Obhajkyne striebra zo Srbska otočili zápas a sú vo štvrťfinále. Ďalej ide aj Grécko

Na snímke hráčky Srbska oslavujú víťazstvo.
Na snímke hráčky Srbska oslavujú víťazstvo. (Autor: TASR/AP)
ČTK|30. aug 2026 o 21:51
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Potvrdili úlohu favoritiek a zvíťazili 3:1.

Srbské volejbalistky postúpili v Brne do štvrťfinále majstrovstiev Európy. Obhajkyne strieborných medailí síce prehrali s Chorvátskom prvý set a nevyšiel im ani začiatok druhého, potom však potvrdili úlohu favoritiek a zvíťazili 3:1.

V stredu bude ich ďalším súperom Grécko, ktoré zdolalo Francúzsko 3:0.

Posledný set vyhrali Srbky jednoznačne 25:12. Ich najväčšia hviezda Tijana Boškovičová zaznamenala v zápase 18 bodov, rovnaký počet si pripísala aj jej spoluhráčka Aleksandra Uzelacová.

České reprezentantky odohrajú osemfinále takisto v Brne. V pondelok od 19:00 nastúpia na Výstavisku proti Švédsku.

ME vo volejbale žien 2026 - výsledky:

Osemfinále

Srbsko - Chorvátsko 3:1 (-19, 19, 17, 12)

Francúzsko - Grécko 0:3 (-16, -18, -20)

Volejbal

Volejbal

    Na snímke hráčky Srbska oslavujú víťazstvo.
    Na snímke hráčky Srbska oslavujú víťazstvo.
    Obhajkyne striebra zo Srbska otočili zápas a sú vo štvrťfinále. Ďalej ide aj Grécko
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