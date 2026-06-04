Šéf Americkej obchodnej komory v Rusku Robert Agee vo štvrtok počas Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra oznámil, že 1. júla sa uskutoční v Moskve hokejový zápas medzi ruským a americkým hokejovým tímom.
„Usporiadame hokejový zápas na oslavu 250. výročia vzniku Spojených štátov. Dúfame, že to pomôže roztopiť ľady, ktoré sa medzi nami vytvorili,“ citoval Ageeho ruský športový portál Sport-Express.
Ruské médiá začali okamžite zisťovať zostavy oboch tímov, ale veľa informácií nezistili. Hráčsky agent Alexandra Ovečkina Gleb Čistjakov agentúre TASS potvrdil, že najlepší strelec NHL všetkých čias určite nenastúpi.
Podľa portálu Sport-Express nebudú hrať ani ďalšie ruské hviezdy NHL a zápas sa uskutoční bez profesionálnych hráčov.
Úvahy o možnom hokejovom zápase medzi Ruskom a USA sa objavili minulú jar. Ruský prezident Vladimir Putin vtedy údajne navrhol prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi, aby zorganizoval stretnutie tímov NHL a KHL, čo americký líder údajne podporil.
Komisár NHL Gary Bettman na druhý deň reagoval, že o takom pláne nevie. „Nebudem špekulovať, ani nič podobné,“ dodal Bettman.
Za viac než rok sa situácia nezmenila.
Šéf ruskej KHL Alexej Morozov pre TASS zdôraznil, že momentálne neprebiehajú žiadne rokovania, hoci samotná myšlienka zápasu sa javí ako lákavá.
„Bolo by to samozrejme skvelé. Ale skvelých by bolo aj mnoho iných vecí. Účasť na olympiáde by bola tiež skvelá. Všetci čakajú na moment, kedy sa budeme môcť na nej zúčastniť,“ povedal Morozov.