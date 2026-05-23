VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Švajčiarsko - Maďarsko na MS v hokeji 2026

Hokejisti Švajčiarska na domácich majstrovstvách sveta deklasovali po suverénnom výkone 9: 0 Maďarsko a šiestou výhrou si udržali stopercentnú úspešnosť v A-skupine.
Hetrikom počas necelých piatich minút rozdelených prvou prestávkou sa blysol obranca Roman Josi.
Brankárovi Leonardovi Genonimu stačilo k 14. čistému kontu na šampionátoch desať zákrokov.
Švajčiarsky kapitán Josi otvoril strelecký účet stretnutia v 19. minúte, keď prekonal Ádáma Vaya po elegantnej sťahovačke strelou po ľade.
Opora Nashvillu v NHL Josi pridal druhý gól po 29 sekundách druhej časti, keď si sám vybojoval puk v strednom pásme, obtočil sa okolo obrancu a uspel so strelou na lapačku.
V 23. min potom tridsaťpäťročný zadák ranou od modrej v presilovke skompletizoval hetrik.
Maďari tak na druhý deň po sebe inkasovali tri góly od obrancu, v piatkovom dueli s Nemeckom im nastrieľal hetrik Leon Gawanke.
Švajčiari potom pokračovali v kanonáde. V 32. min zvýšil na 4:0 Timo Meier a necelé dve minúty potom vyhnal Vaya na striedačku Denis Malgin.
Druhému maďarskému gólmanovi Bencemu Bálizsovi vydržala nepriestrelnosť necelé tri minúty, kým ho v 36. minúte prekonal Calvin Thürkauf.
Švajčiarsku tretinu snov potom zakončil v 40. minúte pri signalizovanej početnej výhode gólom na 7:0 Sven Andrighetto, ktorý pridal gól k štyrom asistenciám.
V záverečnej časti sa švajčiarske skóre zastavilo tesne pred "desiatkou", konečný výsledok stanovili strelami z uhla Malgin a Simon Knak.
