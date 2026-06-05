Pribúdali neúspechy, aj kritika hráčov. Nemecká reprezentácia vyhodila trénera

Nemeckých hokejistov povedie na domácich majstrovstvách sveta v budúcom roku nový kouč. Po neúspešnom šampionáte vo Švajčiarsku skončil doterajší tréner Harold Kreis.
67-ročný kanadský rodák mal zmluvu až do konca nasledujúcej sezóny, ale zväzové vedenie dnes oznámilo, že s ním spoluprácu rozviazalo.
Nemcom sa na májovom vrcholnom turnaji nepodarilo rovnako ako vlani v Štokholme a Herningu postúpiť do štvrťfinále.
Strieborní medailisti z OH 2018 aj majstrovstiev sveta 2023 tento rok neuspeli výraznejšie ani pod piatimi kruhmi v Miláne, kde tím okolo hviezdneho útočníka Leona Draisaitla obsadil šieste miesto.
Kreis pôsobil u nemeckej reprezentácie od roku 2023 a v Tampere a Rige ju doviedol do finále. Ďalšie vrcholné akcie ale jeho zverencom nevyšli podľa predstáv.
Pri obhajobe striebra skončil tím na šampionáte v Česku šiesty. Po posledných neúspechoch sa navyše podľa médií začala objavovať kritika hráčov na spôsob koučovania a organizácie hry.