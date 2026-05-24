Šramková hrá na Roland Garros a Vavrov Wolfsburg v baráži. Športový program na dnes (25. máj)

Slovenská tenistka Rebecca Šramková počas Roland Garros 2025. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|25. máj 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok, 25. mája. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 25. máj

Futbal

  • 20:30 SC Paderborn - VfL Wolfsburg, odveta Baráže o účasť v Bundeslige /prvý zápas: 0:0/ 

Hokej

Tenis

  • 11:00 Roland Garros WTA (Šrámková)
  • 11:00 Roland Garros ATP
  • 10:00 challenger Košice Open

Basketbal

  • 2:00 San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder, semifinále play-off NBA (4. zápas) /stav série: 1:2/

Strelectvo

  • 9:00 SP /účasť SR/     
TV program: pondelok, 25. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

