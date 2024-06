Online futbal: Taliansko - Albánsko, na EURO 2024 (LIVE, dnes)

Vo večernom súboji druhého hracieho dňa proti sebe v skupine B nastúpia reprezentácie Talianska a Albánska. Úvodný výkop je naplánovaný na 21:00.



Taliani obhajujú zlato z minulého šampionátu, z kvalifikácie postupovali zo skupiny z druhého miesta po Anglicku.



Nominácia Talianska:



Brankári: Gianluigi Donnarumma (Paríž St. Germain), Alex Meret (SSC Neapol), Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur)



Obrancovia: Alessandro Bastoni (Inter Miláno), Raoul Bellanova (FC Turín), Alessandro Buongiorno (FC Turín), Riccardo Calafiori (FC Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus Turín), Matteo Darmian (Inter Miláno), Giovanni Di Lorenzo (SSC Neapol), Federico Dimarco (Inter Miláno), Federico Gatti (Juventus Turín), Gianluca Mancini (AS Rím)



Stredopoliari: Nicolo Barella (Inter Miláno), Bryan Cristante (AS Rím), Nicolo Fagioli (Juventus Turín), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter Miláno), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (AS Rím)



Útočníci: Federico Chiesa (Juventus Turín), Stephan El Shaarawy (AS Rím), Giacomo Raspadori (SSC Neapol), Mateo Retegui (FC Janov), Gianluca Scamacca (Atalanta Bergamo), Mattia Zaccagni (Lazio Rím)



Albánsko sa EURA zúčastňuje po druhýkrát, naposledy bolo súčasťou v roku 2016. V kvalifikácii si Albánci počínali nad očakávania, keď za sebou nechali Česko aj Poľsko.



Nominácia Albánska:



Brankári: Etrit Beriša (Empoli), Elhan Kastrati (AS Citadella),Thomas Strakoša (Brentford).



Obrancovia: Naser Aliji (FC Voluntari), Arlind Ajeti (CFR Kluž), Ivan Balliu (Rayo Vallecano), Berat Djimsiti (Atalanta Bergamo), Elseid Hysaj (Lazio), Adrian Ismajli (Empoli), Maraš Kumbulla (Sassuolo), Enea Mihaj (Famalicão), Mario Mitaj (Lokomotiv Moskva).



Stredopoliari: Amir Abraši (Grasshoppers), Kristjan Asllani (Inter Miláno), Nedim Bajrami (Sassuolo), Medon Beriša (Lecce), Klaus Gjasula (Darmstadt), Qazim Laci (Sparta Praha), Ernest Muci (Beşiktaş), Ylber Ramadani (Lecce).



Útočníci: Jasir Asani (Gwangju FC), Armando Broja (Fulham), Mirlind Daku (Rubin Kazaň), Arbër Hoxha (Dinamo Záhreb), Rey Manaj (Sivasspor), Taulant Seferi (FC Baniyas).