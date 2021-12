Prezident klubu odohral vyše tisíc minút. Aj vďaka nemu sú na čele tabuľky

Šéf klubu, ktorý pravidelne nastupuje na súťažné zápasy. Na jeseň odohral presne 1104 minút a bol pre mužstvo prínos. DUŠAN DRIEŇOVSKÝ (37) je dušou klubu MFK Baník Veľký Krtíš, polovičného šampióna piatej ligy skupiny D SsFZ. Vďaka komu alebo čomu zimujete na prvom mieste? Faktorov je viac. Prvým sú samotní hráči. Za posledné tri roky sa nám podarilo udržať mužstvo pokope. Pred sezónou sme sa posilnili o troch výborných futbalistov, ktorí sa ukázali ako rozdieloví v tom, čo nám uplynulé roky chýbalo. V strieľaní gólov.

Druhým faktorom je kabína. Máme dvadsaťčlenný káder, ktorý drží pokope na ihrisku aj mimo neho. Tretím je prostredie, v ktorom hráme a trénujeme. Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš a Mesto Veľký Krtíš nám za posledné roky formou obnovy infraštruktúry štadióna vytvorili dobré podmienky na to, aby sme mali kde trénovať, hrávať a dôstojne a reprezentovať.

O koho sa ešte môžete opierať? O členov výboru, ktorí sa každý deň snažia, aby sme v tejto rýchlej a uponáhľanej dobe nezaspali a ako klub napredovali. Bez nich by som to určite nezvládol. Každý jeden máme v klube definované úlohy, ktorým sa venujeme. Pred tromi rokmi, keď sme klub prevzali, sme si určili čiastkové ciele, ktoré sa snažíme postupne napĺňať. To, kde dnes klub je, či v rozvoji mládežníckeho futbalu, umiestnenia dospelých alebo obnovy futbalovej infraštruktúry, je výsledok poctivej práce nás všetkých. Veľmi pekne za to všetkým ďakujem.

Vraj nastupujete na zápasy áčka aj vy. Ako to stíhate? Futbal ma stále baví. Niekedy sa čudujem, že ešte viac, ako keď som začínal. Je to vďaka tomu, že mám super spoluhráčov a v kabíne sa cítim veľmi dobre. Na druhej strane som si vedomý toho, že ako člen výboru mám veľa ďalšej roboty, ktorá sa nespraví sama. Sú nedele, kedy myslím viac na to, či po organizačnej stránke bude všetko klapať, ako na to, či som pripravený na zápas. Ako by ste zhodnotili svoje výkony? Vraj ste prínosom. To by ste sa mali spýtať trénera (smiech). Sme na prvom mieste. Všetky zápasy, na ktoré som tento rok nastúpil sme vyhrali, respektíve sme ich neprehrali. Tak snáď je to dobré. Myslel som si, že z futbalu už za tie roky všetko viem, ale stále sa učím. Mal som počas kariéry šťastie, že som stretol a hral s výbornými futbalistami, trénermi, súpermi, od ktorých som sa veľa naučil.

MFK Baník Veľký Krtíš, líder piatej ligy skupiny D. (Autor: archív klubu)

Nechcú sa súperi na vás vytiahnuť, keďže ste prezident klubu? Nikto zo súperov nevie, že som prezidentom klubu. Jedine ak chalani z okresu. Osobne sa nepovažujem za prezidenta, som skôr člen výboru, ktorý musel prevziať zodpovednosť. A ja som nevedel povedať nie. Na ihrisku som rovnaký hráč, ako všetci ostatní. Aj tréner má teda odvahu na mňa vykrikovať (smiech). S množstvom súperových futbalistov sa za tie roky poznám. Vnímajú ma predovšetkým ako hráča a kamaráta. Ktoré výkony vášho mužstva na jeseň boli najlepšie? Bolo ich viac. Preto sme v tabuľke tak vysoko. Cením si víťazstvá nad okresnými mužstvami, pretože zápasy s nimi majú správnu atmosféru. Na ihrisku, ale aj v publiku. Navzájom sa natoľko poznáme, že sa nemáme čím prekvapiť. V tej chvíli je to o chcení, húževnatosti, bojovnosti. A teda o tom, čo zdobí naše mužstvo.

A čo stretnutia, ktoré vám naopak nevyšli? Nevyšiel nám hneď druhý zápas v Tomášovciach, kde sme podcenili nabudeného nováčika. A mrzí ma zápas predposledného kola v Radzovciach, kde sme v posledných piatich minútach prišli o dvojgólový náskok. Zimovalo by sa nám krajšie, keby tento zápas dotiahneme do víťazného konca. Aké máte ciele do jarnej časti? Aby sme si cez zimu udržali mužstvo pokope, boli zdraví a v sile absolvovali zimnú prípravu. A súťaž odohrali tak, aby sme sa udržali na pozícii, ktorá by nám zaručila postup. Momentálne nemáme nič isté, sme iba v polčase a uvidíme, čo bude po deväťdesiatich minútach na konci sezóny.

