Má iba 16 a ničí rekordy. Najväčší talent sveta vyrástol, až to vyvoláva obavy

Yamal nebol do počtu, ale nastúpil v základnej zostave. Pripísal si aj gólov ú prihrávku. Jeho Španielsko zdolalo v prvom zápase základnej skupiny Chorvátsko 3:0.

„Vyzerá, ako by sa ho dotkol boží prútik. Nie je to obyčajný hráč. Sledujeme úroveň hráča, nie vek. Je pripravený hrať na najvyššej úrovni,“ vyhlásil tréner Španielska Luis de la Fuente.

O rekord pripravil Poliaka Kacpera Kozlowského, ktorý na poslednom šampionáte nastúpil pri remíze 1:1 so Španielskom vo veku 17 rokov a 246 dní.

"Som naozaj nadšený z víťazstva, z môjho debutu na ME, zo všetkého... Teraz však už myslíme na ďalší zápas," vyhlásil Yamal pre web UEFA.

Vlani debutoval vo výbere Španielska do 16, 17 i 19 rokov. Reprezentáciu do 21 rokov preskočil a priamo šiel do áčka. „Lamine je výnimočný. Má neskutočnú hernú inteligenciu, skoro vždy sa rozhoduje správne,“ chválil ho Xavi.

Legendárny špilmacher a už bývalý tréner Barcelony mladíkovi veril. Ako prvý mu dal šancu bo veľkom futbale. V tejto sezóne odohral v drese Barcelony 50 zápasov, dal sedem gólov.