Belgičankám sa na ME zatiaľ darí. Po jasnej výhre kráčajú za prvenstvom v skupine

Volejbalistky Belgicka.
Volejbalistky Belgicka. (Autor: CEV )
TASR|25. aug 2026 o 16:56 (aktualizované 25. aug 2026 o 18:20)
ShareTweet0

Nemky si pripísali druhé víťazstvo.

Volejbalistky Nemecka si v A-skupine ME pripísali druhé víťazstvo.

V utorkovom zápase v Istanbule si poradili s Maďarkami hladko 3:0 a posunuli sa so šiestimi bodmi priebežne na 3. miesto.

V C-skupine v Baku zvíťazili Belgičanky nad Rumunkami takisto v troch setoch a po troch vystúpeniach vedú tabuľku spoločne s domácimi Azerbajdžankami (oba tímy po 8 b.).

ME vo volejbale žien 2026

A-skupina:

Maďarsko - Nemecko 0:3 (-17, -21, -14)

B-skupina:

Grécko - Rakúsko 3:1 (-20, 18, 12, 14)

﻿C-skupina:

Rumunsko - Belgicko 0:3 (-21, -20, -17)

Holandsko - Španielsko 3:0 (13, 11, 16)

Volejbal

Volejbal

    Slovenské volejbalistky.
    Slovenské volejbalistky.
    Najväčší favorit potvrdil svoje kvality. Talianky nedali Slovenkám žiadnu šancu
    dnes 17:29
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Volejbal»Belgičankám sa na ME zatiaľ darí. Po jasnej výhre kráčajú za prvenstvom v skupine