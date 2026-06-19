Škótsko čaká jeden z najlepších tímov sveta, Brazíliu čaká povinná jazda s Haiti

Škótski futbalisti vstúpia do druhého kola bojov v C-skupine na MS 2026 ako jediní s plným počtom bodov.
Po neľahkom triumfe nad outsiderom z Haiti ich však čaká podstatne náročnejší súper – Maroko, ktoré na úvod uhralo cennú remízu s Brazíliou (1:1).
Duel je na programe v sobotu o 0.00 SELČ na štadióne vo Foxborough. „Kanárici“ nastúpia o dve a pol hodiny neskôr vo Philadelphii proti Haiti s cieľom presvedčivého víťazstva.
Škóti vyhrali nad Haiti gólom Johna McGinna z 28. minúty, no nebol to dominantný výkon. Súper ich dokonca prestrieľal 15:9 a mal aj miernu prevahu v držaní lopty (54:46).
„Trochu sme našich fanúšikov potrápili. Všetci hovorili, že to bude zápas, ktorý musíme vyhrať, a my sme ho vyhrali. V obrane sme boli vynikajúci, no s loptou sme mohli byť lepší,“ priznal tréner Steve Clarke.
Ten verí, že proti Maroku príde zlepšenie. Kapitán Andy Robertson dodal, že tím sa nechce zaoberať postupovými kalkuláciami.
„Snažíme sa nemyslieť na to, že by to bolo historické. Chceme byť prvý tím z našej krajiny, ktorý to dokáže. Vieme, aké to bude ťažké, čaká nás jeden z najlepších tímov sveta,“ uviedol.
Maroko vstúpilo do turnaja proti Brazílii veľmi dobre a bolo blízko víťazstvu. Aj preto si proti Škótsku verí.
„Brazília je technická aj fyzická, Škótsko je iné. Loptu budú posielať dopredu rýchlejšie a budú silní v druhých loptách. Myslím si, že vieme hrať lepšie ako v prvom zápase,“ povedal tréner Mohamed Ouahbi.
MS vo futbale 2026 - program a výsledky skupiny C
| Skupina C | Matchday 3
| Skupina C | Matchday 3
| Skupina C | Matchday 9
| Skupina C | Matchday 9
| Skupina C | Matchday 14
| Skupina C | Matchday 14
V druhom zápase skupiny čaká Brazíliu duel s Haiti, kde je favorit jasný.
Tréner Carlo Ancelotti avizoval zmeny v zostave po nevydarenom výkone v úvode turnaja.
„Šampionát sa nevyhráva v prvom zápase. Kabína nebola spokojná, najmä s prvým polčasom. Zlepšíme sa,“ povedal.
Brazílii stále chýba Neymar, ktorý pre zranenie neodcestoval na turnaj.
Haiti vstupuje do zápasu ako outsider, no tréner Sébastien Migné verí v prekvapenie.
„Náš tím má všetko, aby vyhral. Už sme ukázali, že sem patríme,“ uviedol.
MS vo futbale 2026 - C-skupina, 2. kolo
Predpokladané zostavy Brazília - Haiti:
Brazília: Alisson - Danilo, Marquinhos, Bremer, Douglas Santos - Fabinho, Guimaraes - Luiz Henrique, Raphinha, Vinicius - Cunha (Thiago)
Haiti: Placide - Arcus, Delcroix, Ade, Experience - Casimir, Jacques, Bellegarde, Providence - Pierrot, Isidor
Predpokladané zostavy Škótsko - Maroko:
Škótsko: Gunn - Hickey, Hanley, Hendry, Robertson - Gannon-Doak, McTominay, Ferguson, McGinn - Shankland, Adams
Maroko: Bono - Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui - Bouaddi, El Aynaoui - Diaz, Ounahi, El Khannouss - Saibari