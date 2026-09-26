ONLINE: Slovensko - Moldavsko dnes, Liga národov LIVE (C-divízia, 3. skupina)

Slovensko - Moldavsko: ONLINE prenos zo zápasu 3. skupiny C-divízie Ligy národov.
Slovensko - Moldavsko: ONLINE prenos zo zápasu 3. skupiny C-divízie Ligy národov. (Autor: Sportnet)
Sportnet|26. sep 2026 o 17:45
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Sledujte s nami online prenos zo zápasu 3. skupiny C-divízie Ligy národov: Slovensko - Moldavsko.

Slovenská futbalová reprezentácia štartuje v novom ročníku C-divízie Ligy národov 2026/2027.

Zverenci trénera Vladimíra Weissa st. odohrajú úvodný zápas už dnes o 20:45 proti Moldavsku v prešovskej Tatran Aréne.

Kde sledovať Ligu národov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Slováci sú v dueli veľkým favoritom, takisto aj na víťazstvo v celej svojej tretej skupiny.

Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Slovensko - Moldavsko (futbal, Liga národov, C-divízia, 3. skupina, výsledky, sobota, naživo)

Liga národov UEFA - Liga C Skupina 3 2026/2027
26.09.2026 o 20:45
Slovensko
0:0
(0:0)
20' minúta
Prebiehajúci
Moldavsko
Prehľad
ŽK: 20. Reabciuk (MOL). Rozhodca: Xhaja – Zalla, Shazivari – Koçi – Barjamaj.
Prenos
20
yellowCardOleg Reabciuk dostal od rozhodcu žltú kartu za pomerne ostrý faul na Milana Škriniara.
18
Schranz, Kaprálik a center pred moldavskú bránku. Tam bol ale pripravený brankár Celeadnic.
17
Do šance sa opäť snažil dostať aktívny Popescu, cez brániaceho Škriniara ale prejsť nedokázal.
16
Vynikajúcou prácou pri krytí lopty v strede poľa sa prezentoval Popescu, vznikla z toho nebezpečná rana Moțpana z pravej strany. Prudký pokus z voleja ale netrafil slovenskú bránku.
14
Škriniar vyskočil zo všetkých najvyššie a loptu poslal ďaleko preč zo slovenskej šestnástky.
14
Moldavsko sa po nenápadnej kombinácii dostalo do zaujímavej streleckej pozície, napokon ale k zakončeniu neprišlo. Slováci loptu odvrátili na rohový kop.
12
Strelec sa s loptou na kopačkách pretancoval až ku strele, pálil z hranice pokutového územia. Prudký pokus smerujúci na vzdialenejšiu tyč ale zlikvidoval brankár Celeadnic.
12
Popescu sa ocitol v ofsajdovom postavení.
11
Zo štandardnej situácie Slovenska nič nebolo, moldavská defenzíva zablokovala pokusy domácich futbalistov.
10
Duda si viackrát vymenil loptu s Haraslínom. Druhý menovaný bol následne faulovaný Iovuom, Slovensko tak získalo priamy kop z dobrej pozície na center pred bránku.
9
Popescu sa dostal do zakončenia hlavou, Greifovu bránku ale tesne netrafil.
8
Obert na vzdialenejšej žrdi loptu upratal preč z nebezpečných priestorov hlavou.
8
Nenápadná strela spoza šestnástky a následný blok slovenskej defenzívy znamenali rohový kop pre Moldavsko.
7
Suslovovi center od rohovej zástavky vôbec nevyšiel, lopta prakticky ihneď opustila hraciu plochu.
6
Brankár Celeadnic váhal s rozohrávkou od svojej bránky príliš dlho. Rozhodca sa odmietol nečinne prizerať a Slovensku prisúdil rohový kop.
5
Z vlastnej polovice ihriska zakladal postupnú útočnú akciu kapitán Slovenska Milan Škriniar.
3
Lobotka umne získal loptu a vydal sa vpred, po prihrávke na spoluhráča sa ale slovenská akcia skončila. Nevyšlo to Kaprálikovi.
3
Ďalšia práca pre Oberta, opäť loptu poslal za postrannú čiaru. Stalo sa tak po krátkej kombinácii Moldavska v strede poľa.
2
Útok Moldavska po pravej strane zneškodnil brániaci Obert, ktorý loptu odvrátil na vhadzovanie.
2
Netrvalo to dlho a prešovskými tribúnami sa už ozýva pokrik povzbudzujúci Slovensko.
1
Súboj otvorili rozohrávkou v rámci stredového kruhu slovenskí futbalisti.
1
Zápas sa začal.
Úvodné zostavy:

Slovensko: Greif – Schranz, Škriniar (C), Obert, Hancko – Suslov, Lobotka, Duda – Kaprálik, Strelec, Haraslín
Náhradníci: Dúbravka, Takáč – Boženík, Ďuriš, Faško, Pokorny, Prekop, Rigo, Šatka, M. Sauer, Valjent, Vavro
Tréner: Vladimír Weiss

