Slovákov na budúcoročných MS opäť čaká federálne derby. Domáci Nemci pristúpili k zmene

Slovenskí hokejisti by sa na budúcoročných majstrovstvách sveta v nemeckých mestách Düsseldorf a Mannheim (14.-30. mája 2027) mali stretnúť v základnej skupine nakoniec opäť s Českom.
Rozhodli o tom domáci Nemci, ktorí využili možnosť práva na jednu zmenu a prehodili sa práve so Slovenskom.
Slováci by sa tak mali predstaviť v B-skupine a okrem Česka ich čakajú aj zámorské tímy USA a Kanada. Zahrajú si aj proti Dánom, Nórom, Kazachstanu a Maďarsku.
Skupiny sa zostavujú podľa dopredu stanoveného nasadzovacieho kľúča. V A-skupine figurujú tímy z pozícií rebríčka 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13 a 16, do B-skupiny putujú tímy z pozícií 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 a 15.
Organizátor má však právo jeden tím vymeniť a rozhodnúť, v ktorej skupine bude hrať domáca reprezentácia. Nemci to využili vo svoj prospech.
Rozdelenie tímov do skupín MS vychádza z aktuálneho rebríčka IIHF, ktorý zohľadňuje výsledky z uplynulých piatich významných turnajov (MS a ZOH), pričom najväčšiu váhu má práve končiaci sa svetový šampionát.
Slováci na ňom obsadili 9. miesto, no aj vďaka štvrtej priečke zo ZOH 2026 v Miláne poskočili v rebríčku v porovnaní s vlaňajškom z desiatej pozície o dve miesta nahor.
Rusko a Bielorusko majú zmrazené svoje pozície v renkingu od vojenskej invázie na Ukrajinu, odvtedy sú vyradené z turnajov IIHF.
Zloženie skupín na MS 2027
A-skupina (Düsseldorf): Švajčiarsko, Fínsko, Švédsko, Nemecko, Lotyšsko, Rakúsko, Slovinsko, Ukrajina
B-skupina (Mannheim): USA, Kanada, Česko, Slovensko, Dánsko, Nórsko, Kazachstan, Maďarsko