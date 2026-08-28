Skupinovú fázu ME ukončila päťsetová bitka. Poľky v šlágri zdolali obhajkyne titulu

Volejbalistka Poľska
Volejbalistka Poľska (Autor: X/POLSKA SIATKÓWKA)
TASR|28. aug 2026 o 21:11
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Poľské volejbalistky vyhrali skupina A bez jedinej prehry.

Volejbalistky Rumunska zvíťazili vo svojom poslednom zápase na majstrovstvách Európy nad Španielskom hladko 3:0.

Ani jeden z tímov už nemal šancu na postup do osemfinále. Rumunky si víťazstvom zabezpečili 5. miesto v C-skupine, Španielky skončili šieste bez jedinej výhry.

Do play off postúpili z „céčka“ Holanďanky z 2. miesta, keď vo svojom poslednom zápase v skupine zdolali domáce Azebajdžanky 3:1.

Do vyraďovačky postúpili aj Slovinky, ktoré zdolali v A-skupine Maďarky hladko 3:0 a pripísali si druhé víťazstvo. V súboji o 1. miesto v skupine si Poľky poradili s obhajkyňami titulu z Turecka 3:2.

ME vo volejbale žien 2026 - výsledky:

A-skupina (Istanbul):

Turecko - Poľsko 2:3 (15, -21, -22, 16, -10)

Slovinsko - Maďarsko 3:0 (21, 19, 16)

C-skupina (Baku):

Azerbajdžan - Holandsko 1:3 (-15, 16, -22, -19)

Španielsko - Rumunsko 0:3 (-19, -22, -20)

Osemfinálové dvojice

30. augusta /Brno/

16.00 Francúzsko - Grécko

19.00 Srbsko - Chorvátsko

31. augusta

16.00 Taliansko - Bulharsko

19.00 Česko - Švédsko

31. augusta a 1. septembra /Istanbul/

/časy budú známe neskôr/

Belgicko - Nemecko

Holandsko - Slovinsko

Poľsko - Portugalsko

Turecko - Azerbajdžan

Volejbal

Volejbal

    Volejbalistka Poľska
    Volejbalistka Poľska
    Skupinovú fázu ME ukončila päťsetová bitka. Poľky v šlágri zdolali obhajkyne titulu
    dnes 21:11
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