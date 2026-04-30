VIDEO: Pogačar zvládol aj hromadný špurt. Na Okolo Romandie vyhral ďalšiu etapu

Okolo Romandie 2026
Výsledky - 2. etapa (Rue - Vucherens, 173,1 km):
1.
Tadej Pogačar
Slovinsko
UAE Team Emirates - XRG
4:08:11 hod
2.
Dorian Godon
Francúzsko
Ineos Grenadiers
+ 0 s
3.
Finn Fisher-Black
Nový Zéland
Red Bull-Bora-hansgrohe
+ 0 s
4.
Clement Champoussin
Francúzsko
XDS Astana Team
+ 0 s
5.
Valentin Paret-Peintre
Francúzsko
Soudal Quick-Step
+ 0 s
6.
Albert Philipsen
Dánsko
Lidl-Trek
+ 0 s
Slovinec Tadej Pogačar zvíťazil aj v 2. etape cyklistických pretekov Okolo Romandie.
Jazdec tímu UAE Team Emirates - XRG zvládol štvrtkovú 173,1 km dlhú trasu z Rue do Vucherens za 4:08:11 h a v záverečnom hromadnom špurte triumfoval pred Francúzom Dorianom Godonom (Ineos Grenadiers) a novozélandským pretekárom Finnom Fisherom-Blackom (Red Bull-Bora-hansgrohe).
V úvode pretekov došlo k niekoľkým útokom, ale o stabilnejší únik sa postarala až štvorica Jakob Söderqvist, Filippo Conca, Roland Thalmann a Henri-Francois Renard-Haquin.
Tej to vydržalo takmer celý priebeh pretekov, ale maximálny náskok pred pelotónom bol len niečo cez dve minúty.
VIDEO: Záver 2. etapy na Okolo Romandie 2026
Líderská skupina sa začala zhruba polhodinu pred dojazdom rozpadať, až kým štyri kilometre pred cieľom nedobehol pelotón aj posledného zostávajúceho Söderqvista.
Na cieľovej rovine zaútočil Godon, ale Pogačar si počkal na svoju chvíľu a zvíťazil v druhej etape za sebou.
Na čele celkového poradia si tak navýšil náskok pred Florianom Lipowitzom, ktorý finišoval 24.
Celkové poradie po 2. etape
1.
Tadej Pogačar
Slovinsko
UAE Team Emirates - XRG
8:08:28 hod
2.
Florian Lipowitz
Nemecko
Red Bull-Bora-hansgrohe
+ 17 s
3.
Lenny Martinez
Francúzsko
Bahrain Victorious
+ 26 s
4.
Jörgen Nordhagen
Nórsko
Visma-Lease a Bike
+ 33 s
5.
Albert Philipsen
Dánsko
Lidl-Trek
+ 41 s
6.
Antonio Tiberi
Talianskp
Bahrain Victorious
+ 51 s