Moldavsko: Celeadnic – Iovu, Baboglo (C), Gherasimencov – Forov, Moțpan, Rață, Stînă, Reabciuk – Cleșcenco – Popescu
Náhradníci: Cojuhar, Timbur – Bodișteanu, Cojocari, Cucoș, David, Dros, Dumbravanu, Fratea, Mandrîcenco, Ștefan, Țurcan
Tréner: Lilian Popescu

Rozhodcovia: Xhaja – Zalla, Shazivari – Koçi – Barjamaj
Slovensko odštartuje novú sezónu Ligy národov na štadióne v Prešove, kde sa predstaví proti Moldavsku. Výber trénera Vladimíra Weissa je jasným favoritom duelu. Slovensko naposledy nastúpilo v júni, pri Weissovom návrate do reprezentácie. V prípravných zápasoch vtedy porazilo Maltu 2:1 a remizovalo s Čiernou Horou 2:2. V rovnakom období naposledy hrali aj futbalisti Moldavska. V prípravných stretnutiach s Bulharskom a Arménskom v oboch prípadoch remizovali. Slovensko sa s Moldavskom naposledy stretlo ešte v rokoch 2000 a 2001, v kvalifikácii MS 2002. Doma Slováci triumfovali 4:2, vonku 1:0.
Vitajte pri textovom online komentári futbalového zápasu 1. kola C-ligy ligovej fázy európskej Ligy národov UEFA. Proti sebe nastúpia Slovensko a Moldavsko. Zápas sa začne o 20:45.

Tipujúci sa zhodli: Slovensko je jasným favoritom

Nová edícia Ligy národov je tu a slovenská reprezentácia vstupuje do súťaže s jasným cieľom – vyhrať C-divíziu a vrátiť sa späť do B-čka. Prvú kapitolu napíše v sobotu večer v Prešove proti Moldavsku. Výkop je naplánovaný na 20:45. Čo hovoria štatistiky a kurzy?

Góly sa očakávajú od Haraslína, či Strelca

Okrem Moldavska čakajú Slovensko aj Kazachstan a Faerské ostrovy. Každý tím odohrá šesť zápasov a víťaz skupiny si zabezpečí priamy postup do B-divízie. Na papieri má byť prvý krok pre Slovákov najjednoduchším. A podobne sa na zápas pozerajú aj tipujúci Niké. Až 99,8 % tipov na výsledok smeruje na víťazstvo Slovenska, zatiaľ čo remíza aj výhra Moldavska sa pohybujú len na úrovni 0,1 %.

Gólový scenár tiež hovorí pomerne jasnou rečou. Väčšina tipérov očakáva minimálne tri góly v zápase a 88 % tipujúcich predpokladá, že padnú aspoň 4 presné zásahy. Pri slovenských góloch až 66 % tipov je na naše tri góly a až 88 % tipujúcich verí, že skórujú oba tímy. Najväčšiu pozornosť medzi strelcami púta Lukáš Haraslín, na ktorého smeruje polovica tipov na autora gólu. Nasledujú Dávid Strelec s 20 %, Tomáš Bobček s 15 %, Ivan Schranz s 10 % a Faško s 5 %.

Bezstarostné víkendy v Niké

„V prvom súťažnom zápase pod staronovým trénerom Vladimírom Weissom verím v bezproblémové víťazstvo Slovenska. Skúsený tréner určite nedopustí, aby sme súpera podcenili. Očakávam vypredaný štadión v Prešove a búrlivú atmosféru, ktorá hráčov poženie ku gólom,“ očakáva hlavný bookmaker Niké, Richard Slušný. Podľa jeho tipov Slovensko zvíťazí, strelí aspoň 3 góly a zároveň si udrží čisté konto.

Tiket Richarda Slušného môže byť zaujímavý aj z ďalšieho dôvodu. Vklad 20 eur a celkový kurz 5,24 totiž spĺňajú podmienky pokračujúcej akcie v Niké – Bezstarostné víkendy. Tipéri môžu hrať o výhru a zároveň mať časť vkladu späť v podobe nikov, ak ich tiket nevyjde. Podmienky sú jednoduché: tiket musí mať minimálny vklad 20 € a celkový kurz aspoň 5,00. Ak tiket prehrá, pri splnení podmienok môže tipér získať späť až 10 € v nikoch.

Slušný zároveň pozerá aj ďalej než na prvý zápas. Slovensko podľa neho patrí medzi hlavných kandidátov na prvenstvo v skupine, no upozorňuje, že Kazachstan či Faerské ostrovy môžu cestu za postupom ešte poriadne skomplikovať. A nejde len o prestíž B-divízie. Výsledky Ligy národov môžu mať význam aj v kvalifikácii na EURO 2028. Najlepšie nepostupujúce tímy z Ligy národov môžu za splnenia podmienok dostať šancu v play-off o účasť na európskom šampionáte.

Prvý krok prichádza už v sobotu. Slovensko – Moldavsko, 26. septembra o 20:45 v Prešove. Stavte si v Niké a užite si futbalový večer ešte viac.

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