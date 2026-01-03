VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Kanada zo štvrťfinále MS v hokeji U20 2026

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov skončili svoje pôsobenie na juniorských majstrovstvách sveta vo štvrťfinále, keď podľahli topfavoritovi šampionátu Kanade 1:7.
- ONLINE: Slovensko - Kanada na MS v hokeji do 20 rokov 2026 (štvrťfinále, U20 LIVE)
- Informácie o MS v hokeji do 20 rokov 2026 (prehľad)
- Program, výsledky a tabuľky na MS v hokeji do 20 rokov 2026
- Program a výsledky Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov 2026
Slovenskí reprezentanti obsadili v základnej skupine A štvrté miesto, keď svoju jedinú výhru 4:1 dosiahli proti Nemecku, čím sa vyhli zápasu o záchranu.
Okrem tohto triumfu podľahli Švédsku 2:3, rovesníkom z USA 5:6 a v poslednom dueli skupiny Švajčiarsku 2:3.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Kanada na MS U20 2026
Fotogaléria zo štvrťfinále Slovensko - Kanada (MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026)