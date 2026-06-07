VIDEO: Hororové zábery. Eriksen opäť odpadol na ihrisku, hráči ho na trávniku obkľúčili

Christian Eriksen odpadol v zápase s Ukrajinou.
Christian Eriksen odpadol v zápase s Ukrajinou. (Autor: X/Pro Football News)
Sportnet, ČTK|7. jún 2026 o 20:09
ShareTweet4

Pre dánskeho útočníka ide už o druhý incident.

Dánsky futbalista Christian Eriksen skolaboval v prípravnom stretnutí s Ukrajinou. Stalo sa mu to už druhýkrát, prvýkrát mal zástavu srdca spred piatich rokov pri stretnutí s Fínskom na majstrovstvách Európy v Kodani.

Zápas v Odense bol po 70 minútach ukončený za stavu 2:1 pre domácich.

V stretnutí dvoch tímov, ktoré nepostúpili na svetový šampionát, Dáni viedli po strelách Dorgua a Maehleho. Za hostí znížil Cigánkov.

V 65. minúte sa ale Eriksen bez cudzieho zavinenia zrútil na trávnik. Nórsky rozhodca Kringstad okamžite volal lekára a po niekoľkých minútach bolo jasné, že stretnutie nebude pokračovať.

VIDEO: Odpadnutie Christiana Eriksena

Tridsaťštyriročný Eriksen sa po prvom kolapse podrobil operácii srdca a po ôsmich mesiacoch sa na trávnik vrátil.

Znovu do dotiahol aj do dánskej reprezentácie a dnes hral 151. medzištátny zápas.

V minulosti hral za Ajax, Tottenham Hotspur a Inter Miláno, kariéru po zdravotných problémoch reštartoval v Brentforde a opäť sa dostal do elitného klubu ako hráč Manchestru United.

V tejto sezóne obliekal v bundeslige dres Wolfsburgu. V reprezentácii má na konte 46 gólov, najviac zo súčasného kádra.

Prípravné zápasy - nedeľa, 7. jún

Dánsko - Ukrajina 2:1 (2:1)

Góly: 13. Dorgu, 36. Maehle - 44. Cygankov

/Zápas prerušili v 65. minúte a predčasne ukončili pre kolaps Eriksena/

Lichtenštajnsko - Cyprus 0:2 (0:1)

Góly: 28. Tzionis, 71. Sotiriou

Reprezentácie

Christian Eriksen odpadol v zápase s Ukrajinou.
Christian Eriksen odpadol v zápase s Ukrajinou.
VIDEO: Hororové zábery. Eriksen opäť odpadol na ihrisku, hráči ho na trávniku obkľúčili
dnes 20:09|4
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»VIDEO: Hororové zábery. Eriksen opäť odpadol na ihrisku, hráči ho na trávniku obkľúčili