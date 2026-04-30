ONLINE: HK Nitra - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (finále play-off, 7. zápas)

Sportnet|30. apr 2026 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE zo 7. zápasu finále play-off Tipsport ligy: HK Nitra - HC Slovan Bratislava.

Hokejisti HK Nitra a HC Slovan Bratislava dnes hrajú rozhodujúci 7. zápas finále play-off Tipsport ligy. Séria sa hrá na 4 víťazné zápasy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

Tipsport liga play-off Finále 2025/2026
30.04.2026 o 18:00
7. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prehľad
Rozhodca: Krajčík, Stano – Durmis, Kacej.
Prenos
Čaká nás absolútne vyvrcholenie našej najvyššej domácej hokejovej súťaže, siedmy zápas finále play-off Tipsport ligy, v ktorom Nitra hostí Slovan Bratislava. Úvodné buly je naplánované na 18:00.

Nitra sa ujala vedenia v sérii, keď doma v prvom zápase zvíťazila vysoko 6:2. Slovan jej to následne oplatil rovnakou mincou a na jej ľade vyhral dokonca 7:2. V Bratislave vyhral Slovan obe domáce stretnutia (4:2 a 4:3). Potom Nitrania odvrátili dva mečbaly, pred vlastnými fanúšikmi vyhrali 5:3 a o dva dni triumfovali na ľade belasých 5:2.

Dnes spoznáme nového majstra pre sezónu 2025/2026, nech vidíme dobrý, kvalitný a férový hokej a nech zvíťazí ten lepší.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Pavúk play-off Tipsport ligy

Tipsport liga

