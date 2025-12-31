ONLINE: Slovensko - Švajčiarsko na MS v hokeji do 20 rokov 2026 (U20 LIVE)

Slovensko a Švajčiarsko dnes hrajú zápas skupiny A na MS v hokeji do 20 rokov 2026 v americkej Minnesote.
Zápas hostí Grand Casino Arena v Saint Paul.
Zverenci trénera Petra Frühaufa odštartovali šampionát prehrou s favorizovaným Švédskom 2:3. V ďalšom zápase už bodovali naplno, keď zdolali rovesníkov Nemecka 4:1.
Tretí zápas Slováci odohrali proti domácim hráčom z USA, kde po gólovej prestrelke a skvelom predvedenom výkone žiaľ prehrali 5:6.
Kde sledovať MS U20 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Slovensko - Švajčiarsko na MS v hokeji do 20 rokov LIVE (skupina A, streda, výsledok, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta do 20 rokov Skupina A 2025/2026
31.12.2025 o 19:00
Švajčiarsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Dnes našich reprezentantov do 20 rokov čaká na MS Švajčiarsko. Úvodné buly je naplánované na 19:00.
Švajčiari sú v tabuľke štvrtí, teda o priečku nižšie, ako sme my. Majú však rovnaký počet bodov – tri. USA podľahli 1:2, Švédsku 2:4 a včera zdolali Nemecko 4:0.
Slovensko dokázalo na turnaji zdolať Nemecko 4:1, so Švédskom prehralo 2:3 a s USA 5:6.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.