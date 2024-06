Vaculíkovi sa vo Švédsku nedarilo, trafil aj mantinel. Poliak dosiahol rekordný triumf

Plochá dráha - Speedway Grand Prix - Malilla

Vaculík nazbieral v základnej časti iba šesť bodov, ktoré mu nestačili na postup do semifinále. V záverečnej jazde sa v snahe zabojovať o postup nevyhol pádu, po ktorom vrazil do mantinelu.

Z trate odišiel po svojich bez viditeľných zranení. Zmarzlik nedosiahol v základnej časti ani jedno víťazstvo, no napokon zabral v pravý čas a vo finále potvrdil pozíciu súčasnej svetovej jednotky.

"Cítil som, že práve dnes je ten deň, keď by sa to mohlo podariť. Teším sa, že som divákom ponúkol šou. Verím, že sa im to páčilo," uviedol Zmarzlik.

Jedenásťdielny seriál MS sa v sobotu 29. júna preklopí do druhej polovice, keď sú na programe preteky v poľskom Gorzowe.