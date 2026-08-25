Belgičankám sa na ME zatiaľ darí. Po jasnej výhre kráčajú za prvenstvom v skupine

Volejbalistky Nemecka si v A-skupine ME pripísali druhé víťazstvo.
V utorkovom zápase v Istanbule si poradili s Maďarkami hladko 3:0 a posunuli sa so šiestimi bodmi priebežne na 3. miesto.
V C-skupine v Baku zvíťazili Belgičanky nad Rumunkami takisto v troch setoch a po troch vystúpeniach vedú tabuľku spoločne s domácimi Azerbajdžankami (oba tímy po 8 b.).
ME vo volejbale žien 2026
A-skupina:
Maďarsko - Nemecko 0:3 (-17, -21, -14)
B-skupina:
Grécko - Rakúsko 3:1 (-20, 18, 12, 14)
C-skupina:
Rumunsko - Belgicko 0:3 (-21, -20, -17)
Holandsko - Španielsko 3:0 (13, 11, 16)