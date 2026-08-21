Slovenkám nevyšiel úvod ME. S favorizovaným tímom sa výrazne trápili

ME vo volejbale žien 2026 - skupina D
Francúzsko - Slovensko 3:0 (13, 21, 13)
Rozhodcovia: Novak (Slov.), Portelaová (Portug.), zápas trval 75 minút.
Zostava a body SR: Šepeľová 4, Šunderlíková 11, Kohútová 1, Fričová 3, Hrušecká 4, Truchlá 1, liberka Magdinová (Trebichavská 4, Cibulová, Körmendyová, Herdová 11)
Slovenské volejbalistky majú za sebou neúspešný vstup do ME vo Švédsku.
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V otváracom zápase turnaja v hale Scandinavium v Göteborgu nestačili na favoritky z Francúzska, podľahli im jednoznačne 0:3.
"Mali sme problémy najmä v útoku, robili sme veľa chýb. Musíme v každom prípade zlepšiť servis. Teraz bude pre nás dôležité dobre sa pripraviť na ďalší zápas proti Švédsku," povedal tréner Martino Volpini.
Priebeh zápasu Slovensko - Francúzsko
I. set:
Francúzky mali výborný úvod, vypracovali si rýchly náskok 4:0. Slovenkám robil najväčší problém útok, ich súperkám sa naopak v tejto činnosti darilo.
Favoritky napokon získali prvý set za 22 minút v pomere 25:13.
II. set:
Druhý set trval o 10 minút dlhšie aj preto, že Slovenky zlepšili hru a uhrali v ňom o 8 bodov viac, ale Francúzky nerobili veľa chýb a získali ho pre seba.
III. set:
Tretí set už favorit držal opäť pevne v rukách a zvíťazil hladko za 75 minút 3:0. Najlepšie bodujúcou hráčkou Slovenska bola Lucia Herdová (11).
Hlasy po zápase
/zdroj: JOJ Šport/
Karin Šunderlíková, univerzálka SR: „Prehra nás mrzí. Chceli sme im vrátiť prehru z ME 2023, ale rozhodovali detaily. Nám viazla komunikácia, veľa lôpt sme prehodili lacno. Toto musíme zmeniť do ďalších zápasov.“
Barbora Truchlá, blokárka SR: „Hralo sa mi dobre, dobre sme začali, ale potom sme začali kaziť servis. Chceli sme tlačiť súpera, ale robili sme veľa chýb, na tom musíme zapracovať. Francúzky boli vysoko na bloku, sú celkovo veľmi vysoké, ale my sme mohli v obrane hrať lepšie.“