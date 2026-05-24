Šramková hrá na Roland Garros a Vavrov Wolfsburg v baráži. Športový program na dnes (25. máj)

Športový program na pondelok, 25. máj
Futbal
- 20:30 SC Paderborn - VfL Wolfsburg, odveta Baráže o účasť v Bundeslige /prvý zápas: 0:0/
Hokej
- 2:00 Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche, semifinále play-off NHL (3. zápas) /stav série: 2:0/
- 16:20 USA - Maďarsko, skupina A na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Plus NAŽIVO/
- 20:20 Nemecko - Veľká Británia, skupina A na MS v hokeji 2026 //vysiela JOJ Plus NAŽIVO/
- 16:20 Česko - Nórsko, skupina B na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 20:20 Slovinsko - Taliansko, skupina B na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Tenis
- 11:00 Roland Garros WTA (Šrámková)
- 11:00 Roland Garros ATP
- 10:00 challenger Košice Open
Basketbal
- 2:00 San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder, semifinále play-off NBA (4. zápas) /stav série: 1:2/
Strelectvo
- 9:00 SP /účasť SR/
