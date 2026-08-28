Skupinovú fázu ME ukončila päťsetová bitka. Poľky v šlágri zdolali obhajkyne titulu

Volejbalistky Rumunska zvíťazili vo svojom poslednom zápase na majstrovstvách Európy nad Španielskom hladko 3:0.
Ani jeden z tímov už nemal šancu na postup do osemfinále. Rumunky si víťazstvom zabezpečili 5. miesto v C-skupine, Španielky skončili šieste bez jedinej výhry.
Do play off postúpili z „céčka“ Holanďanky z 2. miesta, keď vo svojom poslednom zápase v skupine zdolali domáce Azebajdžanky 3:1.
Do vyraďovačky postúpili aj Slovinky, ktoré zdolali v A-skupine Maďarky hladko 3:0 a pripísali si druhé víťazstvo. V súboji o 1. miesto v skupine si Poľky poradili s obhajkyňami titulu z Turecka 3:2.
ME vo volejbale žien 2026 - výsledky:
A-skupina (Istanbul):
Turecko - Poľsko 2:3 (15, -21, -22, 16, -10)
Slovinsko - Maďarsko 3:0 (21, 19, 16)
C-skupina (Baku):
Azerbajdžan - Holandsko 1:3 (-15, 16, -22, -19)
Španielsko - Rumunsko 0:3 (-19, -22, -20)
Osemfinálové dvojice
30. augusta /Brno/
16.00 Francúzsko - Grécko
19.00 Srbsko - Chorvátsko
31. augusta
16.00 Taliansko - Bulharsko
19.00 Česko - Švédsko
31. augusta a 1. septembra /Istanbul/
/časy budú známe neskôr/
Belgicko - Nemecko
Holandsko - Slovinsko
Poľsko - Portugalsko
Turecko - Azerbajdžan