Dušan Drieňovský, prezident a hráč v jednej osobe. (Autor: archív klubu)

Ak by sa pre pandémiu jarná časť nezačala, ste právoplatným postupujúcim do štvrtej ligy. Nehovorme hop, kým nepreskočíme. Bol by som rád za štvrtú ligu, ale radšej by som odohral celý ročník piatej ligy. Šťastný by som bol, keby sme sa zbavili toho, čo nás všetkých sužuje. A teda nemuseli riešiť a dávať pozor na nejaké opatrenia. Aby si diváci opäť našli cestu na zápasy. Bez toho, aby sa niečoho báli. Pôjdete do vyššej súťaže? Sme okresné mesto, klub s päťdesiatročnou históriu, ktorému by sa patrilo hrať vyššiu súťaž. Je to cieľ nás všetkých a spravíme všetko, čo je v našich silách, aby sa to podarilo. Na druhej strane je potrebné sa na vec pozrieť z finančného hľadiska. Ak nebudem mať istotu toho, že finančne vykryjeme celý ročník od A mužstva po prípravku, tak to reálne nebude. Nefungujeme na princípe sľubov, ale na princípe férovosti a korektnosti. Slovo robí chlapa.

Kedy začínate zimnú prípravu? Posledný januárový týždeň. Naplánovaných je osem týždňov prípravy, počas ktorej by sme sa mali dostatočne pripraviť na to, aby sme úspešne zvládli jarnú časť súťaže. Postup do štvrtej ligy by bol pekný. Aké sú najväčšie úspechy v histórii vášho klubu? Musím sa priznať, že nie som v tomto zbehlý. Nepoznám do detailov históriu nášho klubu. Ak si dobre pamätám, aspoň z rozprávania, niekedy v osemdesiatych rokoch sa tu hrávala druhá najvyššia slovenská súťaž. Ale to som ešte nebol na svete (smiech). Čo si osobne pamätám, v roku 2010 sa tu hrávala tretia liga. Čo viem povedať presne, vyrástlo u nás množstvo skvelých futbalistov a trénerov. Nechcem ich menovať, aby sa niekto nenahneval, že som ho nespomenul. Ale mnoho z nich to dotiahlo do prvoligových slovenských a zahraničných mužstiev či do reprezentácie Slovenska.

Futbalisti Veľkého Krtíša. (Autor: archív klubu)

Aké máte ciele do najbližších rokov? Za posledné roky sme zistili, že hráčov je čoraz menej, množstvo klubov u nás v okrese zaniklo. Preto sme sa rozhodli, že pôjdeme cestou rozvoja mládežníckeho futbalu a výchovy našich hráčov, ktorí by prechádzali jednotlivými kategóriami až do mužstva dospelých. Sme si vedomí, že nie z každého bude futbalista, že časť z nich na futbal zanevrie. A vieme, že najlepších nám zoberú silné kluby, ktoré im budú vedieť ponúknuť lepšie podmienky. Ale stále si myslíme, že zostane aj časť, ktorá bude chcieť hrávať za naše farby a za Veľký Krtíš. Momentálne máme šesť mládežníckych kategórií, z ktorých štyri hrávajú súťažné zápasy. Mládežnícki tréneri odvádzajú u nás skvelú prácu. Napríklad starší žiaci U15 sú na prvom mieste v druhej lige bez straty bodu a dorastenci U19 sú druhí v štvrtej lige.

Okrem úspechov na hracej ploche sa vám podarilo zrekonštruovať priestory štadióna. Čo všetko ste zrealizovali a vďaka komu? V roku 2019 sme na základe výzvy žiadali o dotáciu z projektu SFZ, žiaľ, vtedy to nevyšlo. V roku 2020 sme túto možnosť dostali a mesto Veľký Krtíš spolu so SFZ financovali projekt, ktorý sa týkal rekonštrukcie tribúny futbalového štadióna. Musím podotknúť, že je to päťdesiatročná budova. Postupne sme dokázali obnoviť a zrekonštruovať šatne mládežníckych mužstiev, šatne hostí, miestnosti sociálnych zariadení, sklady tréningových pomôcok, vymenili sme okná na budove, z časti sa vymaľovala fasáda tribúny a doplnili sme pár radov sedačiek na tribúne. Celková investícia bola v hodnote približne tridsaťtisíc eur.

Kto váš klub ešte podporuje? Najväčšia vďaka patrí mestu a Správe športovísk mesta Veľký Krtíš, ktorá ukrajuje zo svojho rozpočtu, aby sme dokázali fungovať. Od mesta dostávame dotáciu, ktorá nám zatiaľ pokrýva väčšinu našich nákladov a správa nám vytvára podmienky na hranie a trénovanie. Potom sa našlo pár podnikateľov, ktorí nám poskytli pomoc rôznou formou, za čo som všetkým vďačný. Chýba nám generálny sponzor, ktorý by odbremenil čiastočne mesto. Pritom v meste je množstvo firiem a subjektov, ktoré by si to mohli dovoliť. No žiaľ, doba športu nepraje. Ja to nikomu ani nevyčítam. Práve naopak, obdivujem podnikateľov, ktorí dokážu byť zanietení a peniaze, ktoré by si mohli užívať oni a ich rodiny, dávajú do športu. Možno sa raz zmení situácia aj u nás a v niekto taký sa nájde.