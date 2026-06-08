Konečne happy end, už navždy budem šampión, tešil sa Zverev. Zbavil sa aj nálepky losera

Alexander Zverev vníma svoju prvú grandslamovú trofej ako dôležitú dávku sebavedomia do ďalšieho priebehu tenisovej kariéry.
Dvadsaťdeväťročný Nemec na štvrtý pokus prelomil finálovú smolu, keď po viac ako štvorhodinovej bitke s Talianom Flaviom Cobollim v piatich setoch získal titul na Roland Garros.
Obaja hráči sú dobrými priateľmi a po dueli na parížskej antuke si vymenili viacero prajných a podporných slov.
Zbavil sa nálepky
Zverev bol dlhodobo považovaný za najlepšieho hráča na okruhu, ktorý nevlastní žiadny grandslamový titul.
V pozápasovom hodnotení priamo na kurte povedal tretí muž svetového rebríčka ATP, že bol trochu zvyknutý na nálepku „losera“, to však od nedeľného finále na kurte Phillipa Chatriera neplatí.
„Teraz nech sa stane čokoľvek, vždy budem grandslamový šampión a nikto mi to nemôže vziať. Táto trofej mi určite veľmi pomôže vo viere v seba samého.
Dáva mi to určitú slobodu. Možno bude moja myseľ o niečo pokojnejšia, keď budem hrať najbližšie nejaké finále. Aj keby som ho prehral, stále budem grandslamový šampión.
Toto víťazstvo je pre mňa veľmi dôležité, pretože ak by som znovu prehral, moja sebadôvera by výrazne klesla. Teraz, keď som ju vyhral, mám pocit, že to dokážem znova,“ citovala Zvereva agentúra AFP z pozápasovej tlačovej konferencie.
VIDEO: Zostrih zápasu Alexander Zverev - Flavio Cobolli
Je len tretí Nemec
Cobolli má za sebou prvé finále na jednom zo štyroch najväčších turnajov v kalendári. Začal ho nervózne, potom však svoj výkon zlepšil a v štvrtom sete zvládol tajbrejk, čím si vynútil piaty set.
Zvereva v závere štvrtého dejstva navyše trápili prichádzajúce kŕče, ktoré však v piatom odzneli a Zverev vyhral hladko 6:1.
„Fyzicky som to mal trochu ťažké, hoci si nemyslím, že tie kŕče boli fyzického pôvodu, skôr to bolo psychické. Bol som veľmi napätý, emocionálny, trochu nestabilný vo štvrtom sete.
Vlastne si myslím, že kŕče mi v istom zmysle pomohli. Uvoľnil som sa, trochu viac som sa sústredil na údery a jednoducho som to nechal plynúť.
Potom piaty set dopadol v môj prospech a som z toho šťastný a rád, že sedím po prvýkrát vedľa tejto krásnej trofeje,“ povedal nový držiteľ Coupe des Mousquetaires, ktorú získal pred ním v dvojhre ako posledný Nemec ešte v časoch pred open érou jeho krajan Henner Henkel v roku 1937.
V rámci open éry sa radovali z grandslamového titulu iba jeho dvaja krajania. Raz to bol Michael Stich, ktorý v roku 1991 vyhral Wimbledon. Šesťkrát triumfoval Boris Becker (3x Wimbledon, 2x Australian Open, raz US Open).
V piatom sete cítil kŕče
Cobolli napriek finálovej prehre prvýkrát v kariére poskočil do najlepšej desiatky na svete. Pred turnajom mu patrila 14. pozícia, v pondelkovom vydaní renkingu už figuroval na 10. priečke.
Na ceste za titulom ho podľa vlastných slov zastavili zdravotné ťažkosti v piatom sete. „Cítil som kŕče v lýtku. Počas prestávky som sa snažil zo všetkých síl, využil som tento čas.
Lýtko ma však už neposlúchalo a po druhom geme sa k tomu pridalo aj stehno a cítil som sa úplne vyčerpaný. Telo ma na kurte zradilo,“ poznamenal Cobolli, ktorý mal k dispozícii ušetrenú energiu po tom, čo nemusel odohrať semifinálový súboj s krajanom Matteom Arnaldim, ktorý z turnaja odstúpil.
Po svojom prvom finálovom zápase v kariére sa už zameral na Wimbledon, na ktorom vlani dosiahol donedávna svoj najlepší výsledok, keď sa dostal do štvrťfinále.
„Budem sa snažiť, keď sa dostanete do prvého finále, prečo nie do druhého? Myslím si, že po týchto týždňoch si zaslúžim byť tu. Stále som mladý, musím veľa pracovať, užívať si túto cestu a možno sa opäť dostanem do finále.“
Konečne happy end
Zverev uspel v grandslamovom finále na štvrtý pokus. Na dvorci Philippa Chatriera prehral v roku 2024 so Španielom Carlosom Alcarazom.
Práve neprítomnosť víťaza uplynulých dvoch ročníkov v kombinácii so skorým vypadnutím najvyššie nasadeného Taliana Jannika Sinnera zo zdravotných dôvodov, zahrala v prospech Zvereva.
„Tento kurt je pre mňa veľmi výnimočný v mnohých smeroch. Prežil som na ňom najlepší moment v mojom živote, ale aj najhorší. Štyri roky dozadu som tu ležal na zemi, keď som mal sedem natrhnutých väzov a dve zlomené kosti.
Prehral som tu finále pred dvoma rokmi, ale teraz to má konečne happy end,“ reagoval „Sascha“ Zverev pri svojej reči s trofejou v rukách.
Gratuláciu adresoval novému šampiónovi aj jeho finálový súper: „Keby sa ma niekto opýtal, kto si zaslúži tento titul najviac, vždy by som povedal tvoje meno.
Je pre mňa česť, že môžem zdieľať tento kurt s tebou. Som za teba šťastný, samozrejme, ja som smutný z prehry. Bol som blízko. Teraz si si splnil svoj sen, ďalší raz ma nechaj vyhrať.“