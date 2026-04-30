Prognózy expertov sa naplnili. Nitra mala všetko, čo je potrebné na hokejový trón

29. apríl 2025. Nitra prehrala siedmy zápas finále play-off Tipos extraligy s Košicami 4:5 po predĺžení. V sérii prehrávala 1:3, ale obrat nedokonala.
30. apríl 2026. Nitra vyhrala siedmy zápas nad Slovanom Bratislava 4:3 po predĺžení a ako prvý tím v histórii najvyššej súťaže dokázala zvrátiť negatívne skóre 1:3 vo finále.
Minulý rok chýbal jediný gól. Teraz ten gól prišiel.
Nitrania hrali už tretie finále v rade a siedme za posledných desať sezón.
Aj keď klub patrí dlhodobo medzi slovenskú špičku, titul získal po rokoch 2016 a 2024 „len“ tretíkrát v histórii.
V repríze finále z roku 2022 sa stretli so Slovanom Bratislava. Scénar bol ale opačný. Zatiaľ čo pred štyrmi rokmi zvíťazili Bratislavčania 4:2, teraz triumfovali „Corgoni" 4:3.
Nitra odčinila finále spred štyroch rokov a v historicky prvom finálovom zápase číslo 7 na nitrianskom ľade sa im podarilo rozveseliť domácich priaznivcov.
Sezóna snov pre mladíka
Keď v predĺžení vystrelil na bránku, v Nitre spustil eufóriu. Rozhodujúci gól finálovej série strelil 18-ročný odchovanec Tomáš Chrenko.
Syn klubového manažéra sa len v novembri stal dospelákom. V decembri žiaril na MS v hokeji do 20 rokov, kde bol najproduktívnejším hráčom Slovenska. V apríli zavŕšil sezónu snov.
V Nitre odohral výbornú sezónu. V základnej časti mal v 44 zápasoch 31 bodov, v play-off v 20 dueloch 12 bodov.
Úspešná sezóna pre neho môže ešte pokračovať. Počas júnového draftu do NHL môže byť prvým Slovákom, ktorý bude počuť svoje meno. Experti ho prognózujú na hranici prvého a druhého kola.
Mladého centra vychovala Nitra a presun do zámoria nezvažoval.
„Chcem, aby synovi slúžilo zdravie, bavil ho hokej ako doteraz a mal spokojný život. A ten môže mať, aj keď bude hrať dobrý hokej napríklad v Nitre," uviedol pred sezónou Tomáš Chrenko st., manažér tímu.
Jeho syn sa teraz nezmazateľným písmom zapísal do historických štatistík klubu spod Zobora.
Favorit od začiatku sezóny
Predošlý titul v roku 2024 získala Nitra po finálovej výhre nad Spišskou Novou Vsou (4:0). Do play-off išla až z ôsmeho miesta ako veľký outsider.
Teraz bola situácia úplne iná. Nitra do sezóny vstupovala ako veľký favorit na zisk titulu.
„Nitra sa tento rok môže poraziť iba sama," uviedol bývalý hokejista a dnes televízny expert Branko Radivojevič v podcaste Hokejový BOSS.
Dobre vyskladaný káder so silným slovenským jadrom a vhodne doplnenými legionármi napovedal, že klub môže pomýšľať pri jubilejnej storočnici na tie najvyššie ciele.
K absolútnej špičke patrili počas celého ročníka.
Zverenci trénera Andreja Kmeča ovládli základnú časť s pomernou dominanciou. So ziskom 112 bodov mali pred druhým Slovanom 10-bodový náskok.
Výborne hrala ofenzíva mužstva, ktorá strelila v 54 dueloch 190 gólov a bola najúdernejšia spomedzi všetkých tímov.
Tréner Kmeč s asistentmi Dušanom Milom a Ivanom Švarným dokázal tímu vštepiť ofenzívny, atraktívny štýl, ktorý fanúšikovia milujú.
Obrana bola druhá najlepšia, inkasovala 131 gólov. Lepšie boli len Košice, ktoré dostali o štyri góly menej.
Nie jedna hviezda, ale jeden tím
Klub z juhu Slovenska predvádzal kvalitné výkony takmer v každom kole vďaka hĺbke kádra. Nebolo to o individuálnych výkonoch.
Žiaden Nitran sa nezaradil do top 20 ligovej produktivity, ale až siedmi získali aspoň 30 bodov.
Výbornými výkonmi prispeli traja produktívni Američania – Josh Passolt, Robby Jackson aj Zach Osburn. Doplnili ich Kanaďania Joshua Lawrence a Jesse Graham.
Líderské úlohy však prebrali viacerí slovenskí veteráni. 45-ročný ostrieľaný Branislav Mezei v defenzívnych radoch či Michal Krištof s Matejom Paulovičom v útoku.
Na druhej strane, Nitra sa opäť nebála dať priestor aj mladým hráčom. Pravidelne hrali útočníci Tomáš Chrenkoa Ondrej Molnár či obranca Adam Kalman a brankár Šichabutdin Gadžiev.
Pred januárovým odchodom do zámoria mal dôležitú rolu v tíme aj mladší brat Šimona Nemca Adam.
Oporou v bránke boli Kanaďan Dylan Ferguson spolu s Fínom Jasperom Patrikainenom.
Čederle v najlepšej forme
Keď k spomenutým menám pridáte aj ofenzívnu silu, je jasné, prečo bola Nitra počas celej sezóny, vrátane play-off, taká nebezpečná.
