ONLINE: HK Nitra - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (finále play-off, 7. zápas)

Hokejisti HK Nitra a HC Slovan Bratislava dnes hrajú rozhodujúci 7. zápas finále play-off Tipsport ligy. Séria sa hrá na 4 víťazné zápasy.
Tipsport liga play-off Finále 2025/2026
30.04.2026 o 18:00
7. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Rozhodca: Krajčík, Stano – Durmis, Kacej.
Čaká nás absolútne vyvrcholenie našej najvyššej domácej hokejovej súťaže, siedmy zápas finále play-off Tipsport ligy, v ktorom Nitra hostí Slovan Bratislava. Úvodné buly je naplánované na 18:00.
Nitra sa ujala vedenia v sérii, keď doma v prvom zápase zvíťazila vysoko 6:2. Slovan jej to následne oplatil rovnakou mincou a na jej ľade vyhral dokonca 7:2. V Bratislave vyhral Slovan obe domáce stretnutia (4:2 a 4:3). Potom Nitrania odvrátili dva mečbaly, pred vlastnými fanúšikmi vyhrali 5:3 a o dva dni triumfovali na ľade belasých 5:2.
Dnes spoznáme nového majstra pre sezónu 2025/2026, nech vidíme dobrý, kvalitný a férový hokej a nech zvíťazí ten lepší.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.