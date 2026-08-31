Češky spoznali súpera vo štvrťfinále ME v prípade postupu. Čakajú ich svetové jednotky

České volejbalistky sa v prípade postupu cez Švédsko stretnú vo štvrťfinále majstrovstiev Európy s majsterkami sveta Taliankami.
Svetové jednotky v pondelok potvrdili úlohu favoritiek a hladko zdolali Bulharsko 3:0 na sety. Za niečo vyše hodiny vyhrali 25:18 a dvakrát 25:13.
Bulharské volejbalistky, ktoré v „českej“ skupine B obsadili štvrté miesto, držali s favoritkami krok iba v úvode zápasu.
Postupne však Talianky získali prevahu. Ich najproduktívnejšou hráčkou bola so 14 bodmi univerzálka Paola Egonuová.
ME vo volejbale žien 2026 - výsledky:
Osemfinále