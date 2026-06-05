Pribúdali neúspechy, aj kritika hráčov. Nemecká reprezentácia vyhodila trénera

Harold Kreis
Harold Kreis (Autor: SITA/Keystone via AP)
ČTK|5. jún 2026 o 13:43
ShareTweet0

Nemci na svetovom šampionáte chýbali vo štvrťfinále druhý rok po sebe.

Nemeckých hokejistov povedie na domácich majstrovstvách sveta v budúcom roku nový kouč. Po neúspešnom šampionáte vo Švajčiarsku skončil doterajší tréner Harold Kreis.

67-ročný kanadský rodák mal zmluvu až do konca nasledujúcej sezóny, ale zväzové vedenie dnes oznámilo, že s ním spoluprácu rozviazalo.

Nemcom sa na májovom vrcholnom turnaji nepodarilo rovnako ako vlani v Štokholme a Herningu postúpiť do štvrťfinále.

Strieborní medailisti z OH 2018 aj majstrovstiev sveta 2023 tento rok neuspeli výraznejšie ani pod piatimi kruhmi v Miláne, kde tím okolo hviezdneho útočníka Leona Draisaitla obsadil šieste miesto.

Kreis pôsobil u nemeckej reprezentácie od roku 2023 a v Tampere a Rige ju doviedol do finále. Ďalšie vrcholné akcie ale jeho zverencom nevyšli podľa predstáv.

Pri obhajobe striebra skončil tím na šampionáte v Česku šiesty. Po posledných neúspechoch sa navyše podľa médií začala objavovať kritika hráčov na spôsob koučovania a organizácie hry.

Reprezentácie

    Harold Kreis
    Harold Kreis
    Pribúdali neúspechy, aj kritika hráčov. Nemecká reprezentácia vyhodila trénera
    dnes 13:43
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Pribúdali neúspechy, aj kritika hráčov. Nemecká reprezentácia vyhodila trénera