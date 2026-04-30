    VIDEO: Pogačar zvládol aj hromadný špurt. Na Okolo Romandie vyhral ďalšiu etapu

    Tadej Pogačar sa stal víťazom 2. etapy Okolo Romandie 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    TASR|30. apr 2026 o 18:26
    Slovinec zvíťazil pred víťazom prológu.

    Okolo Romandie 2026

    Výsledky - 2. etapa (Rue - Vucherens, 173,1 km):

    1.

    Tadej Pogačar

    Slovinsko

    UAE Team Emirates - XRG

    4:08:11 hod

    2.

    Dorian Godon

    Francúzsko

    Ineos Grenadiers

    + 0 s

    3.

    Finn Fisher-Black

    Nový Zéland

    Red Bull-Bora-hansgrohe

    + 0 s

    4.

    Clement Champoussin

    Francúzsko

    XDS Astana Team

    + 0 s

    5.

    Valentin Paret-Peintre

    Francúzsko

    Soudal Quick-Step

    + 0 s

    6.

    Albert Philipsen

    Dánsko

    Lidl-Trek

    + 0 s

    Slovinec Tadej Pogačar zvíťazil aj v 2. etape cyklistických pretekov Okolo Romandie.

    Jazdec tímu UAE Team Emirates - XRG zvládol štvrtkovú 173,1 km dlhú trasu z Rue do Vucherens za 4:08:11 h a v záverečnom hromadnom špurte triumfoval pred Francúzom Dorianom Godonom (Ineos Grenadiers) a novozélandským pretekárom Finnom Fisherom-Blackom (Red Bull-Bora-hansgrohe).

    V úvode pretekov došlo k niekoľkým útokom, ale o stabilnejší únik sa postarala až štvorica Jakob Söderqvist, Filippo Conca, Roland Thalmann a Henri-Francois Renard-Haquin.

    Tej to vydržalo takmer celý priebeh pretekov, ale maximálny náskok pred pelotónom bol len niečo cez dve minúty.

    VIDEO: Záver 2. etapy na Okolo Romandie 2026

    Líderská skupina sa začala zhruba polhodinu pred dojazdom rozpadať, až kým štyri kilometre pred cieľom nedobehol pelotón aj posledného zostávajúceho Söderqvista.

    Na cieľovej rovine zaútočil Godon, ale Pogačar si počkal na svoju chvíľu a zvíťazil v druhej etape za sebou.

    Na čele celkového poradia si tak navýšil náskok pred Florianom Lipowitzom, ktorý finišoval 24.

    Celkové poradie po 2. etape

    1.

    Tadej Pogačar

    Slovinsko

    UAE Team Emirates - XRG

    8:08:28 hod

    2.

    Florian Lipowitz

    Nemecko

    Red Bull-Bora-hansgrohe

    + 17 s

    3.

    Lenny Martinez

    Francúzsko

    Bahrain Victorious

    + 26 s

    4.

    Jörgen Nordhagen

    Nórsko

    Visma-Lease a Bike

    + 33 s

    5.

    Albert Philipsen

    Dánsko

    Lidl-Trek

    + 41 s

    6.

    Antonio Tiberi

    Talianskp

    Bahrain Victorious

    + 51 s

