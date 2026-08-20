Program, výsledky, tabuľky - Slovensko na ME vo volejbale žien 2026 (+ hrací systém)

ME vo volejbale žien 2026 sa uskutočnia od 21. augusta do 6. septembra.
Kontinentálny šampionát hostia štyri krajiny - Turecko (Istanbul), Česko (Brno), Švédsko (Göteborg) a Azerbajdžan (Baku).
Na 34. šampionáte sa predstaví celkovo 24 tímov vrátane Slovenska.
Slovenské reprezentantky sa kvalifikovali na šampionát na základe výsledku z predošlých ME, kde obsadili 10. miesto.
Na turnaji sa predstavia v skupine D, ktorá sa hrá v Göteborgu, kde postupne vyzvú Francúzsko, domáce Švédsko, Chorvátsko, Taliansko a Čiernu Horu.
Trofej európskych šampiónok obhajuje Turecko, ktoré pred troma rokmi zdolalo vo finále Srbsko 3:2.
Systém turnaja
Základná skupinová fáza sa odohrá vo všetkých štyroch hostiteľských mestách, kde bude v každej skupine aj domáci organizátor.
Dvadsaťštyri tímov je rozdelených do štyroch skupín po šesť krajín. Do play-off postupujú z každej skupiny prvé štyri tímy.
Následne sa vytvorí klasický pavúk, ktorý začína od osemfinále. To sa spolu so štvrťfinále odohrá v Brne a Istanbule, zápasy semifinále a o medaily bude hostiť už iba Istanbul.
Program Slovenska na ME vo volejbale žien 2026
Skupina D
Piatok 21. august:
13.00 h Slovensko - Francúzsko
Sobota 2. august:
18.00 h Slovensko - Švédsko
Pondelok 24. august:
16.00 h Slovensko - Chorvátsko
Utorok 25. august:
16.00 h Slovensko - Taliansko
Streda 26. august:
19.00 h Slovensko - Čierna Hora
Program, výsledky, tabuľky a skupiny na ME vo volejbale žien 2026
Skupina A
/Istanbul/
Piatok 21. august:
19.00 h Turecko - Lotyšsko
Sobota 22. august:
16.00 h Nemecko - Slovinsko
19.00 h Maďarsko - Poľsko
Nedeľa 23. august:
16.00 h Lotyšsko - Nemecko
19.00 h Slovinsko - Turecko
Pondelok 24. august:
16.00 h Poľsko - Lotyšsko
19.00 h Turecko - Maďarsko
Utorok 25. august:
16.00 h Maďarsko - Nemecko
19.00 h Poľsko - Slovinsko
Streda 26. august:
16.00 h Slovinsko - Lotyšsko
19.00 h Nemecko - Turecko
Štvrtok 27. august:
16.00 h Poľsko - Nemecko
19.00 h Lotyšsko - Maďarsko
Piatok 28. august:
16.00 h Slovinsko - Maďarsko
19.00 h Turecko - Poľsko
Skupina B
/Brno/
Piatok 21. august:
14.00 h Rakúsko - Srbsko
17.00 h Bulharsko - Ukrajina
20.00 h Česko - Grécko
Sobota 22. august:
16.00 h Ukrajina - Grécko
19.00 h Rakúsko - Česko
Nedeľa 23. august:
16.00 h Grécko - Bulharsko
19.00 h Česko - Srbsko
Pondelok 24. august:
16.00 h Ukrajina - Rakúsko
19.00 h Srbsko - Bulharsko
Utorok 25. august:
16.00 h Grécko - Rakúsko
19.00 h Česko - Ukrajina
Streda 26. august:
16.00 h Rakúsko - Bulharsko
19.00 h Srbsko - Grécko
Štvrtok 27. august:
16.00 h Ukrajina - Srbsko
19.00 h Česko - Bulharsko
Skupina C
/Baku/
Piatok 21. august:
19.00 h Azerbajdžan - Portugalsko
Sobota 22. august:
15.30 h Belgicko - Španielsko
18.30 h Rumunsko - Holandsko
Nedeľa 23. august:
15.30 h Portugalsko - Belgicko
18.30 h Španielsko - Azerbajdžan
Pondelok 24. august:
15.30 h Holandsko - Portugalsko
18.30 h Azerbajdžan - Rumunsko
Utorok 25. august:
15.30 h Rumunsko - Belgicko
18.30 h Holandsko - Španielsko
Streda 26. august:
15.30 h Španielsko - Portugalsko
18.30 h Belgicko - Azerbajdžan
Štvrtok 27. august:
15.30 h Holandsko - Belgicko
18.30 h Portugalsko - Rumunsko
Piatok 28. august:
15.30 h Španielsko - Rumunsko
18.30 h Azerbajdžan - Holandsko
Skupina D
/Göteborg/
Piatok 21. august:
13.00 h Francúzsko - Slovensko
16.00 h Chorvátsko - Taliansko
19.00 h Švédsko - Čierna Hora
Sobota 22. august:
15.00 h Taliansko - Čierna Hora
18.00 h Slovensko - Švédsko
Nedeľa 23. august:
15.00 h Francúzsko - Chorvátsko
18.00 h Švédsko - Taliansko
Pondelok 24. august:
16.00 h Chorvátsko - Slovensko
19.00 h Čierna Hora - Francúzsko
Utorok 25. august:
16.00 h Taliansko - Slovensko
19.00 h Švédsko - Chorvátsko
Streda 26. august:
16.00 h Francúzsko - Taliansko
19.00 h Slovensko - Čierna Hora
Štvrtok 27. august:
16.00 h Chorvátsko - Čierna Hora
19.00 h Švédsko - Francúzsko
Program a výsledky play-off na ME vo volejbale žien 2026
Osemfinále
Nedeľa 30. august:
1. osemfinále
2. osemfinále
Pondelok 31. august:
3. osemfinále
4. osemfinále
5. osemfinále
6. osemfinále
Utorok 1. september:
7. osemfinále
8. osemfinále
Štvrťfinále
Streda 2. september:
1. štvrťfinále
2. štvrťfinále
Štvrtok 3. september:
3. štvrťfinále
4. štvrťfinále
Semifinále
Sobota 5. september:
1. semifinále
2. semifinále
Zápas o medaily
Nedeľa 5. september:
Zápas o bronz
Nedeľa 5. september:
Finále