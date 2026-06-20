Maročan dal najrýchlejší gól na MS. Jeho tím je po prvom triumfe blízko k postupu

MS vo futbale 2026 - skupina C
Škótsko - Maroko 0:1 (0:1)
Gól: 2. Saibari
Rozhodcovia: Tantašev – Capenko, Gajnullin (všetci Uzb.), ŽK: Robertson, Ralston - Diop
Diváci: 64.146
Škótsko: Gunn – Hanley, Hendry, Tierney (60. Gannon-Doak) – Patterson (89. Ralston), McTominay, Ferguson, Robertson – McGinn (89. Stewart), Christie (71. McLean) – Adams (71. Dykes)
Maroko: Bounou – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – El Aynaoui, Bouaddi – B. Diaz (84. Amaimouni), Ounahi (90. El Mourabet), El Khannous (84. Talbi) – Saibari (84. Rahimi)
Futbalisti Maroka si pripísali prvé víťazstvo na MS 2026. V dueli C-skupiny v americkom Foxborough zdolali Škótsko 1:0 a so štyrmi bodmi figurujú na čele neúplnej tabuľky.
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Ismael Saibari skóroval už po 71 sekundách hry a postaral sa o doteraz najrýchlejší gól na prebiehajúcom šampionáte.
Maroko je po zisku troch bodov blízko k postupu. Škóti si mohli prípadným víťazstvom v predstihu zabezpečiť účasť vo vyraďovacej fáze, čo by sa im podarilo premiérovo v histórii.
Účinkovanie v základnej C-skupine uzavrú Škóti vo štvrtok 25. júna o 0.00 SELČ duelom vo Philadelphii proti Brazílii.
Maroko sa v rovnaký deň a v rovnakom hracom čase stretne v East Rutherforde s Haiti.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS vo futbale 2026 - skupina C
Priebeh zápasu Haiti - Škótsko
I. polčas:
Prvý polčas patril takmer výhradne Maročanom, ktorí sa ujali vedenia už na začiatku druhej minúty - Diaz vysunul na pravej strane za obranu Saibariho a ten prudkou strelou z uhla do horných poschodí bránky prekonal Gunna.
Afričania pokračovali v aktivite a ich náskok mohol zvýšiť opäť Saibari, ktorý pred bránkou na loptu iba tesne nedosiahol.
Škóti sa cez pozornú defenzívu súpera len sporadicky dostávali do útočných akcií a osmelili sa až v závere polčasu, keď si zásluhou McGinna pripísali svoj prvý strelecký pokus. Ten však do priestoru bránky nesmeroval.
II. polčas:
Škóti sa v úvode druhého dejstva neúspešne pýtali penaltu po zákroku na McGinna, na druhej strane skončila tečovaná strela Saibariho zvnútra šestnástky na brvne Gunnovej bránky.
Škótsky brankár vzápätí zneškodnil nebezpečnú hlavičku El Khannousu po rohovom kope. Ostrovania si v závere vytvorili tlak v snahe o vyrovnanie, ale zakončenie McTominaya zrazila obrana na roh a neujala sa ani hlavička Dykesa.
Do odkrytej obrany mohol na opačnej strane pridať poistku Amaimouni, no netrafil bránku a tak sa Maročania mohli tešiť z tesného víťazstva.
Hlasy po zápase
Lewis Ferguson, stredopoliar Škótska: „Myslím si, že za náš výkon by sme si zaslúžili aspoň bod. Opäť sa ukázalo, aké náročné je vyhrať zápas na majstrovstvách sveta. Po našom víťazstve nad Haiti v prvom stretnutí som počul veľa negatívnych reakcií, čo ma prekvapilo, pretože je to naozaj náročné a každé mužstvo tu má vysokú kvalitu. Som veľmi spokojný s reakciou hráčov, ale zároveň sklamaný z výsledku.“
Ismael Saibari, autor víťazného gólu Maroka: „Je to najlepšie obdobie mojej kariéry, pretože od malička som sníval o tom, že budem hrať za svoju krajinu na majstrovstvách sveta. To sa mi podarilo a teraz už mám na konte aj dva góly. Som jednoducho šťastný. Máme svoje ciele a budeme o ne bojovať. Môžeme na šampionáte zájsť veľmi ďaleko.“