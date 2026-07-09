ONLINE: Hajduk Split - MŠK Žilina dnes, Európska liga LIVE (1. predkolo - prvý zápas)

Futbalisti tímov Hajduk Split a MŠK Žilina dnes hrajú prvý zápas 1. predkola Európskej ligy.
V úvodnom dueli má výhodu domáceho prostredia chorvátsky tím, odveta v Žiline je na programe o týždeň vo štvrtok 16. júla.
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ONLINE PRENOS: Hajduk Split - MŠK Žilina dnes LIVE (futbal, Európska liga, 1. predkolo, 1. zápas, štvrtok, NAŽIVO)
Európska liga 1. predkolo 2026/2027
09.07.2026 o 20:00
Hajduk Split
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Žilina
Prehľad
Rozhodca: Athanasiou – Egglezou, Sokratous (všetci CYP).
Prenos
Európska liga sa vracia a hneď v 1. predkole čaká MŠK Žilina mimoriadne atraktívny súper. Vo štvrtok 9. júla o 20:00 nastúpia Šošoni na legendárnom štadióne Poljud proti chorvátskemu Hajduku Split. Odveta je na programe o týždeň neskôr pod Dubňom, a tak bude prvý duel kľúčový z pohľadu vytvorenia si dobrej východiskovej pozície.
Hajduk vstupuje do dvojzápasu v úlohe favorita. Chorvátsky veľkoklub patrí medzi tradičné mená balkánskeho futbalu, na domácom Poljude sa môže oprieť o výbornú atmosféru a fanúšikov, ktorí dokážu vytvoriť jedno z najbúrlivejších prostredí v Európe. Pre mladý tím MŠK to bude nielen futbalová, ale aj psychická skúška.
Žilinčania si účasť v Európskej lige vybojovali triumfom v Slovenskom pohári a do novej sezóny vstupujú s cieľom potvrdiť svoju povesť odvážneho a ofenzívneho mužstva. Práve rýchly prechod do útoku, vysoké napádanie a nebojácna hra budú zrejme najväčšími zbraňami slovenského vicemajstra proti skúsenejšiemu súperovi.
Pre MŠK bude mimoriadne dôležité zvládnuť úvod zápasu. Hajduk sa bude snažiť využiť podporu domácich tribún a vytvoriť si náskok ešte pred odvetou. Ak však Žilina ustojí úvodný tlak a podarí sa jej streliť gól vonku, môže byť dvojzápas veľmi otvorený.
Zaujímavosťou je, že oba kluby sa už v európskych pohároch stretli. V lete 2009 bol úspešnejší slovenský zástupca, keď po remíze 1:1 doma zvíťazil v Splite 1:0 a postúpil ďalej. Tento výsledok je pre fanúšikov MŠK dodnes jednou z najkrajších európskych spomienok.
Čaká nás súboj bohatej tradície proti mladíckej dravosti. Hajduk je papierovým favoritom, no Žilina už v minulosti dokázala, že sa silných súperov nezľakne. Ak „šošoni“ predvedú disciplinovaný výkon a využijú svoje rýchle protiútoky, môžu si zo Splitu odviezť výsledok, ktorý im dá reálnu šancu na postup v domácej odvete.
Zápas sa začína o 20:00, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Hajduk vstupuje do dvojzápasu v úlohe favorita. Chorvátsky veľkoklub patrí medzi tradičné mená balkánskeho futbalu, na domácom Poljude sa môže oprieť o výbornú atmosféru a fanúšikov, ktorí dokážu vytvoriť jedno z najbúrlivejších prostredí v Európe. Pre mladý tím MŠK to bude nielen futbalová, ale aj psychická skúška.
Žilinčania si účasť v Európskej lige vybojovali triumfom v Slovenskom pohári a do novej sezóny vstupujú s cieľom potvrdiť svoju povesť odvážneho a ofenzívneho mužstva. Práve rýchly prechod do útoku, vysoké napádanie a nebojácna hra budú zrejme najväčšími zbraňami slovenského vicemajstra proti skúsenejšiemu súperovi.
Pre MŠK bude mimoriadne dôležité zvládnuť úvod zápasu. Hajduk sa bude snažiť využiť podporu domácich tribún a vytvoriť si náskok ešte pred odvetou. Ak však Žilina ustojí úvodný tlak a podarí sa jej streliť gól vonku, môže byť dvojzápas veľmi otvorený.
Zaujímavosťou je, že oba kluby sa už v európskych pohároch stretli. V lete 2009 bol úspešnejší slovenský zástupca, keď po remíze 1:1 doma zvíťazil v Splite 1:0 a postúpil ďalej. Tento výsledok je pre fanúšikov MŠK dodnes jednou z najkrajších európskych spomienok.
Čaká nás súboj bohatej tradície proti mladíckej dravosti. Hajduk je papierovým favoritom, no Žilina už v minulosti dokázala, že sa silných súperov nezľakne. Ak „šošoni“ predvedú disciplinovaný výkon a využijú svoje rýchle protiútoky, môžu si zo Splitu odviezť výsledok, ktorý im dá reálnu šancu na postup v domácej odvete.
Zápas sa začína o 20:00, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:00.