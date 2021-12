Volajú ich Bábcelona. Dedinský tím chce hrať pekný futbal a lákať divákov

Marián Hojer: Trom skutočnostiam. V prvom rade je to skúsený káder, ktorý hrá spolu už dlhšiu dobu. Vytvorila sa super partia, do ktorej zapadol nový tréner. Tretím faktorom je vysoká účasť na tréningoch.

Po jeseni ste na prvom mieste tabuľky. Čomu alebo komu za to vďačíte?

Marián Hojer: Matej hrá u nás už takmer desať rokov. Začal ešte v druhej triede a okrem nášho klubu pôsobil len v Rakúsku. Vždy sa však do Bábu vrátil.

Na derby proti Branču si našlo cestu sedemsto divákov. Aký to bol zápas?

Ak pre pandémiu koronavírusu súťaž na jar nezačne, ste právoplatným postupujúcim do štvrtej ligy.

Marián Hojer: Zatiaľ nevieme nič bližšie o reorganizácii, tým pádom postup neriešime. Ak ale vyhráme, budeme o tom uvažovať.

Či pôjdeme do vyššej súťaže sa uvidí po sezóne. Podľa toho, ako skončíme. Ak by sme ju vyhrali, určite by sme o tom uvažovali.

Ivan Vajzer: Čaká nás pravdepodobne reorganizácia, ale ktoré tímy by pôsobili v jednotlivých súťažiach nie je jasné. Súčasná piata liga Stred nám prináša veľa derby zápasov, pretože ani do topoľčianskeho regiónu to nemáme ďaleko.

Aké sú zatiaľ vaše najväčšie úspechy v histórii klubu?

Marián Hojer: Postup do piatej ligy a víťazstvo v najväčšom a najprestížnejšom vianočnom halovom turnaji na Slovensku - MOGET CUP. V oboch prípadoch šlo o sezónu 2015/16.