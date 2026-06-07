VIDEO: Hororové zábery. Eriksen opäť odpadol na ihrisku, hráči ho na trávniku obkľúčili

Dánsky futbalista Christian Eriksen skolaboval v prípravnom stretnutí s Ukrajinou. Stalo sa mu to už druhýkrát, prvýkrát mal zástavu srdca spred piatich rokov pri stretnutí s Fínskom na majstrovstvách Európy v Kodani.
Zápas v Odense bol po 70 minútach ukončený za stavu 2:1 pre domácich.
V stretnutí dvoch tímov, ktoré nepostúpili na svetový šampionát, Dáni viedli po strelách Dorgua a Maehleho. Za hostí znížil Cigánkov.
V 65. minúte sa ale Eriksen bez cudzieho zavinenia zrútil na trávnik. Nórsky rozhodca Kringstad okamžite volal lekára a po niekoľkých minútach bolo jasné, že stretnutie nebude pokračovať.
VIDEO: Odpadnutie Christiana Eriksena
Tridsaťštyriročný Eriksen sa po prvom kolapse podrobil operácii srdca a po ôsmich mesiacoch sa na trávnik vrátil.
Znovu do dotiahol aj do dánskej reprezentácie a dnes hral 151. medzištátny zápas.
V minulosti hral za Ajax, Tottenham Hotspur a Inter Miláno, kariéru po zdravotných problémoch reštartoval v Brentforde a opäť sa dostal do elitného klubu ako hráč Manchestru United.
V tejto sezóne obliekal v bundeslige dres Wolfsburgu. V reprezentácii má na konte 46 gólov, najviac zo súčasného kádra.
Prípravné zápasy - nedeľa, 7. jún
Dánsko - Ukrajina 2:1 (2:1)
Góly: 13. Dorgu, 36. Maehle - 44. Cygankov
/Zápas prerušili v 65. minúte a predčasne ukončili pre kolaps Eriksena/
Lichtenštajnsko - Cyprus 0:2 (0:1)
Góly: 28. Tzionis, 71. Sotiriou