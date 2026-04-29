    Slováci majú najproduktívnejšieho hokejistu. Pozrite si kanadské bodovanie na MS U18 2026

    Timothy Kazda počas trestného strieľania v zápase s Kanadou. (Autor: TASR)
    Sportnet|29. apr 2026 o 21:32
    Slovenský útočník Timothy Kazda je po zápasoch štvrťfinále na domácich MS v hokeji do 18 rokov 2026 najproduktívnejším hokejistom šampionátu.

    Kazda získal v štyroch zápasoch základnej skupiny 6 bodov za štyri góly a dve asistencie. K tomu pridal dva góly a dve asistencie vo štvrťfinále, čo je dokopy 10 bodov.

    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Dánsko na MS U18 2026

    Druhý v poradí je Američan Wyatt Cullen s deviatimi bodmi, ktorý však už svoje štatistiky nerozšíri, keďže jeho tím vypadol v súboji s Lotyšskom.

    V prvej päťke je aj Čech Dominik Ripa, ktorý má 7 kanadských bodov za dva góly a päť asistencii.

    Kanadské bodovanie na MS U18 2026

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Góly

    Asistencie

    Body

    1.

    Timothy Kazda

    Slovensko

    6

    4

    10

    2.

    Wyatt Cullen

    USA

    3

    6

    9

    3.

    Elton Hermansson

    Švédsko

    2

    7

    9

    4.

    Dima Zhilkin

    Kanada

    5

    2

    7

    5.

    Dominik Ripa

    Česko

    2

    5

    7


    MS v hokeji do 18 rokov 2026

    Radosť hráčov Slovenska po vyhratom zápase Slovensko – Dánsko vo štvrťfinále.
