doue (70. Barcola), Dembele, Kvaracchelija (84. Mayulu)
Bayern Mníchov: Neuer - Stanišič, Upamecano, Tah, Davies (46. Laimer) - Kimmich, Pavlovič (90.+3 Jackson) - Olise, Musiala (79. Goretzka), Diaz - Kane
„To je zápas, o akom snívaš od detstva. Presne pre takéto chvíle trénujeme. Ak robíme chyby, nemeníme sa. Pokračujeme v našom štýle.
Oni majú rovnakú mentalitu a víťazstvo nad tímom, akým je Bayern, si treba veľmi vážiť,“ vyhlásil podľa Canal Plus Marquinhos, kapitán PSG.
Futbal, ktorý zmieruje so životom
„Ďakujeme za týchto 90 minút čistej futbalovej krásy,“ napísal denník Bild po tom, čo Bayern na pôde obhajcu titulu prehral, hoci v mnohých fázach zápasu pôsobil minimálne ako rovnocenný.
Francúzsky novinár Dominique Sévérac z Le Parisien zašiel ešte ďalej:
„Tento zápas čistej šialenosti, tento vrchol umenia a kultúry, toto múzeum divov sveta, táto legenda do historických kníh – to všetko bude treba odovzdávať ďalej, rozprávať o tom, rozprávať znovu a znovu, aby tento príbeh zaplnil noci, ktoré budú krajšie než naše dni.“
A pokračoval:
„PSG – Bayern zrodil legendárny zápas, po ktorom milovníci futbalu zostali omámení blaženosťou.
Intenzita, boj, zúrivosť výmen medzi oboma tímami priniesli majstrovské dielo, ktoré by sa malo púšťať dookola vo všetkých futbalových akadémiách a podávať ako liek proti melanchólii sklamaných fanúšikov či neveriacich v krásu futbalu.
Po tomto zápase si musia futbal zamilovať. Musia si vpustiť PSG a Bayern do žíl v najvyšších dávkach.“
Tempo, aké Luis Enrique ešte nezažil
Viacerí odborníci po zápase priznali, že lepší duel v dejinách nevideli.
„Nikdy predtým som nevidel zápas s takým tempom. Treba zagratulovať súperovi aj hráčom. Sme naozaj šťastní a myslím si, že sme si zaslúžili vyhrať.
Ale zároveň sme si zaslúžili aj remízu a pokojne aj prehru, pretože tento zápas bol taký neuveriteľný,“ opisoval tréner PSG Luis Enrique pre Canal+.
Prvý polčas i druhé dejstvo sa menili na čistú futbalovú búrku. V druhom polčase sa duel dokonca preklopil do iracionálna – dva parížske góly za dve minúty v hromobití emócií, ktoré Bayern o chvíľu schladil dvoma zásahmi za tri minúty.
Mníchovský klub pritom nedostal päť gólov v Lige majstrov už tridsaťjeden rokov, čo len podčiarkuje ofenzívny výkon úradujúceho európskeho šampióna.
Bayern tancoval, PSG vstalo ako majster
Prvých dvadsať minút bol tanec, ktorý predviedol Bayern. Hostia lietali dopredu, tlačili, vytvárali si šance a pokojne mohli viesť výraznejším rozdielom.
Dva tímy si bez prestávky rozdávali rany, takmer bez stredovej formácie, útočili bez zábran a na plný plyn. To najlepšie, čo sme videli tento rok – a možno za mnoho rokov.
Parížania sa však zdvihli ako tím hodný majstra. Bez paniky, bez chaosu, s pokojom mužstva, ktoré vie, že góly si dokáže vytvoriť z ničoho.
A keď to s Bayernom vyzeralo najhoršie, prišla jeho reakcia – reakcia mužstva, ktoré chce byť šampiónom. Zdvihlo sa bez strachu zo šiesteho inkasovaného gólu a v okamihu strelilo ďalšie dva.
„Celkovo sme mali momenty, keď sme mohli zápas rozhodnúť skôr aj my. Sme však hrdí na to, že sme sa vrátili na 5:4, pretože vonku za stavu 2:5 je to veľmi náročná situácia.
Bojovali sme a stále sme v hre o postup,“ hodnotil útočník Bayernu Harry Kane.
Dembélé hviezdou, no nebol jediný
A dodal: „Myslím si, že sme dnes videli dva tímy najvyššej úrovne, najmä v útočnej hre, prechodoch do útoku, rýchlosti, intenzite a osobných súbojoch jeden na jedného.
Dve špičkové mužstvá išli proti sebe naplno.“
Cenu pre najlepšieho hráča zápasu dostal Ousmane Dembélé. Strelil dva góly a na ďalší prihral. Hral famózne, no na ihrisku boli v utorok aj lepší hráči.
„Bol to zápas medzi dvoma veľkými tímami, ktoré útočia a nepýtajú sa na nič,“ tvrdil Dembélé.
Bol to duel úžasného Michaela Oliseho, Kvaraccheliju s ohromným gólom a neuveriteľnými kľučkami vo veľkej rýchlosti, Luisa Díaza s fantastickým štvrtým zásahom, ale aj Douého, Musialu či Kanea v režime božského podhrotového hráča.
Olise ako kandidát na Zlatú loptu
Bolo to predstavenie plné kľučiek, pätičiek, otočiek, narážačiek, fantázie, fines, elegantných oblúčikov a technických kúskov.
Dokonca aj Laimer robil ruletky. Úplná videohra – každá akcia bola lepšia než tá predchádzajúca.
Všetko sa začalo kolektívnou demonštráciou Bayernu Mníchov, ktorú dirigoval práve Francúz Michael Olise s aurou budúceho držiteľa Zlatej lopty.
Nuno Mendes, ktorý už vypol hráčov ako Mohamed Salah či Lamine Yamal, sa tentoraz sklonil pred genialitou francúzskeho krídelníka, ktorý navyše strelil aj gól na 2:2, nezvyčajne z centrálnej pozície.
Gólmi opäť úradovalo zrejme najproduktívnejšie trio sveta – Harry Kane (54 gólov), Luis Díaz (25) a Michael Olise (21) nastrieľali v tejto sezóne spolu už 100 presných zásahov.
Che Gue-Kvara zasiahol znova
„Ako šelma, ktorá reve, prišla vzbura Khvichu Kvaraccheliju. Nazvite ho Che Gue-Kvara, vodca povstania! Gruzínec sa s blížiacou Ligou majstrov mení na bytosť nového sveta, ktorá požiera súperov," rozplýval sa Sévérac z Le Parisien.
Kvaracchelia strelil dva góly a opäť ukázal, prečo patrí medzi najnebezpečnejších hráčov Európy.
V roku 2019 ho vytiahol do národného tímu tréner Vladimír Weiss, ktorý vtedy viedol Gruzínsko.
„Má obrovský talent a miluje futbal. Gruzínski novinári sa ma pýtali, čo sa s ním stane po prestupe do Neapola. Už vtedy som povedal, že má dobre nastavenú hlavu.
Predpovedal som, že sa stane hviezdou talianskej ligy. Je to výnimočný hráč,“ povedal Weiss na adresu Kvaraccheliju.
Odveta je na programe už budúcu stredu. „Áno, sme dva tímy, ktoré chcú útočiť. Nebudeme meniť našu filozofiu.
My chceme útočiť a oni tiež, takže si myslím, že nás čaká ďalší veľký zápas,“ verí Dembélé.