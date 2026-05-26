VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu USA - Rakúsko na MS v hokeji 2026

Hokejisti USA si vo svojom záverečnom vystúpení v A-skupine MS poradili s Rakúskom 4:1, čo im zabezpečilo postup do vyraďovacej fázy.
Rakúšania začali aktívne, hneď na začiatku si vytvorili niekoľko nebezpečných situácií, Harnisch v najväčšej z nich trafil len hornú tyč.
Američania so súperom postupne vyrovnali krok a v 6. minúte sa dostali do vedenia, keď sa presne pod hornú tyč trafil Clifton. Len o 45 sekúnd neskôr sa presadil ďalší obranca, Ufko zamieril presne k ľavej tyči.
Znížiť mohol z brejku Rohrer, brankár Cooley ale jeho pokus vyrazil. Namiesto kontaktného gólu prišiel ďalší presných zásah zámorských hráčov, 67 sekúnd po začiatku druhej tretiny sa pohotovou dorážkou z uhla prezentoval Cotter.
V 32. minúte sa presadil v presilovke pohotovo dorážajúci Tkachuk a o víťazovi bolo rozhodnuté.
Američania ubrali plyn, čo využil šikovným tečom Maierovej strely Schwinger. Druhý rakúsky gól mal na hokejke Neubauer, pri dorážke ale neprehodil Cooleyho betón.
Aj napriek následnej streleckej prevahe súpera tím USA bez problémov doviedol zápas do víťazného konca. Rakúsko skončí v skupine šieste a nezopakuje si tak vlaňajšiu účasť vo štvrťfinále MS.
