VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Kanada zo štvrťfinále MS v hokeji U20 2026

Fotka zo zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
Fotogaléria (16)
Fotka zo zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026. (Autor: Andreas Robanser / Puckfans.at)
Sportnet|3. jan 2026 o 06:48
ShareTweet0

Pozrite si zostrih štvrťfinálového zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji do 20 rokov 2026.

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov skončili svoje pôsobenie na juniorských majstrovstvách sveta vo štvrťfinále, keď podľahli topfavoritovi šampionátu Kanade 1:7.

Slovenskí reprezentanti obsadili v základnej skupine A štvrté miesto, keď svoju jedinú výhru 4:1 dosiahli proti Nemecku, čím sa vyhli zápasu o záchranu.

Okrem tohto triumfu podľahli Švédsku 2:3, rovesníkom z USA 5:6 a v poslednom dueli skupiny Švajčiarsku 2:3.

VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Kanada na MS U20 2026

Fotogaléria zo štvrťfinále Slovensko - Kanada (MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026)
Fotka zo zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
Fotka zo zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
Fotka zo zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
Fotka zo zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
16 fotografií
Fotka zo zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Brankár Jack Ivankovic v zápase Slovensko - Kanada na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Kanaďan Caleb Desnoyers (25) a Andreas Straka (15) v zápase Slovensko - Kanada na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Hokejisti Kanady Michael Misa (7), Tij Iginla (11) a Kashawn Aitcheson v zápase Slovensko - Kanada na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Kashawn Aitcheson (2) a Andreas Straka (15) v zápase Slovensko - Kanada na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Kanaďania Michael Misa (7) a Zayne Parekh (19) oslavujú gól v zápase Slovensko - Kanada na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

    Fotka zo zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
    Fotka zo zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
    Zlyhali sme, hovoril kapitán tímu. Slováci mentálne odišli, po prehre s Kanadou plakali
    Martin Turčin|dnes 07:20
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Kanada zo štvrťfinále MS v hokeji U20 2026