Češky spoznali súpera vo štvrťfinále ME v prípade postupu. Čakajú ich svetové jednotky

Talianske hráčky oslavujú po ich výhre.
Talianske hráčky oslavujú po ich výhre. (Autor: TASR/TT via AP)
ČTK|31. aug 2026 o 17:59
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Najproduktívnejšou hráčkou Talianska bola so 14 bodmi univerzálka Egonuová.

České volejbalistky sa v prípade postupu cez Švédsko stretnú vo štvrťfinále majstrovstiev Európy s majsterkami sveta Taliankami.

Svetové jednotky v pondelok potvrdili úlohu favoritiek a hladko zdolali Bulharsko 3:0 na sety. Za niečo vyše hodiny vyhrali 25:18 a dvakrát 25:13.

Bulharské volejbalistky, ktoré v „českej“ skupine B obsadili štvrté miesto, držali s favoritkami krok iba v úvode zápasu.

Postupne však Talianky získali prevahu. Ich najproduktívnejšou hráčkou bola so 14 bodmi univerzálka Paola Egonuová.

ME vo volejbale žien 2026 - výsledky:

Osemfinále

Taliansko - Bulharsko 3:0 (18, 13, 13)

Holandsko - Slovinsko 3:2 (18, -19, 21, -29, 9)

Volejbal

Volejbal

    Talianske hráčky oslavujú po ich výhre.
    Talianske hráčky oslavujú po ich výhre.
    Češky spoznali súpera vo štvrťfinále ME v prípade postupu. Čakajú ich svetové jednotky
    dnes 17:59
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