Program, výsledky, tabuľky - Slovensko na ME vo volejbale žien 2026 (+ hrací systém)

Program, výsledky, tabuľky - Slovensko na ME v basketbale žien 2026.
Program, výsledky, tabuľky - Slovensko na ME v basketbale žien 2026. (Autor: TASR)
Sportnet|20. aug 2026 o 06:00
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Pozrite si kompletný program, výsledky a tabuľky na ME vo volejbale žien 2026. Na európskom šampionáte hrá aj Slovensko.

ME vo volejbale žien 2026 sa uskutočnia od 21. augusta do 6. septembra.

Kontinentálny šampionát hostia štyri krajiny - Turecko (Istanbul), Česko (Brno), Švédsko (Göteborg) a Azerbajdžan (Baku).

Na 34. šampionáte sa predstaví celkovo 24 tímov vrátane Slovenska.

Slovenské reprezentantky sa kvalifikovali na šampionát na základe výsledku z predošlých ME, kde obsadili 10. miesto.

Na turnaji sa predstavia v skupine D, ktorá sa hrá v Göteborgu, kde postupne vyzvú Francúzsko, domáce Švédsko, Chorvátsko, Taliansko a Čiernu Horu.

Trofej európskych šampiónok obhajuje Turecko, ktoré pred troma rokmi zdolalo vo finále Srbsko 3:2.

Systém turnaja

Základná skupinová fáza sa odohrá vo všetkých štyroch hostiteľských mestách, kde bude v každej skupine aj domáci organizátor.

Dvadsaťštyri tímov je rozdelených do štyroch skupín po šesť krajín. Do play-off postupujú z každej skupiny prvé štyri tímy.

Následne sa vytvorí klasický pavúk, ktorý začína od osemfinále. To sa spolu so štvrťfinále odohrá v Brne a Istanbule, zápasy semifinále a o medaily bude hostiť už iba Istanbul.

Program Slovenska na ME vo volejbale žien 2026

Skupina D

Piatok 21. august:

13.00 h Slovensko - Francúzsko

Sobota 2. august:

18.00 h Slovensko - Švédsko

Pondelok 24. august:

16.00 h Slovensko - Chorvátsko

Utorok 25. august:

16.00 h Slovensko - Taliansko

Streda 26. august:

19.00 h Slovensko - Čierna Hora

Program, výsledky, tabuľky a skupiny na ME vo volejbale žien 2026

Skupina A

/Istanbul/

Piatok 21. august:

19.00 h Turecko - Lotyšsko

Sobota 22. august:

16.00 h Nemecko - Slovinsko

19.00 h Maďarsko - Poľsko

Nedeľa 23. august:

16.00 h Lotyšsko - Nemecko

19.00 h Slovinsko - Turecko

Pondelok 24. august:

16.00 h Poľsko - Lotyšsko

19.00 h Turecko - Maďarsko

Utorok 25. august:

16.00 h Maďarsko - Nemecko

19.00 h Poľsko - Slovinsko

Streda 26. august:

16.00 h Slovinsko - Lotyšsko

19.00 h Nemecko - Turecko

Štvrtok 27. august:

16.00 h Poľsko - Nemecko

19.00 h Lotyšsko - Maďarsko

Piatok 28. august:

16.00 h Slovinsko - Maďarsko

19.00 h Turecko - Poľsko

Skupina B

/Brno/

Piatok 21. august:

14.00 h Rakúsko - Srbsko

17.00 h Bulharsko - Ukrajina

20.00 h Česko - Grécko

Sobota 22. august:

16.00 h Ukrajina - Grécko

19.00 h Rakúsko - Česko

Nedeľa 23. august:

16.00 h Grécko - Bulharsko

19.00 h Česko - Srbsko

Pondelok 24. august:

16.00 h Ukrajina - Rakúsko

19.00 h Srbsko - Bulharsko

Utorok 25. august:

16.00 h Grécko - Rakúsko

19.00 h Česko - Ukrajina

Streda 26. august:

16.00 h Rakúsko - Bulharsko

19.00 h Srbsko - Grécko

Štvrtok 27. august:

16.00 h Ukrajina - Srbsko

19.00 h Česko - Bulharsko

Skupina C

/Baku/

Piatok 21. august:

19.00 h Azerbajdžan - Portugalsko

Sobota 22. august:

15.30 h Belgicko - Španielsko

18.30 h Rumunsko - Holandsko

Nedeľa 23. august:

15.30 h Portugalsko - Belgicko

18.30 h Španielsko - Azerbajdžan

Pondelok 24. august:

15.30 h Holandsko - Portugalsko

18.30 h Azerbajdžan - Rumunsko

Utorok 25. august:

15.30 h Rumunsko - Belgicko

18.30 h Holandsko - Španielsko

Streda 26. august:

15.30 h Španielsko - Portugalsko

18.30 h Belgicko - Azerbajdžan

Štvrtok 27. august:

15.30 h Holandsko - Belgicko

18.30 h Portugalsko - Rumunsko

Piatok 28. august:

15.30 h Španielsko - Rumunsko

18.30 h Azerbajdžan - Holandsko

Skupina D

/Göteborg/

Piatok 21. august:

13.00 h Francúzsko - Slovensko

16.00 h Chorvátsko - Taliansko

19.00 h Švédsko - Čierna Hora

Sobota 22. august:

15.00 h Taliansko - Čierna Hora

18.00 h Slovensko - Švédsko

Nedeľa 23. august:

15.00 h Francúzsko - Chorvátsko

18.00 h Švédsko - Taliansko

Pondelok 24. august:

16.00 h Chorvátsko - Slovensko

19.00 h Čierna Hora - Francúzsko

Utorok 25. august:

16.00 h Taliansko - Slovensko

19.00 h Švédsko - Chorvátsko

Streda 26. august:

16.00 h Francúzsko - Taliansko

19.00 h Slovensko - Čierna Hora

Štvrtok 27. august:

16.00 h Chorvátsko - Čierna Hora

19.00 h Švédsko - Francúzsko

Program a výsledky play-off na ME vo volejbale žien 2026

Osemfinále

Nedeľa 30. august:

1. osemfinále

2. osemfinále

Pondelok 31. august:

3. osemfinále

4. osemfinále

5. osemfinále

6. osemfinále

Utorok 1. september:

7. osemfinále

8. osemfinále

Štvrťfinále

Streda 2. september:

1. štvrťfinále

2. štvrťfinále

Štvrtok 3. september:

3. štvrťfinále

4. štvrťfinále

Semifinále

Sobota 5. september:

1. semifinále

2. semifinále

Zápas o medaily

Nedeľa 5. september:

Zápas o bronz

Nedeľa 5. september:

Finále

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    Program, výsledky, tabuľky - Slovensko na ME v basketbale žien 2026.
    Program, výsledky, tabuľky - Slovensko na ME v basketbale žien 2026.
    Program, výsledky, tabuľky - Slovensko na ME vo volejbale žien 2026 (+ hrací systém)
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