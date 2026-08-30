Obhajkyne striebra zo Srbska otočili zápas a sú vo štvrťfinále. Ďalej ide aj Grécko

Srbské volejbalistky postúpili v Brne do štvrťfinále majstrovstiev Európy. Obhajkyne strieborných medailí síce prehrali s Chorvátskom prvý set a nevyšiel im ani začiatok druhého, potom však potvrdili úlohu favoritiek a zvíťazili 3:1.
V stredu bude ich ďalším súperom Grécko, ktoré zdolalo Francúzsko 3:0.
Posledný set vyhrali Srbky jednoznačne 25:12. Ich najväčšia hviezda Tijana Boškovičová zaznamenala v zápase 18 bodov, rovnaký počet si pripísala aj jej spoluhráčka Aleksandra Uzelacová.
České reprezentantky odohrajú osemfinále takisto v Brne. V pondelok od 19:00 nastúpia na Výstavisku proti Švédsku.
ME vo volejbale žien 2026 - výsledky:
Osemfinále