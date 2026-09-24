To má byť vtip? Taliani píšu o kolapse a prepadáku, Severania oslavujú nových hrdinov

Fínski hráči sa tešia počas štvrťfinálového duelu Taliansko - Fínsko na ME vo volejbale mužov v Turíne.
Fínski hráči sa tešia počas štvrťfinálového duelu Taliansko - Fínsko na ME vo volejbale mužov v Turíne. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|24. sep 2026 o 13:30
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Fíni vyzvú v semifinále olympijských víťazov z Francúzska.

Ľadový hokej je stále jediný olympijský kolektívny šport, v ktorom získalo Fínsko medailu na veľkom podujatí, ale teraz sa to môže zmeniť.

Fínski volejbalisti sa na majstrovstvách Európy postarali v stredu večer o veľkú senzáciu, keď vo štvrťfinále vyradili domácich Talianov 3:2 (-21, 26, 16, -20, 13). 

Stávkové kancelárie dávali pred zápasom Severanom šancu na víťazstvo v pomere 1:30, za prekvapenie sa považovalo, ak by získali čo i len set. Taliani sú aktuálni majstri sveta, Fínom patrí vo svetovom rebríčku 17. miesto a nad Talianskom vyhrali naposledy pred 48 rokmi. 

Keď Yuri Romanò poslal v tajbrejku smeč do autu, vyše osemtisíc fanúšikov v zaplnenej aréne v Turíne stíchlo, bolo v nej počuť iba radostné výkriky fínskych volejbalistov.  

"Nepýtajte sa ma, čo sa stalo. Na takú otázku je príliš skoro," vravel v eufórii pre fínsku televíziu Yle jeden z hrdinov zápasu Luka Marttila. 

Fínsko v roku 2007 vo Svetovej lige šokovalo Brazíliu a minulý rok porazilo na majstrovstvách sveta Francúzsko, ale toto víťazstvo nad Talianskom najväčšie v histórii, pripomenula YLE.

Fínsko si užíva na turnaji rolu outsidera a je dobré, ak si ju udrží - dodala. Najväčším fínskym úspechom na ME je doteraz štvrté miesto z roku 2007.

VIDEO: Zostrih zápasu Taliansko - Fínsko

Naopak, Taliani si nezahrajú o medaily prvý raz od roku 2019, hoci všetko bolo pripravené na ich účasť vo finále v Miláne. "Taliansko, to má byť vtip?" pýta sa v emotívnom titulku Gazetta dello Sport.

Štvrťfinálovú prehru označil športový denník za prepadák. Corriere dello Sport napísal, že víťazstvo vo štvrtom sete dalo Talianom falošné nádeje, ale v tajbrejku prišiel kolaps tímu Ferdinanda De Giorgiho.

"Nemôžeme prehrať tajbrejk, v ktorom vedieme 11:8. Mohli sme hrať rozumnejšie a hľadať alternatívne riešenia. Namiesto toho sme sa ponáhľali a narazili do fínskeho obranného valu. Je to veľké sklamanie," citujú médiá legendárneho talianskeho trénera, ktorý získal trikrát titul majstra sveta ako hráč a dvakrát ako kouč.

Fínsko sa v piatkovom druhom semifinále stretne s olympijskými šampiónmi z Francúzska (od 21.00 na JOJ Šport), prvú dvojicu tvorí Poľsko a Slovinsko (od 17.00 na JOJ Šport 2).

Volejbal

Volejbal

    Fínski hráči sa tešia počas štvrťfinálového duelu Taliansko - Fínsko na ME vo volejbale mužov v Turíne.
    Fínski hráči sa tešia počas štvrťfinálového duelu Taliansko - Fínsko na ME vo volejbale mužov v Turíne.
    To má byť vtip? Taliani píšu o kolapse a prepadáku, Severania oslavujú nových hrdinov
    dnes 13:301
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