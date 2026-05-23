    23.05.2026, Skupina A
    9 - 0
    1:0, 6:0, 2:0
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Švajčiarsko - Maďarsko na MS v hokeji 2026

    Fotka zo zápasu Švajčiarsko - Maďarsko na MS v hokeji 2026.
    Fotka zo zápasu Švajčiarsko - Maďarsko na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet|23. máj 2026 o 19:23
    Video, zostrih a góly zo zápasu Švajčiarsko - Maďarsko skupiny A na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti Švajčiarska na domácich majstrovstvách sveta deklasovali po suverénnom výkone 9: 0 Maďarsko a šiestou výhrou si udržali stopercentnú úspešnosť v A-skupine.

    Hetrikom počas necelých piatich minút rozdelených prvou prestávkou sa blysol obranca Roman Josi.

    Brankárovi Leonardovi Genonimu stačilo k 14. čistému kontu na šampionátoch desať zákrokov.

    Švajčiarsky kapitán Josi otvoril strelecký účet stretnutia v 19. minúte, keď prekonal Ádáma Vaya po elegantnej sťahovačke strelou po ľade.

    Opora Nashvillu v NHL Josi pridal druhý gól po 29 sekundách druhej časti, keď si sám vybojoval puk v strednom pásme, obtočil sa okolo obrancu a uspel so strelou na lapačku.

    V 23. min potom tridsaťpäťročný zadák ranou od modrej v presilovke skompletizoval hetrik.

    Maďari tak na druhý deň po sebe inkasovali tri góly od obrancu, v piatkovom dueli s Nemeckom im nastrieľal hetrik Leon Gawanke.

    Fotogaléria zo zápasu Švajčiarsko - Maďarsko na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    Csanad Ravasz a Nino Niederreiter počas zápasu základnej A-skupiny Švajčiarsko - Maďarsko na MS v ľadovom hokeji v Zürichu
    Zeteny Hadoba a Roman Josi počas zápasu základnej A-skupiny Švajčiarsko - Maďarsko na MS v ľadovom hokeji v Zürichu
    Druhý zľava Roman Josi oslavuje gól počas zápasu základnej A-skupiny Švajčiarsko - Maďarsko na MS v ľadovom hokeji v Zürichu
    Roman Josi strieľa počas zápasu základnej A-skupiny Švajčiarsko - Maďarsko na MS v ľadovom hokeji v Zürichu
    Hungary goaltender Bence Balizs spits water in dejection after allowing a goal, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A match between Switzerland and Hungary in Zurich, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Switzerland's Roman Josi, left, in action against Hungary's Bence Horvath during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Switzerland and Hungary, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Hungary's Krisztian Nagy, left, and Switzerland's Christoph Bertschy, right, challenge for the puck during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A match between Switzerland and Hungary in Zurich, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Hungary's Istvan Terbocs, left, and Switzerland's Simon Knak, right, cahllenge for the puck during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A match between Switzerland and Hungary in Zurich, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Switzerland's Nino Niederreiter, left, scores the opening goal during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A match between Switzerland and Hungary in Zurich, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)

    Švajčiari potom pokračovali v kanonáde. V 32. min zvýšil na 4:0 Timo Meier a necelé dve minúty potom vyhnal Vaya na striedačku Denis Malgin.

    Druhému maďarskému gólmanovi Bencemu Bálizsovi vydržala nepriestrelnosť necelé tri minúty, kým ho v 36. minúte prekonal Calvin Thürkauf.

    Švajčiarsku tretinu snov potom zakončil v 40. minúte pri signalizovanej početnej výhode gólom na 7:0 Sven Andrighetto, ktorý pridal gól k štyrom asistenciám.

    V záverečnej časti sa švajčiarske skóre zastavilo tesne pred "desiatkou", konečný výsledok stanovili strelami z uhla Malgin a Simon Knak.

    Tabuľka: Skupina A na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    6
    6
    0
    0
    0
    35:5
    18
    2
    FínskoFínskoFIN
    5
    5
    0
    0
    0
    24:5
    15
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    4
    3
    0
    0
    1
    12:14
    9
    4
    LotyšskoLotyšskoLAT
    5
    2
    0
    0
    3
    10:16
    6
    5
    USAUSAUSA
    5
    1
    1
    0
    3
    14:17
    5
    6
    NemeckoNemeckoGER
    5
    1
    0
    1
    3
    11:17
    4
    7
    MaďarskoMaďarskoHUN
    5
    1
    0
    0
    4
    10:23
    3
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    5
    0
    0
    0
    5
    4:23
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Andrej Kollár, František Gajdoš (obaja Slovensko) a Lukáš Sedlák (Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko.
    Andrej Kollár, František Gajdoš (obaja Slovensko) a Lukáš Sedlák (Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko.
    Českí experti si po derby vydýchli: Slováci boli lepší, ale rozhodol šťastný gól Červenku
    Nikola Černáková|teraz
