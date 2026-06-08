Vyzerám ako idiot, hromžil Leclerc. Jeho kamarát obviňuje komisárov: Zobrali mi pódium

Päť víťazstiev v sérii a komfortný 66-bodový náskok na čele šampionátu. Talian Andrea Kimi Antonelli neprestáva udivovať a podmaňuje si svet formuly 1.
Na ikonickom okruhu v Monte Carle bol bezchybný. Zvládol oba pevné štarty a po úspešnej kvalifikácii pridal k ďalšiemu triumfu aj najrýchlejšie kolo. Od BBC dostal známku 9,5 z 10 a vyhral v "suchom tričku".
Na rozdiel od 19-ročného mladíka sa poriadne zapotilo riaditeľstvo pretekov, ktoré z tradičného podujatia urobilo veľkú cenu v udeľovaní trestov.
Iba málokto mal po odjazdení 78 kôl čistý štít. Komisári trestali za chybné postavenia na štarte, zavinenie kolízie, získanie výhody prejazdom mimo trate a najmä za prekročenie rýchlosti v boxovej uličke.
"Pri toľkých trestoch sa oficiálne výsledky dozvieme asi v stredu," vtipne hodnotil situáciu v priamom prenose komentátor Števo Eisele.
"Videli sme toľko trestov, že som sa v tom stratil. Vyzeralo to, akoby nikto nechcel pódium," pridal sa bývalý majster sveta Jenson Button.
Prekročili limit o 0,1 km/h
Z množstva udelených trestov vzbudila polemiku najmä nedodržaná maximálna rýchlosť v boxoch. Nie je totiž obvyklé, že by toto pravidlo porušilo hneď päť jazdcov, z toho Pierre Gasly dvakrát.
Ešte podozrivejšie je, že až na jeden prípad bola nameraná rovnaká rýchlosť 60,1 km/h, teda jazdci prekročili limit zhodne o 0,1 km/h.
"Neprekročil som limit v boxovej uličke. Nebolo to tak, že by som do nej vošiel bez aktivovaného obmedzovača," čudoval sa verdiktu Lewis Hamilton.
Sedemnásobný šampión zároveň naznačil, že chyba v meraní súvisí s charakterom nájazdu do boxov, do ktorých sa nejde rovno, ale zatáča sa. Jazdci sa snažili ísť čo najviac po vnútornej strane a skrátiť si stopu.
"Takýto agresívny prejazd spôsobí, že auto medzi dvoma meracími senzormi prejde o čosi kratšiu vzdialenosť, než FIA očakáva. Systému preto vyjde vyššia rýchlosť," vysvetľuje Milan Kubala z portálu F1online.
Hamilton pritom dodáva, že rovnakú stopu volí pri nájazde do boxov v Monte Carle už roky a informácia o prekročení rýchlosti ho šokovala.
Gasly: Neurobil som nič zlé
Prinajmenšom kontroverzné meranie rýchlosti v boxoch ovplyvnilo aj zloženie pódia. Ako tretí finišoval Pierre Gasly na Alpine. Tešil sa, no dve päťsekundové penalizácie ho odsunuli na siedme miesto.
Tridsaťročný Francúz bol blízko k šiestemu umiestneniu na stupňoch víťazov v kariére a aj preto veľmi ťažko niesol rozhodnutia riaditeľstva pretekov.
"Nemám slov. Je to zdrvujúce. Cítim veľa emócií, ktoré musím spracovať. V oboch prípadoch som v boxoch zapol obmedzovač ďaleko pred čiarou.
Na 200 percent viem, že som neurobil nič zlé. Desať rokov driem ako blázon pre takéto momenty. Urobili sme všetko správne, aby sme boli na pódiu, ale zobrali nám ho," hovoril smutný Gasly.
Rodák z Rouenu sa posunul na tretie miesto po tom, čo najskôr odolával tlaku Landa Norrisa a po reštarte predbehol krajana Isacka Hadjara.
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Naposledy bol na stupňoch víťazov v Brazílii 2024 a je presvedčený o tom, že na nich mal stáť aj v Monaku pred tisíckami francúzskych divákov. "Dúfam, že to prešetria, ale to mi už tú chvíľu nevráti," dodal.
Proti päťsekundovým trestom sa nedá odvolať, no tím Alpine využil aspoň to, že požiadal FIA o priame preskúmanie spomenutých prehreškov.
Po pretekoch už jedna zmena vo výsledkoch nastala, keď bol penalizovaný Sergio Pérez za nesprávne postavenie pri reštarte. Namiesto prvého bodu Cadillacu v F1 sa na 10. miesto posunul Fernando Alonso.
Leclerca pripravili o pódium brzdy
Nemenej sklamaný bol aj Monačan a Gaslyho dobrý kamarát Charles Leclerc. Domácu veľkú cenu ukončil pretekár Ferrari nárazom do bariéry v zákrute Antonyho Noghesa, keď mu patrila tretia pozícia.
Iba nedávno podpísal s tímom z Maranella nový viacročný kontrakt, no práve tímu adresoval veľkú kritiku. Pri nehode totiž nemohol nič robiť.
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"Dáta hovoria jasne, boli to brzdy. Je to nesmierne frustrujúce. Neznášam hľadanie výhovoriek, vždy som úprimný, ale dnes to nebudem akceptovať.
Odmietam akúkoľvek zodpovednosť. Predné brzdy brzdili oveľa viac, ako som čakal, a zadné nebrzdili vôbec. Už druhé preteky. Je to nočná mora a vyzerám ako idiot," hovoril Leclerc pre Sky Sports.
Monačan po príchode do boxov odhodil prilbu, rukavice a bol poriadne nahnevaný. Ešte pred nehodou mu na nálade nepridala ani stratégia Ferrari, ktorá uprednostnila v boji o druhú priečku Hamiltona.
"Stratégia Ferrari je stabilná asi ako piliere nemocnice v Prešove," perlil Eisele po tom, čo sa Leclerc dopytoval, prečo mal zastaviť v boxoch.
Leclerc má na konte v tejto sezóne zatiaľ len dve pódia, no verí, že už o týždeň na okruhu Catalunya, bude jeho auto viac konkurencieschopné.
"V Barcelone budem mať nastavenie ako Lewis. To moje problémy vyrieši, hoci možno má Lewisova konfigurácia iné problémy," dodal.