ONLINE: Slovensko - Moldavsko dnes, Liga národov LIVE (C-divízia, 3. skupina)

Slovenská futbalová reprezentácia štartuje v novom ročníku C-divízie Ligy národov 2026/2027.
Zverenci trénera Vladimíra Weissa st. odohrajú úvodný zápas už dnes o 20:45 proti Moldavsku v prešovskej Tatran Aréne.
Slováci sú v dueli veľkým favoritom, takisto aj na víťazstvo v celej svojej tretej skupiny.
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ONLINE PRENOS: Slovensko - Moldavsko (futbal, Liga národov, C-divízia, 3. skupina, výsledky, sobota, naživo)
Slovensko: Greif – Schranz, Škriniar (C), Obert, Hancko – Suslov, Lobotka, Duda – Kaprálik, Strelec, Haraslín
Náhradníci: Dúbravka, Takáč – Boženík, Ďuriš, Faško, Pokorny, Prekop, Rigo, Šatka, M. Sauer, Valjent, Vavro
Tréner: Vladimír Weiss
Moldavsko: Celeadnic – Iovu, Baboglo (C), Gherasimencov – Forov, Moțpan, Rață, Stînă, Reabciuk – Cleșcenco – Popescu
Náhradníci: Cojuhar, Timbur – Bodișteanu, Cojocari, Cucoș, David, Dros, Dumbravanu, Fratea, Mandrîcenco, Ștefan, Țurcan
Tréner: Lilian Popescu
Rozhodcovia: Xhaja – Zalla, Shazivari – Koçi – Barjamaj
Tipujúci sa zhodli: Slovensko je jasným favoritom
Nová edícia Ligy národov je tu a slovenská reprezentácia vstupuje do súťaže s jasným cieľom – vyhrať C-divíziu a vrátiť sa späť do B-čka. Prvú kapitolu napíše v sobotu večer v Prešove proti Moldavsku. Výkop je naplánovaný na 20:45. Čo hovoria štatistiky a kurzy?
Góly sa očakávajú od Haraslína, či Strelca
Okrem Moldavska čakajú Slovensko aj Kazachstan a Faerské ostrovy. Každý tím odohrá šesť zápasov a víťaz skupiny si zabezpečí priamy postup do B-divízie. Na papieri má byť prvý krok pre Slovákov najjednoduchším. A podobne sa na zápas pozerajú aj tipujúci Niké. Až 99,8 % tipov na výsledok smeruje na víťazstvo Slovenska, zatiaľ čo remíza aj výhra Moldavska sa pohybujú len na úrovni 0,1 %.
Gólový scenár tiež hovorí pomerne jasnou rečou. Väčšina tipérov očakáva minimálne tri góly v zápase a 88 % tipujúcich predpokladá, že padnú aspoň 4 presné zásahy. Pri slovenských góloch až 66 % tipov je na naše tri góly a až 88 % tipujúcich verí, že skórujú oba tímy. Najväčšiu pozornosť medzi strelcami púta Lukáš Haraslín, na ktorého smeruje polovica tipov na autora gólu. Nasledujú Dávid Strelec s 20 %, Tomáš Bobček s 15 %, Ivan Schranz s 10 % a Faško s 5 %.
Bezstarostné víkendy v Niké
„V prvom súťažnom zápase pod staronovým trénerom Vladimírom Weissom verím v bezproblémové víťazstvo Slovenska. Skúsený tréner určite nedopustí, aby sme súpera podcenili. Očakávam vypredaný štadión v Prešove a búrlivú atmosféru, ktorá hráčov poženie ku gólom,“ očakáva hlavný bookmaker Niké, Richard Slušný. Podľa jeho tipov Slovensko zvíťazí, strelí aspoň 3 góly a zároveň si udrží čisté konto.
Tiket Richarda Slušného môže byť zaujímavý aj z ďalšieho dôvodu. Vklad 20 eur a celkový kurz 5,24 totiž spĺňajú podmienky pokračujúcej akcie v Niké – Bezstarostné víkendy. Tipéri môžu hrať o výhru a zároveň mať časť vkladu späť v podobe nikov, ak ich tiket nevyjde. Podmienky sú jednoduché: tiket musí mať minimálny vklad 20 € a celkový kurz aspoň 5,00. Ak tiket prehrá, pri splnení podmienok môže tipér získať späť až 10 € v nikoch.
Slušný zároveň pozerá aj ďalej než na prvý zápas. Slovensko podľa neho patrí medzi hlavných kandidátov na prvenstvo v skupine, no upozorňuje, že Kazachstan či Faerské ostrovy môžu cestu za postupom ešte poriadne skomplikovať. A nejde len o prestíž B-divízie. Výsledky Ligy národov môžu mať význam aj v kvalifikácii na EURO 2028. Najlepšie nepostupujúce tímy z Ligy národov môžu za splnenia podmienok dostať šancu v play-off o účasť na európskom šampionáte.
Prvý krok prichádza už v sobotu. Slovensko – Moldavsko, 26. septembra o 20:45 v Prešove. Stavte si v Niké a užite si futbalový večer ešte viac.
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