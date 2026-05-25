Slováci o postup do štvrťfinále, štart ME v malom futbale či finále Ligy majstrov (TV tipy)

V stredu sa odohrá finále Konferenčnej ligy. Duel medzi Crystal Palace a Rayo Vallecanom sa odohrá na štadióne v Lipsku.
V sobotu sa dozvieme aj mená víťazov Ligy majstrov. V Budapešti sa odohrá finálový duel medzi Parížom St. Germain a Arsenalom Londýn.
Počas týždňa sa odohrajú aj zápasy v rámci baráže o postup do Bundesligy, Ligue 1 a českej Chance ligy.
V stredu odštartujú majstrovstvá Európy v malom futbale, ktoré hostí Bratislava. V Skupine A sa slovenskí reprezentanti stretnú s Čiernou Horou, Bosnou a Hercegovinou a Gréckom.
Pokračujú aj majstrovstvá sveta v hokeji poslednými duelmi v skupine. V stredu sa odohrajú aj štvrťfinálové zápasy a cez víkend sa dozvieme mená majstrov sveta.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
V NHL sa začali boje o finále Stanley Cupu. Vo finále Západnej konferencie vedie Vegas Golden Knights 2:0 nad Coloradom Avalanche, vo Východnej je stav medzi Carolinou Hurricanes a Montrealom vyrovnaný 1:1.
Pokračuje aj nový ročník atletickej Diamantovej ligy. V nedeľu podujatie hostí marocký Rabat.
Giro d'Italia vyvrcholí posledným týždňom, aktuálnym lídrom je Dán Jonas Vingegaard z tímu Visma Lease a Bike. Prvýkrát je na Gire aj Lukáš Kubiš, ktorý je po Saganovi len druhým Slovákom na tomto podujatí.
Tenisti a tenistky hrajú druhý Grandslam sezóny, Roland Garros. Na turnaji sa predstaví aj slovenská jednotka Rebecca Šramková.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.
Pondelok (25. máj)
Utorok (26. máj)
Streda (27. máj)
Štvrtok (28. máj)
Piatok (29. máj)
Sobota (30. máj)
Nedeľa (31. máj)
Newsletter: Športové udalosti týždňa (TV tipy)
Športový prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší týždeň.