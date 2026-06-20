    Škótsko
    Škótsko
    MS vo futbale 2026
    20.06.2026, Skupina C
    0 - 1
    0:1
    Maroko
    Maroko

    Maročan dal najrýchlejší gól na MS. Jeho tím je po prvom triumfe blízko k postupu

    Marockému futbalistovi Ismaelovi Saibarimu (11) gratulujú spoluhráči po tom, čo strelil prvý gól svojho tímu.
    Marockému futbalistovi Ismaelovi Saibarimu (11) gratulujú spoluhráči po tom, čo strelil prvý gól svojho tímu. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|20. jún 2026 o 05:46
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    Maroko dnes zdolalo Škótsko v skupine C na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina C

    Škótsko - Maroko 0:1 (0:1)

    Gól: 2. Saibari

    Rozhodcovia: Tantašev – Capenko, Gajnullin (všetci Uzb.), ŽK: Robertson, Ralston - Diop

    Diváci: 64.146

    Škótsko: Gunn – Hanley, Hendry, Tierney (60. Gannon-Doak) – Patterson (89. Ralston), McTominay, Ferguson, Robertson – McGinn (89. Stewart), Christie (71. McLean) – Adams (71. Dykes)

    Maroko: Bounou – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – El Aynaoui, Bouaddi – B. Diaz (84. Amaimouni), Ounahi (90. El Mourabet), El Khannous (84. Talbi) – Saibari (84. Rahimi)

    Futbalisti Maroka si pripísali prvé víťazstvo na MS 2026. V dueli C-skupiny v americkom Foxborough zdolali Škótsko 1:0 a so štyrmi bodmi figurujú na čele neúplnej tabuľky.

    Ismael Saibari skóroval už po 71 sekundách hry a postaral sa o doteraz najrýchlejší gól na prebiehajúcom šampionáte.

    Maroko je po zisku troch bodov blízko k postupu. Škóti si mohli prípadným víťazstvom v predstihu zabezpečiť účasť vo vyraďovacej fáze, čo by sa im podarilo premiérovo v histórii.

    Účinkovanie v základnej C-skupine uzavrú Škóti vo štvrtok 25. júna o 0.00 SELČ duelom vo Philadelphii proti Brazílii.

    Maroko sa v rovnaký deň a v rovnakom hracom čase stretne v East Rutherforde s Haiti.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina C

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BrazíliaBrazíliaBRA
    2
    1
    1
    0
    4:1
    4
    V
    R
    2
    MarokoMarokoMAR
    2
    1
    1
    0
    2:1
    4
    V
    R
    3
    ŠkótskoŠkótskoSCO
    2
    1
    0
    1
    1:1
    3
    P
    V
    4
    HaitiHaitiHTI
    2
    0
    0
    2
    0:4
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Haiti - Škótsko

    I. polčas:

    Prvý polčas patril takmer výhradne Maročanom, ktorí sa ujali vedenia už na začiatku druhej minúty - Diaz vysunul na pravej strane za obranu Saibariho a ten prudkou strelou z uhla do horných poschodí bránky prekonal Gunna.

    Afričania pokračovali v aktivite a ich náskok mohol zvýšiť opäť Saibari, ktorý pred bránkou na loptu iba tesne nedosiahol.

    Škóti sa cez pozornú defenzívu súpera len sporadicky dostávali do útočných akcií a osmelili sa až v závere polčasu, keď si zásluhou McGinna pripísali svoj prvý strelecký pokus. Ten však do priestoru bránky nesmeroval.

    II. polčas:

    Škóti sa v úvode druhého dejstva neúspešne pýtali penaltu po zákroku na McGinna, na druhej strane skončila tečovaná strela Saibariho zvnútra šestnástky na brvne Gunnovej bránky.

    Škótsky brankár vzápätí zneškodnil nebezpečnú hlavičku El Khannousu po rohovom kope. Ostrovania si v závere vytvorili tlak v snahe o vyrovnanie, ale zakončenie McTominaya zrazila obrana na roh a neujala sa ani hlavička Dykesa.

    Do odkrytej obrany mohol na opačnej strane pridať poistku Amaimouni, no netrafil bránku a tak sa Maročania mohli tešiť z tesného víťazstva. 

    Hlasy po zápase

    Lewis Ferguson, stredopoliar Škótska: „Myslím si, že za náš výkon by sme si zaslúžili aspoň bod. Opäť sa ukázalo, aké náročné je vyhrať zápas na majstrovstvách sveta. Po našom víťazstve nad Haiti v prvom stretnutí som počul veľa negatívnych reakcií, čo ma prekvapilo, pretože je to naozaj náročné a každé mužstvo tu má vysokú kvalitu. Som veľmi spokojný s reakciou hráčov, ale zároveň sklamaný z výsledku.“

    Ismael Saibari, autor víťazného gólu Maroka: „Je to najlepšie obdobie mojej kariéry, pretože od malička som sníval o tom, že budem hrať za svoju krajinu na majstrovstvách sveta. To sa mi podarilo a teraz už mám na konte aj dva góly. Som jednoducho šťastný. Máme svoje ciele a budeme o ne bojovať. Môžeme na šampionáte zájsť veľmi ďaleko.“

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 9

    19.06. 21:00
    | Skupina D | Matchday 9
    USA
    USA
    2 - 0
    Austrália
    Austrália
    Seattle | Seattle
    20.06. 05:00
    | Skupina D | Matchday 9
    Turecko
    Turecko
    0 - 1
    Paraguaj
    Paraguaj
    San Francisco | San Francisco
    20.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 9
    Škótsko
    Škótsko
    0 - 1
    Maroko
    Maroko
    Boston | Boston
    20.06. 02:30
    | Skupina C | Matchday 9
    Brazília
    Brazília
    3 - 0
    Haiti
    Haiti
    Philadelphia | Philadelphia

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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    Brazílsky futbalista Matheus Cunha (9) oslavuje svoj druhý gól tímu spolu s Viníciusom Júniorom (7) a Lucasom Paquetom (20) počas zápasu skupiny C.
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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Brazílsky futbalista Matheus Cunha (9) oslavuje svoj druhý gól tímu spolu s Viníciusom Júniorom (7) a Lucasom Paquetom (20) počas zápasu skupiny C.
    Brazílsky futbalista Matheus Cunha (9) oslavuje svoj druhý gól tímu spolu s Viníciusom Júniorom (7) a Lucasom Paquetom (20) počas zápasu skupiny C.
    Favorit z Brazílie rozhodol už v prvom polčase. Gólovo sa zaskvel útočník Manchestru United
    dnes 05:59
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    Domov»MS vo futbale 2026»Maročan dal najrýchlejší gól na MS. Jeho tím je po prvom triumfe blízko k postupu