Útok ťahali členovia tretieho útoku - Sebastián Čederle a Jakub Lacka, ku ktorým sa pridal aj Samuel Buček. Ten síce pre zranenie neodohral celú sezónu, no keď bol na ľade, produkoval body v tempe takmer jeden na zápas.
Práve spomenutá trojica dominovala najmä vo vyraďovacej časti. Na papieri boli vedení ako tretí útok, často však rozhodovali zápasy.
26-ročný Čederle zažil životný ročník. Na ceste za titulom bol kľúčovým hráčom Nitry. V play-off zaznamenal 22 bodov v 18 zápasoch, desať z nich dosiahol vo finále proti Slovanu.
Ovládol produktivitu vyraďovacej časti a získal ocenenie Zlatá korčuľa pre najužitočnejšieho hráča play-off.
Z rodeného Skaličana sa stal nenahraditeľný kúsok ofenzívy a svojimi výkonmi si vyslúžil aj miesto v seniorskej reprezentácii, kde by nemal chýbať ani tento rok.
Buček s Lackom boli v produktivite play-off so 16 bodmi na štvrtom a piatom mieste.
Zatiaľ čo v iných tímoch boli bodovými lídrami zahraniční hokejisti, v Nitre to potiahli domáci hráči.
Nezlomili ich Michalovce ani absencie lídrov
Cesta Nitry za vysneným titulom počas jubilejnej sezóny číslo 100 viedla cez východ Slovenska až na západ.
Víťaza základnej časti najprv vytrápili Michalovce, s ktorými prehrávali 1:2 a nakoniec rozhodol až siedmy zápas. „Líšky“ hrýzli, ale Nitrania v siedmom zápase nenechali nič na náhodu - vyhrali 5:1.
Semifinále proti Popradu odštartovalo nitrianskou prehrou, ale potom už „kamzíkom“ nedovolili získať žiaden bod. Sériu vyhrali 4:1.
Najviac však svoju odolnosť Nitrania ukázali vo finále proti Slovanu. V sérii s mužstvom z hlavného mesta prehrávali už 1:3 na zápasy, ale odmietali sa vzdať, udreli trikrát za sebou a chopili sa Pohára Vladimíra Dzurillu.
V sérii bohatej na góly aj tvrdé momenty ukázali sovju nezlomnosť. Suspendácie dostali kapitán Mezei aj ofenzívny líder Buček, no kabínu to nepoložilo.
V troch zápasoch s nožom na krku vyhrali 5:3, 5:2 a napokon 4:3 po predĺžení.
Aréna v Nitre je už malá
Za úspechmi hnalo hráčov z Nitry vypredané domáce publikum.
Tipsport aréna je zrejme najhlučnejší štadión v celej lige a možno jeden z najťažšie dobyvateľných.
Finálový siedmy zápas bol vypredaný za pár minút a fanúšikovia stáli v dlhých radoch pred štadiónom, aby si zaistili vytúžený lístok.
Cena vstupeniek na záverečný súboj sa pohybovala v rozmedzí 30 až 70 eur. Kapacita je však „len“ 3600 a tak sa veľa fanúšikov na rozhodujúci duel ani nedostala.
Mnohí priaznivci, ktorým sa nepodarilo sledovať zápas priamo z tribúny, si vyvrcholenie sezóny pozreli na námestí.
Teraz si budú môcť s hráčmi svojho obľúbeného klubu vychutnať ďalší zisk majstrovskej trofeje.
Dokonalý príbeh je na konci.
Play-off Tipsport ligy
Kvalifikácia do štvrťfinále:
HK Spišská Nová Ves (7. miesto po základnej časti) - HK Dukla Michalovce (10.) 1:3 na zápasy (1:2, 5:0, 2:3, 1:7)
HK 32 Liptovský Mikuláš (8.) - HKM Zvolen (9.) 3:1 na zápasy (2:1 pp, 5:0, 1:5, 3:0)
Štvrťfinále:
HK Nitra (1.) - HK Dukla Michalovce (10.) 4:3 na zápasy (4:3 pp, 2:3 pp, 2:4, 3:2, 5:3, 2:4, 5:1)
HC Slovan Bratislava (2.) - HK 32 Liptovský Mikuláš (8.) 4:0 na zápasy (3:0, 3:2, 2:1, 3:2)
HC Košice (3.) - HC MONACObet Banská Bystrica (6.) 4:3 na zápasy (3:2 pp, 3:4 pp, 3:4 pp, 2:3 pp, 4:2, 3:2 pp, 3:1)
Vlci Žilina (4.) - HK Poprad (5.) 2:4 na zápasy (3:0, 4:1, 3:4, 1:2 pp, 1:4, 1:3)
Semifinále:
HK Nitra (1.) - HK Poprad (5.) 4:1 na zápasy (3:4 pp, 3:2, 3:2 pp a sn, 5:4, 4:2)
HC Slovan Bratislava (2.) - HC Košice (3.) 4:2 na zápasy (2:3 pp, 3:2, 4:1, 2:0, 0:3, 3:2)
Finále:
HK Nitra (1.) - HC Slovan Bratislava (2.) 4:3 na zápasy (6:2, 2:7, 2:4, 3:4 pp a sn, 4:2, 5:2, 4:3 pp)
1.
Nitra
2.
Slovan Bratislava
3.
Košice
4.
Poprad
5.
Žilina
6.
Banská Bystrica
7.
Liptovský Mikuláš
8.
Michalovce
9.
Spišská Nová Ves
10.
Zvolen
11.
Trenčín
12.
Prešov