    USA na MS v hokeji 2026
    26.05.2026, Skupina A
    4 - 1
    2:0, 2:1, 0:0
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu USA - Rakúsko na MS v hokeji 2026

    Fotka zo zápasu USA - Rakúsko na MS v hokeji 2026.
    Fotka zo zápasu USA - Rakúsko na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet|26. máj 2026 o 19:14
    Video, zostrih a góly zo zápasu USA - Rakúsko skupiny A na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti USA si vo svojom záverečnom vystúpení v A-skupine MS poradili s Rakúskom 4:1, čo im zabezpečilo postup do vyraďovacej fázy.

    Rakúšania začali aktívne, hneď na začiatku si vytvorili niekoľko nebezpečných situácií, Harnisch v najväčšej z nich trafil len hornú tyč.

    Američania so súperom postupne vyrovnali krok a v 6. minúte sa dostali do vedenia, keď sa presne pod hornú tyč trafil Clifton. Len o 45 sekúnd neskôr sa presadil ďalší obranca, Ufko zamieril presne k ľavej tyči.

    Znížiť mohol z brejku Rohrer, brankár Cooley ale jeho pokus vyrazil. Namiesto kontaktného gólu prišiel ďalší presných zásah zámorských hráčov, 67 sekúnd po začiatku druhej tretiny sa pohotovou dorážkou z uhla prezentoval Cotter.

    V 32. minúte sa presadil v presilovke pohotovo dorážajúci Tkachuk a o víťazovi bolo rozhodnuté.

    Fotogaléria zo zápasu USA - Rakúsko na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    USA's Paul Cotter, right, celebrates after scoring his side's third goal with USA's Max Sasson, left, and USA's Mathieu Olivier, center, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A match between United States and Austria in Zurich, Switzerland, Tuesday, May 26, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP) - Max Sasson - Mathieu Olivier
    United States' Connor Clifton celebrates at the bench after a goal during the Group A preliminary round game between heUnited States and Austria in Zurich, Switzerland, Tuesday, May 26, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)
    USA's players celebrate their side's third goal during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A match between United States and Austria in Zurich, Switzerland, Tuesday, May 26, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)
    Austria's Peter Schneider, cen, and USA's goaltender Devin Cooley, top, challenge for the puck during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A match between United States and Austria in Zurich, Switzerland, Tuesday, May 26, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)
    USA's players celebrate their side's second goal during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A match between United States and Austria in Zurich, Switzerland, Tuesday, May 26, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)

    Američania ubrali plyn, čo využil šikovným tečom Maierovej strely Schwinger. Druhý rakúsky gól mal na hokejke Neubauer, pri dorážke ale neprehodil Cooleyho betón.

    Aj napriek následnej streleckej prevahe súpera tím USA bez problémov doviedol zápas do víťazného konca. Rakúsko skončí v skupine šieste a nezopakuje si tak vlaňajšiu účasť vo štvrťfinále MS.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    VIDEO: Zostrih zápasu USA - Rakúsko na MS v hokeji 2026

    Tabuľka: Skupina A na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    6
    6
    0
    0
    0
    35:5
    18
    2
    FínskoFínskoFIN
    6
    6
    0
    0
    0
    29:7
    18
    3
    LotyšskoLotyšskoLAT
    7
    4
    0
    0
    3
    24:17
    12
    4
    USAUSAUSA
    7
    3
    1
    0
    3
    25:21
    11
    5
    NemeckoNemeckoGER
    7
    3
    0
    1
    3
    23:22
    10
    6
    RakúskoRakúskoAUT
    7
    3
    0
    0
    4
    17:29
    9
    7
    MaďarskoMaďarskoHUN
    7
    1
    0
    0
    6
    14:38
    3
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    7
    0
    0
    0
    7
    7:35
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Tréner Slovenska Vladimír Országh počas MS v hokeji 2026.rozhovor
    Tréner Slovenska Vladimír Országh počas MS v hokeji 2026.rozhovor
    Országh: Neporazili sme favorita, preto nie sme vo štvrťfinále. Potrebujeme širšiu základňu
    Martin Turčin|dnes 20:28
