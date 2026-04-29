Slováci majú najproduktívnejšieho hokejistu. Pozrite si kanadské bodovanie na MS U18 2026

Slovenský útočník Timothy Kazda je po zápasoch štvrťfinále na domácich MS v hokeji do 18 rokov 2026 najproduktívnejším hokejistom šampionátu.
Kazda získal v štyroch zápasoch základnej skupiny 6 bodov za štyri góly a dve asistencie. K tomu pridal dva góly a dve asistencie vo štvrťfinále, čo je dokopy 10 bodov.
Druhý v poradí je Američan Wyatt Cullen s deviatimi bodmi, ktorý však už svoje štatistiky nerozšíri, keďže jeho tím vypadol v súboji s Lotyšskom.
V prvej päťke je aj Čech Dominik Ripa, ktorý má 7 kanadských bodov za dva góly a päť asistencii.
Pozrite si kanadské bodovanie hokejového turnaja MS do 18 rokov 2026.
Poradie
Meno
Krajina
Góly
Asistencie
Body
1.
Timothy Kazda
Slovensko
6
4
10
2.
Wyatt Cullen
USA
3
6
9
3.
Elton Hermansson
Švédsko
2
7
9
4.
Dima Zhilkin
Kanada
5
2
7
5.
Dominik Ripa
Česko
2
5
7